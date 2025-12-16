Lavrov o “platinastoj” ponudi i ultimatumu Kijevu : Amerika nam je obećala ukrajinski teritorij

Sjedinjene Američke Države obećale su Rusiji da će se Ukrajina odreći dijela svog teritorija u sklopu mirovnog sporazuma, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Prema njegovim riječima, administracija Donalda Trumpa shvatila je da se “teritoriji gdje su Rusi živjeli stoljećima trebaju ponovno postati dio Rusije”.

Razumijevanje Kremlja i Washingtona

Lavrov je pritom mislio na Donjeck, Luhansk, Herson, Zaporižju i Krim – pet ukrajinskih regija koje je Vladimir Putin protuzakonito anektirao 2022. godine. Njegovi komentari dolaze nakon što su američki dužnosnici u Berlinu održali razgovore s ukrajinskim i europskim čelnicima o mogućem mirovnom rješenju.

Putin je zatražio povlačenje Ukrajine iz preostalog dijela Donbasa, koji čine Donjeck i Luhansk, a koji trenutno nije pod ruskom vojnom kontrolom. Moskva je također inzistirala na zabrani ulaska Ukrajine u NATO, a Lavrov tvrdi da SAD i taj zahtjev razumije.

“Naš stav je jasan. Korijenski uzroci sukoba moraju biti eliminirani”, rekao je. “To uključuje prijetnje Rusiji stvorene širenjem NATO-a na istok prema našim granicama i naporima da se Ukrajina uvuče u savez.”

“Dobro je što je SAD to razumio. Jasno su izjavili da je članstvo Ukrajine u NATO-u neprihvatljivo”, dodao je Lavrov. Još prije mirovnih pregovora u Berlinu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman odustati od ambicije za članstvom u NATO-u u zamjenu za sigurnosna jamstva SAD-a i Europe.

“Platinasta” ponuda i ultimatum Kijevu

Detalji Washingtonove “platinaste” ponude sigurnosnih jamstava još nisu poznati, no vjeruje se da su slični obvezi iz članka 5. NATO-a. To bi moglo značiti da bi SAD i Europa pružili izravnu vojnu potporu Ukrajini u slučaju buduće ruske invazije. Međutim, američki dužnosnici upozorili su da takva jamstva “neće biti na stolu zauvijek”, što se tumači kao jasan ultimatum predsjedniku Zelenskom da pristane na uvjete.

SAD vjeruje da je dogovor o završetku rata bliži nego ikad, a kao preostale sporne točke navode se ustupci oko regije Donbas i nuklearne elektrane Zaporižja. “Mislim da smo sada bliže nego ikada prije”, izjavio je američki predsjednik Trump novinarima jučer navečer.

(Kliker.info-Index)