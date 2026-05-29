Zdenko Lučić, kandidat Petorke za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, oglasio se na Facebooku nakon današnjih izjava predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, iznesenih nakon 29. sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH.

Lučić je u objavi reagirao na Čovićevu poruku o civiliziranoj kampanji i nevraćanju u prošlost, iznoseći niz optužbi i navoda vezanih uz Čovićevu ratnu prošlost, njegov rad u Vazduhoplovnoj industriji SOKO Mostar te ulogu u razdoblju 1991. i 1992. godine.

Objavu Zdenka Lučića prenosimo u cijelosti:

„Dragan Čović bi vodio civiliziranu kampanju i ne bi se vraćao u prošlost?

Moramo se vratiti u prošlost Dragana Čovića, jer njegova prošlost ‘ne zastarijeva’!

Dragan Čović se ne želi valjati u blatu? Pa on je do grla u blatu, kao i njegovo okruženje.

Ne odgovara na postavljena pitanja? Brani se šutnjom!

Ali, ako on neće odgovoriti na pitanja, odgovoriti će nadležne institucije!

Temeljem navoda i dokumentacije koju sam iznio u javnim istupima na TV postajama, internetskim portalima:

Ovim putem iznosim navode i činjenice koje upućuju na potrebu pokretanja službene istrage protiv Dragana Čovića zbog njegove uloge u okviru Vazduhoplovne industrije SOKO Mostar tijekom 1991. i 1992. godine, u razdoblju kada je JNA provodila sustavne napade na civilne ciljeve u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Dragan Čović pripadnik Štaba neposrednog rukovođenja koji dobiva neposredne ratne – borbene zadatke u odjelu proizvodnje elemenata na zrakoplovima JNA. Vučijak Dušan zadužen je u odjelu Proizvodnje vazduhoplova JNA. Činjenica je da su zrakoplovi JNA 07.10.1991. godine – MIG 29 raketirali Banske dvore u Zagrebu, s jasnim ciljem ubojstva predsjednika Franje Tuđmana i obezglavljivanja hrvatskoga vodstva. U Šubićevoj ulici u Zagrebu 08.10.1991. godine, na tajnoj sjednici Hrvatskoga sabora u podrumu zgrade INA-e, donesena je odluka o raskidu državno-pravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Tih dana, početak listopada, srpske snage provodile su opći napad na Hrvatsku. Zrakoplovi JNA svakodnevno su bombardirali hrvatske gradove i ključnu infrastrukturu, uključujući i Vukovarsku bolnicu. Dana 08.10.1991. godine u Zagrebu je vladala opća zračna opasnost. Sabor se s Markova trga izmjestio u podrumske zgrade INA-e u Šubićevoj. U tom razdoblju Zadar je doživio svoje najteže trenutke, bombardiranje povijesne jezgre i stambenih četvrti, zbog čega je Zadar danima bio bez vode i struje. Šibenik, njegova industrijska zona i mostovi bili su meta stalnih bombardiranja zrakoplova JNA. Sisak (rafinerija) i Karlovac bili su pod stalnim napadima zrakoplova JNA. Dubrovnik je također napadnut i bombardiran zrakoplovima JNA. Uloga Dragana Čovića kao voditelja odjela proizvodnje elemenata Vazduhoplovne industrije Soko Mostar 1991. godine je značajna. Upravo u tom razdoblju ugrađivani su lanseri i podvjesni nosači bombi. Sve dorade i preinake na letjelicama je svojeručnim potpisom odobravao Dragan Čović.

U isto vrijeme VI Soko Mostar je vršio opravke i servis zrakoplova koji su bili oštećeni prilikom bojevih djelovanja u Republici Hrvatskoj, kao i opremu pričuvnih dijelova za letjelice koje je SOKO slao u vojnu bazu Zemunik, kraj Zadra za potrebe tadašnje JNA. Dana 01.03.1991. godine, Dragan Čović zajedno sa Smajom Klarićem i Dušanom Vučijakom napao je djelatnika SOKO Davorina Jurovickog, koji danas živi i radi u Kanadi, a kojemu je uručen otkaz koji je potpisao Branko Kolobarić. Lanseri za zrakoplove 1991. godine proizvedeni su u SOKO Grude, gdje su naloge za proizvodnju potpisivali Dragan Čović i Nikola Marić. Sklopni nosači bombi proizvedeni su na lokalitetu Ortiješ – Mostar gdje su bili pod izravnim vojnim nadzorom i gdje su se sklapali ‘skupni nosači bombi’ za letjelice tipa ‘Orao’, ‘MIG 21’ i ‘G4.’ U isto vrijeme su nabavljeni lanseri za zrakoplove JNA, koji su iz Rijeke preko Ploča stigli u Mostar.

