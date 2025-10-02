Liga prvaka: PSG srušio Barcelonu u finišu, Bajraktarević igrao u remiju Leverkusena i PSV-a

Drugo kolo ligaške faze Lige prvaka donijelo je nove sjajne duele. U terminu od 21 sat igrano je sedam utakmica, a posebnu pažnju privukao je okršaj u Barceloni. Katalonski tim je ugostio PSG koji je nakon preokreta savladao Blaugranu.

Bayer Leverkusen – PSV 1:1

Bayer Leverkusen i PSV su na BayAreni podijelili bodove u vrlo uzbudljivoj utakmici. Nizozemski tim je već u 5. minuti došao do vodstva golom Ivana Perišića, ali nakon VAR provjere pogodak je poništen zbog ofsajda.

Domaći su imali veliku priliku preko Alejandra Grimalda, čiji je udarac završio na stativi.

U 65. minuti doamćin je poveo – Christian Michel Kofane iskoristio je veliku grešku odbrane PSV-a i zakucao loptu u mrežu za 1:0. Samo par minuta kasnije gosti su izjednačili – Guus Til je asistirao, a Ismael Saibari snažnim udarcem pogodio za 1:1.

Do kraja meča rezultat se nije mijenjao, te je ostalo 1:1. Dodajmo kako je Esmir Bajraktarević šansu za igru dobio u 73. minuti meča, kada je zamijenio Mana.

Barcelona – PSG 1:2

Montjuic je ponudio spektakl dostojan Lige prvaka, a na kraju su slavili gosti iz Pariza.

Barcelona je povela u 19. minuti – Marcus Rashford je asistirao, a Ferran Torres mirno pogodio za 1:0. PSG je izjednačio u 38. minuti kada je mladi Senny Mayulu nakon sjajnog dodavanja Mendesa precizno pogodio uz stativu.

Kada se činilo da će meč završiti podjelom bodova, šok za domaći tim. Achraf Hakimi odigrao je pravovremeno dodavanje, a Goncalo Ramos smireno pogodio mrežu za 1:2 i veliko slavlje PSG-a. Gosti su tako odnijeli puni plijen iz Barcelone.

Ostali rezultati:

Arsenal – Olympiacos 2:0

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4:1

Monaco – Manchester City 2:2

Napoli – Sporting 2:1

Villarreal – Juventus 2:2

