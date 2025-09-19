Liga prvaka: Rashford srušio Newcastle, City rutinski do pobjede protiv Napolija, Eintracht deklasirao Galatasaray

Spektakularna fudbalska večer u Ligi prvaka donijela je mnogo uzbuđenja, golova i sjajnih poteza. Barcelona je slavila na teškom gostovanju kod Newcastlea, Manchester City je rutinski savladao Napoli, Eintracht Frankfurt je demolirao Galatasaray, dok je Sporting pred svojim navijačima upisao ubjedljivu pobjedu protiv Kairata.

Newcastle – Barcelona 1:2

Barcelona je na teškom gostovanju kod Newcastlea upisala važnu pobjedu. Prvo poluvrijeme donijelo je nekoliko uzbuđenja – domaći su preko Harveyja Barnesa imali veliku šansu u 24. minuti, ali je njegov udarac fantastično zaustavio Garcia.

U nastavku meča ključnu ulogu odigrao je Marcus Rashford. Najprije je u 58. minuti glavom pogodio za 0:1, a samo devet minuta kasnije sjajnim udarcem pogodio rašlje za 0:2 i činilo se, riješio pitanje pobjednika.

Ipak, domaći su u finišu meča unijeli neizvjesnost – u 90. minuti Anthony Gordon je naletio na odbijenu loptu u kaznenom prostoru i preciznim udarcem u donji lijevi ugao smanjio na 1:2. Iako su do kraja pokušavali doći do izjednačenja, Barcelona je uspjela sačuvati prednost i odnijeti puni plijen sa St James’ Parka.

Manchester City – Napoli 2:0

Na Etihadu je Manchester City opravdao ulogu favorita protiv Napolija. Nakon isključenja kapitena gostiju Giovannija Di Lorenza u 21. minuti, jasno je bilo da će Conteova ekipa teško izdržati.

Prvo poluvrijeme obilježila je velika šansa Haalanda i fantastična odbrana golmana Napolija, a Gvardiol je u 42. minuti bio blizu gola. Ipak, na odmor se otišlo bez pogodaka.

U nastavku, City je iskoristio brojčanu prednost – u 56. minuti Haaland je pogodio glavom na asistenciju Fodena, a devet minuta kasnije Jeremy Doku je povisio na 2:0. City je rutinski priveo meč kraju. Napoli je pokušavao izmjenama, ali bez uspjeha.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray 5:1

U Frankfurtu je viđena prava golijada i velika pobjeda domaćina. Gosti su poveli već u 8. minuti preko Yunusa Akguna, ali je Eintracht brzo odgovorio. Prvo je u 37. minuti autogol Sancheza donio izjednačenje, a onda su u nadoknadi prvog poluvremena preko Uzuna i Burkardta došli do 3:1.

Drugo poluvrijeme bilo je u znaku totalne dominacije Nijemaca. Burkardt je u 66. minuti postigao svoj drugi gol na meču, a Knauff je u 75. minuti stavio tačku na meč pogotkom za konačnih 5:1.

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Sporting je u Lisabonu pregazio Kairat i upisao sigurnu pobjedu. Prvi gol stigao je u 44. minuti kada je Trincao efektno pogodio sa ivice šesnaesterca. U nastavku je uslijedila prava kanonada – Trincao je još jednom bio precizan (64’), potom je Quenda donio 3:0 nakon odbijene lopte, a isti igrač je u 68. minuti krunisao svoju sjajnu partiju golom za 4:0.

Kairat je do počasnog pogotka stigao u 86. minuti. Edmilson Santos je na asistenciju Ricardinha odlično reagovao na rubu kaznenog prostora i silovitim udarcem pogodio vrh mreže za konačnih 4:1.

(Sport Centar)