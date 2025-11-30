Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo : Košarkaši BiH vodili cijelu utakmicu pa izgubili od Srbije u Sarajevu

Kosarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je i drugi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo nakon što je u dramatičnoj završnici u Skenderiji poražena od Srbije rezultatom 72:74. Momčad BiH vodila je gotovo tokom cijelog susreta, no pobjedu je ispustila u posljednjih nekoliko minuta.

Iako su izabranici hrvatskog trenera Darija Gjergje nešto slabije ušli u utakmicu, brzo su uhvatili ritam i preuzeli kontrolu. Na krilima raspoloženog Adina Vrapca, BiH je prvu četvrtinu završila s vodstvom 15:13. U drugoj dionici prednost je nastavila rasti, a nakon trice Xaviera Castanede i poena Alibegovića, domaća momčad imala je i najvećih devet poena prednosti (37:28). Na poluvrijeme se otišlo s rezultatom 39:35.

Nošeni podrškom s tribina pune Skenderije, košarkaši BiH su i u trećoj četvrtini održavali vodstvo. Unatoč manjoj krizi i nekoliko promašenih trica, fantastičnom obranom ponovno su stigli do devet poena viška (58:49) te su u posljednjih deset minuta ušli s prednošću 58:51.

Dramatična završnica pripala Srbiji

Ključni trenutak dogodio se na početku posljednje četvrtine, kada je Edin Atić zbog četvrtog prekršaja i tehničke pogreške morao napustiti parket. Srbija je to iskoristila i serijom poena pet minuta prije kraja prešla u vodstvo 64:62. BiH se nakratko vratila pogotkom Sulejmanovića uz prekršaj te polaganjem Vrapca za 66:65.

Ipak, tada na scenu stupa Momirov, koji s dvije vezane trice donosi Srbiji prednost od 71:67. Tračak nade za BiH pojavio se sedam sekundi prije kraja kada je Castaneda pogodio tricu za 73:72. U posljednjem napadu, BiH je imala priliku za pobjedu ili produžetak, no Amar Alibegović promašio je polaganje, čime je Srbija osigurala pobjedu od 74:72.

(Kliker.info-agencije)