Legendarni komandant Dragan Vikić povodom 1. marta: Nismo mi ni naivni ni slabi !

– Drugi rođendan BiH. Mislim da je to jedan vrlo bitan dan za BiH, najbitniji, ustvari, u njenoj historiji. Hvala Bogu da se uspješno i sretno završilo to glasanje. Znamo da su ogromne opstrukcije bile da se izađe na izbore od SDS-a. Ljude su i fizički sprečavali da dođu postavljanjem balvana preko cesta, puteva da se ne može doći i glasati, do direktnih prijetnji ljudima, ali i do jedne ogromne propagande koja se tada vodila. Jer su oni već na dan-dva pred same izbore održali neki svoj parlament, skupštinu na Palama, gdje se glasalo za neku neovisnu Republiku Srpsku BiH. Većina građana je to shvatila i izašla na izbore, uglavnom Bošnjaci i Hrvati, ali ne bi brojka bila od skoro 64 posto onih koji su izašli na referendum da nije bilo i određenog broja Srba koji su mogli da izađu na glasanje, a koji nisu prihvatali ideologiju Karadžića i njegovog SDS-a. Tako je BiH dobila svoj drugi rođendan i izglasala svoju neovisnost od bivše Jugoslavije.

Nije dugo prošlo od referenduma, sve je krenulo nizbrdo. I ranije se pričalo da će rata biti, ali niko nije vjerovao…

– Prvo su krenule barikade, neposredno poslije izbora. Ja na taj dan gledam kao na generalnu probu paravojnih SDS-ovih formacija potpomognutih bivšom JNA da izađu na kote, tačke, puteve, tamo gdje je većinski živio srpski živalj, jer su smatrali da to pripada njima. Barikade su bile od Grbavice, Vojničkog Polja, Nedžarića, Ilidže, Vogošće, pa gore prema bolnici Jagomir, na cijelom tom lokalitetu koji su oni u svojim imaginarnim granicama smatrali svojim. Tu su probali da proigraju. Mogu reći da im je, zbog neodlučnosti političkih, državnih organa, jednim dijelom i uspjela ta generalna proba. Tog dana se stidim, sramota me što je jedinica kojom sam ja zapovijedao ostala pasivna. Nije, jednostavno, dobila naređenje ministarstva i ministra da izađe i da rastjera. Ono se moglo bez ikakvih problema vrlo brzo raščistiti i otjerati. Nažalost, jedini koji su imali tu viziju i koji nisu prihvatili to su bili građani Sarajeva, koji su se u velikoj mjeri okupili i krenuli prema tim barikadama koje su se nalazile po gradu.

Tada ste stali pred ljude, pred kamere i pozvali Sarajlije da se pridruže odbrani. Kažete da ste uradili ono što bi svako učinio. Ali nije svako, to ste bili Vi.

– I mnogi su kao i ja već u to vrijeme bili svjesni šta je pripremljeno za Bosnu. Posebno do tog mog izlaska pred svenarodni parlament. Tu je bilo i poslanika i delegata, ali i naroda. Kada je rat krenuo 1991. u Sloveniji, svi smo se osjećali kao da se to nas ne tiče, neće to kod nas biti, nije to naš rat. Međutim, vrlo brzo iz Slovenije se preselio u Hrvatsku, a onda u BiH. Znam koja je bulumenta JNA iz Hrvatske i Slovenije protutnjala kroz BiH svom svojom tehnikom pod izgovorom da ta tehnika i ljudstvo idu u Srbiju. Međutim, to je bila laž. To je stacionirano, barem ono što je kroz Sarajevo prošlo, prema Romaniji i okolnim brdima, ta tehnika oružja i oruđa iz Hrvatske je bila raspoređena tu. Mnogi se sjećaju kada je Kljuić iz Predsjedništva prijetio da će lunama gađati Sarajevo, to su velike rakete srednjeg dometa, oko 60 kilometara, koje su bile stacionirane na Han-Pijesku. I klima je već bila do te mjere naelektrizirana. Mogu govoriti u ime svoje jedinice čiji sam zapovjednik bio, bila je postala nezdrava.

Nedužni kadeti

Dio je napustio jedinicu…

– Ta ideologija i stalni pritisci prema tim ljudima u strukturama policije, vjerovatno se to isto odnosilo na ostale kompanije, bolnice, škole, fakultete, da se napusti, da ljudi idu. Tako se i desilo 4. aprila, barem što se tiče Specijalne jedinice MUP-a. Iako je tog dana održan sastanak na najvišem nivou rukovodstva MUP-a u bazama na Krteljima. Poručivali su da je situacija dobra, da neće doći do rascjepa, međutim, to se ispostavilo lažnim obećanjima. Neposredno poslije sastanka određen broj iz komande Specijalne jedinice srpske nacionalnosti bio je pozvan u institucije BiH kod Karadžića, Krajišnika, gdje su ih obrlatili i natjerali da napuste jedinicu. Specijalna je imala veliki rezervni sastav od 1.200 ljudi i dosta materijalno-tehničkih sredstava, od oklopnih vozila, helikoptera… Imali su i zahtjev da su, navodno, sve tri strane predstavnika tih naroda u BiH odlučile da se jedna trećina tehnike njima dadne, da je to dogovoreno. Nisam to dao. Tako da su sva ta oprema i naoružanje sačuvani. Sutradan, 5. aprila, u 3.15 minuta bila je napadnuta škola na Vracama koja je njima navodno bila obećana kao sjedište policije. Oko pet sati je osvojena, zauzeta.

Nije se moglo prići, mi smo pokušali, krenuli smo, ali pred nas se ispriječila JNA tenkovima. Ušli bismo u direktni okršaj s njima, a s obzirom na sredstva koja smo mi imali naspram tenka i onog oružja kojim su oni raspolagali, bilo bi to ubitačno po naše ljude. Morali smo se povući. Zauzeli su objekt i zarobili nedužne kadete. Krenuli su televizijski, radijski pozivi. Sve je na nogama bilo. Došao mi je poziv iz Parlamenta da dođem i da se obratim. Spontano sam otišao, nepripremljeno, govorio sam iz srca. Govorio sam onako kako sam razmišljao. Pozvao sam sve domoljube, one koji vole ovu državu da se organiziraju da stanu u odbranu i od 5. aprila za mene u Sarajevu počinje rat. Mada, BiH je napadnuta u 11. mjesecu 1991. godine, kada su sravnili selo Ravno nedaleko od Neuma paravojne formacije i JNA.