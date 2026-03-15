Novi iranski vođa Mojtaba Hamenei u strogoj je tajnosti prebačen u Moskvu, gdje je zbog zdravstvenog i sigurnosnog stanja smješten u bolnicu, objavio je danas kuvajtski portal Al-Jarida. Visoki izvor blizak Hameneiju rekao je za Al-Jaridu je da je on prevezen ruskim vojnim zrakoplovom te je po dolasku odmah podvrgnut uspješnoj operaciji i trenutno se liječi u privatnoj bolnici unutar jedne od predsjedničkih palača.

Bilo ga nemoguće liječiti u Iranu zbog neprestanih napada

Prema istom izvoru, Hameneijeve ozljede zadobivene u američko-izraelskom bombardiranju 28. veljače zahtijevale su liječenje u vrhunski opremljenoj bolnici uz stalan liječnički nadzor. Takve uvjete postalo je nemoguće osigurati u Iranu zbog neprestanih zračnih napada, a pogotovo nakon što je Izrael objavio da će novi vođa biti njihova meta.

Izvor pojašnjava kako su se iranske sigurnosne službe posebno bojale da bi lokacija Hameneija mogla biti otkrivena praćenjem liječnika i specijalista zaduženih za njegovo liječenje. Zbog toga je prihvaćena preporuka da se liječenje provede u Rusiji, tvrdi izvor kuvajtskog portala.

Putin predložio liječenje u Rusiji

Izvor tvrdi da je ruski predsjednik Vladimir Putin osobno predložio liječenje Hameneija u Rusiji tijekom telefonskog razgovora s iranskim predsjednikom Masoudom Pezeškijanom prošlog četvrtka. Iranski dužnosnici, uključujući samog Hameneija, pažljivo su razmotrili ruski prijedlog i prihvatili ga, tvrdi izvor.

Hamenei je prebačen u četvrtak navečer, a brigu o njemu preuzeli su ruski liječnici uz pomoć nekoliko iranskih kolega koji su ga pratili, navodi kuvajtski list.

Sumnje u autentičnost prvog govora

Istovremeno, iranski izvor blizak reformistima rekao je za Al-Jaridu kako postoje ozbiljne indicije da je prvu poruku pripisanu Hameneiju zapravo napisao Ali Larijani, glavni tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Navodi se da je poruka sadržajno identična nekim Larijanijevim ranijim izjavama.

Prema tom izvoru, Hamenei nije bio ni upoznat sa sadržajem govora, a sumnje dodatno pojačava činjenica da se nije pojavio u javnosti niti postoji zvučni zapis njegova obraćanja.

Znakovita izraelska reakcija

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu dao je naslutiti da Izrael raspolaže informacijama o lokaciji i stanju Mojtabe Hameneija, ali ih ne želi otkriti. Na tiskovnoj konferenciji prošlog četvrtka, odgovarajući na pitanje o stanju novog iranskog vođe, Netanyahu je izjavio: “Neću mu nuditi životno osiguranje”. To je protumačeno kao poruka da Tel Aviv posjeduje posebne obavještajne podatke o Hameneiju.

Prema izvorima u Jeruzalemu, izraelska obavještajna služba vjeruje da bi Hameneijeva ozljeda mogla biti teža nego što se prvotno pretpostavljalo. Ipak, dodaju kako Tel Aviv nije imao potvrđene informacije o njegovu odlasku iz Irana.

Al-Jarida je prije 11 dana objavila da je Hamenei ozlijeđen po lijevoj strani tijela, od glave do pete. Ozljede su nastale od gelera koji su pali u njegovoj blizini, a ne od izravnog pogotka, tijekom napada na kompleks u Teheranu u kojem se nalaze vođina kuća i ured.