Iz svega navedenog za mene je nesporno da je Dragan Čović kao djelatnik VI Soko, počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

1. Status i djelovanje Dragana Čovića u VI SOKO Mostar

Prema dokumentu Vazduhoplovne industrije SOKO Mostar od 08.10.1991., Dragan Čović je bio evidentiran kao pripadnik Štaba neposrednog rukovođenja, tijela koje je imalo zadaću izvršavanja ratnih i borbenih naloga u odjelu proizvodnje elemenata za zrakoplove JNA. U tom razdoblju JNA je provodila intenzivne zračne napade na hrvatske gradove, uključujući raketiranje Banskih dvora 07.10.1991., bombardiranje Zadra, Šibenika, Dubrovnika, Karlovca, Siska, drugih civilnih područja i razaranje hrvatskog mjesta Ravno na jugu Bosne i Hercegovine.

2. Proizvodnja i odobravanje borbene opreme

Navodi i dokumentacija koju posjedujem ukazuju da je VI SOKO Mostar 1991/92. godine:

• proizvodio i ugrađivao lansere, podvjesne nosače bombi i druge borbene elemente za letjelice MIG21, MIG29, Orao i G4

• vršio opravke i servis zrakoplova oštećenih u borbenim djelovanjima u Republici Hrvatskoj

• slao pričuvne dijelove i opremu u vojnu bazu Zemunik, koja je služila kao operativno središte JNA za napade na Dalmaciju

• provodio sklapanje “skupnih nosača bombi” na lokalitetu Ortiješ pod izravnim vojnim nadzorom

• u SOKO Grude proizvodio lansera za zrakoplove, uz naloge od strane Dragana Čovića i Nikole Marića

Sve dorade i preinake na letjelicama osobno je potpisivao Dragan Čović, čime je imao izravnu ulogu u tehničkom osposobljavanju borbenih zrakoplova JNA koji su korišteni u napadima na civilno stanovništvo.

3. Incident od 01.03.1991. godine

Dragan Čović, Smajo Klarić i Dušan Vučijak fizički su napali djelatnika SOKO Davorina Jurovickog, kojem je potom uručen otkaz potpisan od strane Branka Kolobarića. Ovaj događaj dodatno ukazuje na tadašnju strukturu moći i unutarnje odnose u VI SOKO. Potrebno je kontaktirati gospodina Jurovickog koji će potvrditi ove navode.

4. Navodi o prikrivanju identiteta i studentske prošlosti

Objavljeni studentski dosje Mašinskog fakulteta Mostar (broj 2222) pokazuje kako se Dragan Čović izjašnjavao kao Jugosloven i potpisivao ćiriličnim pismom, što je u suprotnosti s njegovim javno iznesenim tvrdnjama u 715 emisiji “Nedjeljom u 2” na Hrvatskoj televiziji. Ova nesukladnost otvara pitanje vjerodostojnosti njegovih izjava o vlastitoj ulozi i identitetu, odnosno nacionalnoj pripadnosti u razdoblju raspada SFRJ.

5. Politička potpora i navodno prikrivanje odgovornosti

Posebno me zabrinjava činjenica kako u predizborno vrijeme u Bosni i Hercegovini u potpori djelovanja Dragana Čovića sudjeluju:

• Davor Božinović, aktualni ministar MUPa RH i bivši Sekretar ureda narodne obrane

• Vlaho Orepić, bivši ministar MUPa RH i bivši pitomac JNA škole u Mostaru

Njihova politička potpora predstavlja oblik neizravnog prikrivanja uloge Dragana Čovića u opremanju borbenih zrakoplova JNA koji su korišteni u napadima na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Time se stvara politički štit koji otežava rasvjetljavanje uloge Dragana Čovića u razdoblju agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

6. Zahtjev za postupanje nadležnih tijela

S obzirom na težinu navoda, objavljenu dokumentaciju i okolnosti vremena pozivam:

• Županijska državna odvjetništva u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Zadru i Šibeniku da po službenoj dužnosti otvore predmet i ispitaju navode o mogućem počinjenju ratnog zločina protiv civilnog stanovništva

• Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) da utvrdi je li Dragan Čović sudjelovao u logističkoj i tehničkoj potpori agresiji JNA na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Moja objava je poziv na istragu temeljem dostupnih navoda i dokumentacije. Što se tiče moralne odgovornosti imalo logičkim zaključivanjem da se utvrditi kako ona postoji, ali glede kaznene nadležna tijela jedina mogu utvrditi kaznenu odgovornost.

S obzirom na težinu i opseg mojih navoda, postoji opravdana potreba za žurnim, nepristranim i profesionalnim postupanjem nadležnih institucija BiH i RH“, navodi u objavi Zdenko Lučić.

