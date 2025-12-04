Laura koja je nastupala sa Halidom postala sarajevska mlada: “Bešlić je bio bolji čovjek nego što narod misli”
Španjolka koja voli sve naše jezike i na njima pjeva – Laura Marin, ponovo je u Sarajevu. Javnost je pamti po nastupu na koncertu Halida Bešlića a u međuvremenu je objavila 3 autorske pjesme. O tome zbog čega je BiH zemlja kojoj se vraća, te kakve planove ima kada je riječ o muzičkoj karijeri – sa Laurom razgovarali smo u “Novom danu”.
Laura je emotivno govorila o Halidu Bešliću s kojim se upoznala upravo preko N1 i na kraju zapjevala s njim na njegovom koncertu u Zetri.
“Ja sam njemu vječno zahvalna i on je prvi koji mi je dao tu priliku”, rekla je ona i ispričala koliko joj je značio taj susret.
“Imala sam priliku s Halidom da se družim, da ručan s njima. Nije bio samo koncert. Malo sam ga upoznala i stvarno je bio bolji čovjek nego što narod misli iskreno.”
Također, prisjetila se geste kada ju je Halid u Zetri iza scene dao narandžu što je njoj mnogo značilo.
“Wow čovjek koji je u toj poziciji, jedan Halid Bešlić meni koga je upoznao jučer meni prirodno donosi narandžu. Nisu bile kamere tu i mislim da taj mali detalj govori o njemu”, navela je ona.
Pratila je Laura sva okupljanja koja su organizovana Halidu u čast što je za nju bilo jako drago da se dogodilo.
“Znam da bi on bio ponosan i sretan kada bi mogao to da vidi i nadam se da Halidova smrt ne bude podsjetnik da traje samo dva dana. Nadam se da ta poruka koja je krenula nakon njegove smrti će trajati više od dva dana. To je moja želja”, istakla je ona.
“Želim živjeti u Sarajevu”
Njena ljubav prema Sarajevu još je veća jer je njen suprug iz Sarajeva kojeg je upoznala tokom njegovog studiranja u Španiji.
“Moj muž i ja smo se upoznali u Španiji, on je bio tamo zbog studija i kada mi je rekao da je iz Sarajeva i ja sam Hodžićka”, te je ponosno pokazala prsten.
Navela je i planove koje ima u narednom periodu.
“Nadam se kada završim faks da ću moći da živim ovdje”, najavila je Laura koja će nastupati pod umjetničkim imenom Laura Marin dok je ona udato Hodžić.
