Led je krenuo : Velika Britanija, Australija i Kanada priznale Palestinu kao državu !

Velika Britanija, Australija i Kanada u nedjelju su zvanično priznale Državu Palestinu, objavile su vlade tih zemalja ističući kako je riječ o dijelu međunarodnih napora za očuvanje mogućnosti rješenja izraelsko-palestinskog sukoba u obliku dviju država.

Britanski premijer Sir Keir Starmer izjavio je da je Ujedinjeno Kraljevstvo priznalo Palestinu kako bi „ponovno probudilo nadu u mir i rješenje s dvije države“.

„Danas, kako bih ponovno probudio nadu u mir i rješenje s dvije države, jasno izjavljujem, kao premijer ove velike zemlje, da Ujedinjeno Kraljevstvo službeno priznaje Državu Palestinu“, poručio je Starmer u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.

Ova odluka označava značajan zaokret u britanskoj vanjskoj politici. Prethodne britanske vlade zauzimale su stav da bi priznanje Palestine trebalo doći tek kao rezultat cjelovitog mirovnog sporazuma. Aktualni ministri ističu da postoji moralna odgovornost djelovati kako bi se sačuvala nada u trajni mir.

Australija je također objavila službeno priznanje Palestine, priopćivši da je riječ o koraku u sklopu međunarodnih nastojanja za uspostavu rješenja s dvije države. Australska vlada dodala je kako „Hamas ne smije imati nikakvu ulogu u Palestini“.

Kanadski premijer Mark Carney u nedjeljnoj izjavi rekao je kako je Kanada priznala Državu Palestinu te izrazio spremnost za „partnerski rad“ u ostvarivanju mirovnog rješenja.

„Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi partnerski rad kako bi se ostvarilo obećanje o mirnoj budućnosti za Državu Palestinu i Državu Izrael. Kanada ovu mjeru vidi kao dio usklađenog međunarodnog napora za očuvanje mogućnosti rješenja s dvije države“, izjavio je Carney.

