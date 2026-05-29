Lučić odgovorio Čoviću : ‘Ovo su činjenice koje upućuju na potrebu pokretanja službene istrage protiv Dragana Čovića’
Zdenko Lučić, kandidat Petorke za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, oglasio se na Facebooku nakon današnjih izjava predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, iznesenih nakon 29. sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH.
Lučić je u objavi reagirao na Čovićevu poruku o civiliziranoj kampanji i nevraćanju u prošlost, iznoseći niz optužbi i navoda vezanih uz Čovićevu ratnu prošlost, njegov rad u Vazduhoplovnoj industriji SOKO Mostar te ulogu u razdoblju 1991. i 1992. godine.
Objavu Zdenka Lučića prenosimo u cijelosti:
„Dragan Čović bi vodio civiliziranu kampanju i ne bi se vraćao u prošlost?
Moramo se vratiti u prošlost Dragana Čovića, jer njegova prošlost ‘ne zastarijeva’!
Dragan Čović se ne želi valjati u blatu? Pa on je do grla u blatu, kao i njegovo okruženje.
Ne odgovara na postavljena pitanja? Brani se šutnjom!
Ali, ako on neće odgovoriti na pitanja, odgovoriti će nadležne institucije!
Temeljem navoda i dokumentacije koju sam iznio u javnim istupima na TV postajama, internetskim portalima:
Ovim putem iznosim navode i činjenice koje upućuju na potrebu pokretanja službene istrage protiv Dragana Čovića zbog njegove uloge u okviru Vazduhoplovne industrije SOKO Mostar tijekom 1991. i 1992. godine, u razdoblju kada je JNA provodila sustavne napade na civilne ciljeve u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Dragan Čović pripadnik Štaba neposrednog rukovođenja koji dobiva neposredne ratne – borbene zadatke u odjelu proizvodnje elemenata na zrakoplovima JNA. Vučijak Dušan zadužen je u odjelu Proizvodnje vazduhoplova JNA. Činjenica je da su zrakoplovi JNA 07.10.1991. godine – MIG 29 raketirali Banske dvore u Zagrebu, s jasnim ciljem ubojstva predsjednika Franje Tuđmana i obezglavljivanja hrvatskoga vodstva. U Šubićevoj ulici u Zagrebu 08.10.1991. godine, na tajnoj sjednici Hrvatskoga sabora u podrumu zgrade INA-e, donesena je odluka o raskidu državno-pravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Tih dana, početak listopada, srpske snage provodile su opći napad na Hrvatsku. Zrakoplovi JNA svakodnevno su bombardirali hrvatske gradove i ključnu infrastrukturu, uključujući i Vukovarsku bolnicu. Dana 08.10.1991. godine u Zagrebu je vladala opća zračna opasnost. Sabor se s Markova trga izmjestio u podrumske zgrade INA-e u Šubićevoj. U tom razdoblju Zadar je doživio svoje najteže trenutke, bombardiranje povijesne jezgre i stambenih četvrti, zbog čega je Zadar danima bio bez vode i struje. Šibenik, njegova industrijska zona i mostovi bili su meta stalnih bombardiranja zrakoplova JNA. Sisak (rafinerija) i Karlovac bili su pod stalnim napadima zrakoplova JNA. Dubrovnik je također napadnut i bombardiran zrakoplovima JNA. Uloga Dragana Čovića kao voditelja odjela proizvodnje elemenata Vazduhoplovne industrije Soko Mostar 1991. godine je značajna. Upravo u tom razdoblju ugrađivani su lanseri i podvjesni nosači bombi. Sve dorade i preinake na letjelicama je svojeručnim potpisom odobravao Dragan Čović.
U isto vrijeme VI Soko Mostar je vršio opravke i servis zrakoplova koji su bili oštećeni prilikom bojevih djelovanja u Republici Hrvatskoj, kao i opremu pričuvnih dijelova za letjelice koje je SOKO slao u vojnu bazu Zemunik, kraj Zadra za potrebe tadašnje JNA. Dana 01.03.1991. godine, Dragan Čović zajedno sa Smajom Klarićem i Dušanom Vučijakom napao je djelatnika SOKO Davorina Jurovickog, koji danas živi i radi u Kanadi, a kojemu je uručen otkaz koji je potpisao Branko Kolobarić. Lanseri za zrakoplove 1991. godine proizvedeni su u SOKO Grude, gdje su naloge za proizvodnju potpisivali Dragan Čović i Nikola Marić. Sklopni nosači bombi proizvedeni su na lokalitetu Ortiješ – Mostar gdje su bili pod izravnim vojnim nadzorom i gdje su se sklapali ‘skupni nosači bombi’ za letjelice tipa ‘Orao’, ‘MIG 21’ i ‘G4.’ U isto vrijeme su nabavljeni lanseri za zrakoplove JNA, koji su iz Rijeke preko Ploča stigli u Mostar.
