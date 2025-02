Kvantana mašina: Univerzum bi mogao doživjeti katastrofu koja mijenja sve

Univerzum bi mogao doživjeti katastrofu koja bi promijenila apsolutno sve, pokazali su naučnici koristeći kvantnu mašinu.

Revolucionarna simulacija omogućila je naučnicima da bolje razumiju fenomen koji bi mogao u potpunosti promijeniti strukturu svemira – i o kojem se još uvijek malo zna.

Prije otprilike 50 godina, kvantni fizičari su sugerirali da bi svemir mogao biti zarobljen u takozvanom lažnom vakuumu, gdje se čini stabilnim, ali bi se uskoro mogao pomaknuti u pravi vakuum i biti još stabilniji.

To bi moglo dovesti do potpune promjene u strukturi svemira. Ali naučnici znaju vrlo malo o tome – uključujući i da li će se to dogoditi, kada i koliko dugo može potrajati.

Sada su istraživači koristili kvantnu mašinu kako bi bolje razumjeli taj proces lažnog raspada vakuma. Taj proces je povezan sa samim počecima svemira i tako bi mogao rasvijetliti i početak i kraj kosmosa.

“Govorimo o procesu kojim bi svemir u potpunosti promijenio svoju strukturu”, rekao je Zlatko Papić, sa Univerziteta u Leedsu, glavni autor novog rada, u izjavi.

„Osnovne konstante mogle bi se trenutno promijeniti i svijet kakav poznajemo bi se srušio poput kuće od karata. Ono što nam je zaista potrebno su kontrolirani eksperimenti da bismo promatrali ovaj proces i odredili njegove vremenske skale.”

Naučnici su koristili određenu vrstu kvantne mašine da simuliraju kako se mjehurići ponašaju u lažnom vakumu. Formiranje tih mjehurića i načini na koji se zatim šire i međusobno djeluju mogli bi biti početak procesa lažnog raspada vakuma.

Istraživači su uspjeli konfigurirati moćnu kvantnu mašinu da predstavlja lažni vakum. Oni su tada mogli kontrolisati sistem da se kreće iz lažnog u istinski vakuum, prateći proces na maloj i kratkoj skali kako bi ga mogli bolje razumjeti na skali svemira.

Ovaj fenomen se može uporediti sa rollercoasterom koji ima nekoliko padova duž svoje putanje, ali samo jedno ‘istinsko’ najniže stanje, na nivou tla,” rekao je Jean-Yves Desaules, koautor rada.

„Ako je to zaista slučaj, kvantna mehanika bi omogućila Univerzumu da na kraju tunelira u stanje najniže energije ili ‘pravi’ vakuum i taj proces bi rezultirao kataklizmičnim globalnim događajem.

