Lavrov tvrdi da su Ukrajinci napali Putinovu rezidenciju : Takav brutalan napad neće proći bez odgovora

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u ponedjeljak poslijepodne izjavio je kako su Ukrajinci pokušali izvesti napad na rezidenciju Vladimira Putina u ruskoj regiji Novgorod te kako bi taj napad mogao značajno promijeniti rusku pregovaračku poziciju.

U noći na 29. decembra Ukrajinci su sa čak 91 dronom napali državnu rezidenciju koju koristi predsjednik Putin, objavio je Lavrov i dodao kako je ruska protuzračna obrana srušila sve dronove, prenosi Reuters.

– Takav brutalan napad neće proći bez odgovora, zaprijetio je Lavrov, ustvrdivši kako je riječ o ‘državnom terorizmu‘.

Ruski šef diplomacije tvrdi kako je Rusija već odabrala mete koje će gađati u osvetničkim udarima: – Napad se dogodio dok su trajali pregovori o miru. Nećemo prekinuti pregovore, ali revidirat ćemo naša stajališta, kazao je Lavrov.

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski već se izjasnio kako su optužbe ‘lažne‘, dodavši kako Rusija priprrema teren za napad na zgrade u Kijevu u kojima se nalaze Vladine insitutcije.

Još uvijek nije poznato je li Putin bio u spomentoj rezidenciji tijekom navodnog ukrajinskog napada.

(Kliker.info-agencije)