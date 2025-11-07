Logoraši nakon odluke Haga : Izlazak Brune Stojića iz zatvora je uvreda za žrtve

Nekadašnji ministar odbrane takozvane Herceg-Bosne Bruno Stojić, koji je u Haagu osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, biti će pušten na prijevremenu slobodu, što za žrtve predstavlja uvredu.

Advokatica Senka Nožica za Detektor je potvrdila da Stojić danas treba izaći iz zatvora u Austriji i doći u Zagreb, ali da ne zna tačno vrijeme.

Predsjednik Udruženja logoraša Mostar Emir Hajdarović kaže da je Međunarodni mehanizma za krivične sudove ranije od Udruženja tražio mišljenje po pitanju Stojićevog prijevremenog puštanju na slobodu.

„Puštanje nekoga ko ima stavove kao on je direktno vrijeđanje žrtava i nagrađivanje zločinaca, jer neizdržavanje kompletne kazne njega nagrađuje moralno da misli da je bio na pravom putu kada je radio stvari koje je radio“, kaže Hajdarović.

On dodaje da svaka dodatna priča obeshrabljuje žrtve da svjedoče poritv onih koji su počinili zločine, posebno pred sudovima u BiH, ako se ima vidu da se ovako ponašaju međunarodni sudovi.

Stojić je u više navrata tražio od Mehanizma puštanje na slobodu, te bio odbijan. Posljednji Stojićev zahtjev upućen je u januaru ove godine.

Detektor je pisao kako je Stojić u jednom od ranijih zahtjeva uputio i pismo u kojem je izrazio žaljenje zbog svih žrtava.

“Želim ponoviti da prihvaćam svoju odgovornost i izražavam najiskrenije žaljenje u potpunosti i bezuvjetno. Do kraja života ću nositi osjećaj krivnje da sam mogao i morao učiniti mnogo više da se osigura poštovanje ljudskog digniteta i spriječi neizreciva patnja žrtava i njihovih obitelji koje se navode u presudi kojom sam proglašen krivim”, napisao je tada Stojić.

On i još petorica bivših zvaničnika takozvane Herceg-Bosne – Jadranko Prlić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić – osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora za zločine počinjene u BiH.

U haškom pritvoru Stojić se nalazio od 2004., a odlukom Mehanizma kaznu je služio u Austriji.

(Kliker.info-Detektor)