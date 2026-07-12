Lindsey Graham, dugogodišnji senator Republikanske stranke i Trumpov saveznik, umro je u 72. godini
Američki senator Lindsey Graham, jedan od najistaknutijih saveznika predsjednika Donalda Trumpa, preminuo je u 72. godini života.
Graham, republikanski senator iz Južne Karoline, preminuo je jučer “nakon kratke i iznenadne bolesti”, saopćio je njegov ured. “Porodica senatora Grahama zahvaljuje svima na molitvama i moli za privatnost tokom ovog izuzetno teškog vremena”, navodi se u saopštenju.
Sastao se sa Zelenskim u petak
Prema policijskim komunikacijama koje je dobio NBC News, hitne službe su sinoć odgovorile na njegov dom u Washingtonu nakon izvještaja o “srčanom zastoju”.
Senator se nedavno vratio iz Ukrajine, gdje se u petak u Kijevu sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Bio je snažan zagovornik američke podrške Ukrajini. Trebao je da se pojavi u emisiji “Meet the Press” na NBC Newsu u petak.
24 godine u Senatu
Graham je rođen 9. jula 1955. godine u Centralu, Južna Karolina. Diplomirao je na Univerzitetu Južne Karoline, gdje je također završio pravni fakultet.
Nakon što je služio u vojsci i nekoliko godina u privatnoj praksi, odslužio je jedan mandat u Predstavničkom domu Južne Karoline. Dvije godine kasnije, izabran je u Predstavnički dom SAD-a kao predstavnik 3. kongresnog okruga Južne Karoline.
Prvi put je izabran u Senat 2002. godine, a zatim je osvojio nove mandate na izborima 2008., 2014. i 2020. godine. 2016. godine kandidovao se za republikansku predsjedničku nominaciju, ali je odustao prije početka predizbora.
U početku kritičan prema Trumpu
Graham je tokom svoje političke karijere bio glasni zagovornik oštre vanjske politike, posebno prema Iranu. Početkom ovog mjeseca, snažno se protivio osnovnim odredbama memoranduma o razumijevanju koji je predsjednik Donald Trump potpisao s Iranom.
Iako je u početku bio kritičar Donalda Trumpa i rastućeg konzervativnog pokreta Čajanka, postao je jedan od njegovih najbližih saveznika i najglasnijih branitelja.
(Kliker.info-Index)
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