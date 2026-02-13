Landau nakon sastanka sa Komšićem:'Administracija SAD nezadovoljna Dodikovim postupcima’

Američka administracija je jako nezadovoljna onim što Milorad Dodik radi i on sigurno nema podršku nikoga iz administracije istakao zamjenik državnog sekretara SAD Christopher Landau tokom sastanka sa predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem.

“Njegovo djelovanje narušava političku stabilnost i buduće planove, kao i ekonomske projekte za koje je američka strana pokazala snažan interes i spremnost za saradnju,” rečeno je tokom sastanka u Washingtonu, saopšteno je iz Komšićeve kancelarije.

Predsjedavajući Komšić je spomenuo i nedavne izjave Milorada Dodika, koje je okarakterizirao kao šovinističke i islamofobične.

Dodik je početkom sedmice rekao da je politički cilj njegove partije “pravo naroda na samoopredjeljenje do samostalnosti” i dodao da Republika Srpska ima prijatelje među koje je ubrojao novu američku administraciju.

On je dan nakon što je kandidat SNSD Siniša Karan pobijedio na ponovljenom glasanju za predsjednika Republike Srpske, rekao kako je “Bosna i Hercegovina srušena”, te da “želi dio onoga koji nam pripada”.

“Pravo naroda na samoopredjeljenje do samostalnosti je naš politički cilj. I nećemo odustati. Vjerujemo da, ukoliko dođe do vraćanja ovih nadležnosti RS, mi smo spremni da ostanemo u dejtonskoj arhitekturi. U ovome nećemo ostati sigurno”, rekao je on na konferenciji za novinare.

No, iz američkog State Departmenta su za Radio Slobodna Evropa rekli da SAD nastavljaju da podržavaju Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i suprotstaviće se svim postupcima koji prijete destabilizacijom.

I iz Evropske komisije su povodom Dodikovih izjava rekli da “svi politički akteri, bez obzira na to da li su na funkciji ili ne, treba da se uzdrže i odreknu provokativne retorike i postupaka koji podstiču razdor.”

Predsjedavajući Komšić informirao je zamjenika državnog sekretara i da je ministar vanjskih poslova naše zemlje uputio pismo državnom sekretaru Marku Rubiju, kao i svim članicama Vijeća sigurnosti UN-a, upozoravajući na posljedice odredbe ugovora o lobiranju sa kanadskom kompanijom koje se tiču ultimativnog krajnjeg cilja – nezavisnosti RS-a od Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka u Washingtonu Landau i Komšić su, osim aktuelne političke situacije, razgovarali i o jačanju ekonomske saradnje i energetske sigurnosti.

Landau je na samom početku sastanka uputio saučešće povodom tragične nesreće koja se dogodila u Sarajevu u kojoj je poginula jedna, a četiri osobe povrijeđene kada je tramvaj iskočio iz šina.

(Kliker.info-RSE)