Iz svega navedenog za mene je nesporno da je Dragan Čović kao djelatnik VI Soko, počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
1. Status i djelovanje Dragana Čovića u VI SOKO Mostar
Prema dokumentu Vazduhoplovne industrije SOKO Mostar od 08.10.1991., Dragan Čović je bio evidentiran kao pripadnik Štaba neposrednog rukovođenja, tijela koje je imalo zadaću izvršavanja ratnih i borbenih naloga u odjelu proizvodnje elemenata za zrakoplove JNA. U tom razdoblju JNA je provodila intenzivne zračne napade na hrvatske gradove, uključujući raketiranje Banskih dvora 07.10.1991., bombardiranje Zadra, Šibenika, Dubrovnika, Karlovca, Siska, drugih civilnih područja i razaranje hrvatskog mjesta Ravno na jugu Bosne i Hercegovine.
2. Proizvodnja i odobravanje borbene opreme
Navodi i dokumentacija koju posjedujem ukazuju da je VI SOKO Mostar 1991/92. godine:
• proizvodio i ugrađivao lansere, podvjesne nosače bombi i druge borbene elemente za letjelice MIG21, MIG29, Orao i G4
• vršio opravke i servis zrakoplova oštećenih u borbenim djelovanjima u Republici Hrvatskoj
• slao pričuvne dijelove i opremu u vojnu bazu Zemunik, koja je služila kao operativno središte JNA za napade na Dalmaciju
• provodio sklapanje “skupnih nosača bombi” na lokalitetu Ortiješ pod izravnim vojnim nadzorom
• u SOKO Grude proizvodio lansera za zrakoplove, uz naloge od strane Dragana Čovića i Nikole Marića
Sve dorade i preinake na letjelicama osobno je potpisivao Dragan Čović, čime je imao izravnu ulogu u tehničkom osposobljavanju borbenih zrakoplova JNA koji su korišteni u napadima na civilno stanovništvo.
3. Incident od 01.03.1991. godine
Dragan Čović, Smajo Klarić i Dušan Vučijak fizički su napali djelatnika SOKO Davorina Jurovickog, kojem je potom uručen otkaz potpisan od strane Branka Kolobarića. Ovaj događaj dodatno ukazuje na tadašnju strukturu moći i unutarnje odnose u VI SOKO. Potrebno je kontaktirati gospodina Jurovickog koji će potvrditi ove navode.
4. Navodi o prikrivanju identiteta i studentske prošlosti
Objavljeni studentski dosje Mašinskog fakulteta Mostar (broj 2222) pokazuje kako se Dragan Čović izjašnjavao kao Jugosloven i potpisivao ćiriličnim pismom, što je u suprotnosti s njegovim javno iznesenim tvrdnjama u 715 emisiji “Nedjeljom u 2” na Hrvatskoj televiziji. Ova nesukladnost otvara pitanje vjerodostojnosti njegovih izjava o vlastitoj ulozi i identitetu, odnosno nacionalnoj pripadnosti u razdoblju raspada SFRJ.
5. Politička potpora i navodno prikrivanje odgovornosti
Posebno me zabrinjava činjenica kako u predizborno vrijeme u Bosni i Hercegovini u potpori djelovanja Dragana Čovića sudjeluju:
• Davor Božinović, aktualni ministar MUPa RH i bivši Sekretar ureda narodne obrane
• Vlaho Orepić, bivši ministar MUPa RH i bivši pitomac JNA škole u Mostaru
Njihova politička potpora predstavlja oblik neizravnog prikrivanja uloge Dragana Čovića u opremanju borbenih zrakoplova JNA koji su korišteni u napadima na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Time se stvara politički štit koji otežava rasvjetljavanje uloge Dragana Čovića u razdoblju agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
6. Zahtjev za postupanje nadležnih tijela
S obzirom na težinu navoda, objavljenu dokumentaciju i okolnosti vremena pozivam:
• Županijska državna odvjetništva u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Zadru i Šibeniku da po službenoj dužnosti otvore predmet i ispitaju navode o mogućem počinjenju ratnog zločina protiv civilnog stanovništva
• Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) da utvrdi je li Dragan Čović sudjelovao u logističkoj i tehničkoj potpori agresiji JNA na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
Moja objava je poziv na istragu temeljem dostupnih navoda i dokumentacije. Što se tiče moralne odgovornosti imalo logičkim zaključivanjem da se utvrditi kako ona postoji, ali glede kaznene nadležna tijela jedina mogu utvrditi kaznenu odgovornost.
S obzirom na težinu i opseg mojih navoda, postoji opravdana potreba za žurnim, nepristranim i profesionalnim postupanjem nadležnih institucija BiH i RH“, navodi u objavi Zdenko Lučić.
