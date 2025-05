Kulminirala mostarska drama : Zašto je nestao Amir Gross Kabiri, nekadašnji „spasitelj“ Dragana Čovića, i kakva je sudbina „Aluminija“…

Mjesecima traje drama u Mostaru o kojoj se javno ne govori, sve zbog opasnosti od političkog ali i progona svake vrste od strane HDZ-ove vlasti koja u tom gradu, na zapadnoj obali Neretve, suvereno vlada pune 33 godine.

Razlog svojevrsnog zavjeta šutnje je suvereni vladar života i smrti u tom dijelu Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji, rekli bi naši izvori u Mostaru, već gotovo dva desetljeća odlučuje o svemu, pa i o zapošljavanju čistačica.

Baš kao u filmu Bobe Jelčića „Obrana i zaštita“, Mostarci se u strahu pitaju – „A, šta će reći Dragan“!?

Nije Čović u problemu i glavoboljama iz političkih razloga, ne zadaju mu glavobolje impotentna opozicija u Hrvata, bošnjački političari ili problemi zbog Izbornog zakona i takozvano „legitimno predstavljanje“ Hrvata o kojem HDZ BiH već dugo diže galamu.

Problem je potpuno druge prirode – nema više para!

Sve je počelo još u aprilu ove godine, kada je „Slobodna Bosna“ objavila top-listu 20 kompanija u Federaciji BiH koje su prošle godine imale najveće prihode.

Zanimljivo, na ovoj listi se ne nalazi mostarski “Aluminij” kojim upravlja kontroverzni izraelski biznismen Amir Kabiri. “Aluminij” se prije dvije-tri godine naglo probio u sami vrh po prihodima u FBiH, a sada je potpuno nestao sa liste. Što se dogodilo i kako je ovo moguće, pitanje je na koje Kabiri i njegovi suradnici nikada nisu dali odgovor javnosti.

TOP-LISTA 20 NAJUSPJEŠNIJIH KOMPANIJA U FBiH Bingo Tuzla – 2.182.159.248 KM Holdina Sarajevo – 1.409.218.292 KM Elektroprivreda BiH Sarajevo – 1.280.924.872 KM Boreas Kreševo – 855.410.457 KM Hifa-oil Tešanj – 813.424.294 KM Hifa Petrol Sarajevo – 804.078.141 KM Konzum Sarajevo – 738.597.811 KM G-Petrol d.o.o. Sarajevo – 712.786.309 KM Philip Morris BH Sarajevo – 683.714.413 KM Arcelormittal Zenica – 608.880.173 KM BH Telecom Sarajevo – 555.743.156 KM Orbico Sarajevo – 534.872.323 KM Antunović AGS Orašje – 505.847.583 KM Ataco Mostar – 501.850.754 KM Violeta Grude – 442.011.160 KM Hercegovinalijek Mostar – 436.024.287 KM DM drogerie markt Sarajevo – 385.573.354 KM Elektroprivreda HZ HB Mostar – 374.442.752 KM FIS Vitez – 367.641.457 KM Petrol BH Oil Company” Sarajevo – 362.626.015 KM

Izraelski biznismen, kome su naglo „procvjetale ruže“ u Mostaru, Amir Gross Kabiri, izjavio je ranije kako je „dao puno više od većine političara u BiH zajedno…i to samo u zadnje četiri godine“.

– Sve što sam radio, radio sam s integritetom, transparentnošću i vjerom u ovu zemlju. Razumijem da me zbog mog uspjeha i liberalnog pristupa mnogi smatraju “preprekom” jer moj napredak pokazuje koliko su bili, i koliko su još uvijek nesposobni. Neki pokušavaju baciti ljagu na mene i moje aktivnosti, to mi uopće ne smeta, samo pokazuje njihovu slabost, govorio je prošle godine Kabiri, u vrijeme kada je „Aluminij“ ostvarivao dobre izvozne rezultate i dominirao na top-listi po prihodima.

Da je htio biti otvoren do kraja, Kabiri je tada mogao reći i kako su političari i njemu dali puno toga i to za pravu bagatelu…prije nego je on nešto „dao za BiH“!

Naime, Kabiri je posrnuli mostarski gigant „Aluminij“, kombinat koji je nekad zapošljavao 3.000 radnika, a koji je za vrijeme vladavine Čovićevog HDZ-a ugašen i radnici otpušteni, u najam dobio za smiješno malu cijenu.

Dakle, nije on kupio „Aluminij“ i time preuzeo sve obveze, pa i pripadajuće dugove mjerene u stotinama miliona maraka, već je za cijenu najma jednog većeg restorana ili motela dobio priliku da obrće milione bez dodatnog prtljaga viška radnika i ogromnih nagomilanih dugova, sve to uz očigledno jako dobre veze s Rusijom i Kinom.

Kabiri je kao poslovni čovjek „široke ruke“ u rekordnom roku, a nakon ovladavanja „Aluminijem“, dobio praktički sve u šta je „upro prstom“ u Mostaru!?

A kao protuuslugu, Dragan Čović mogao je računati na financijska sredstva i kupovinu socijalnog mira u Mostaru, koji je bio vidno narušen paljevinom zgrade HDZ-a BiH, nakon što je ugašena elektroliza i „Aluminiju“ isključena struja 2019. godine.

Kabiri je zauzvrat dobio Galeriju u centru grada ali i cijeli jedan nogometni klub, te gotovo kraljevski tretman kod HDZ-a BiH.

Svoju potrebu da po „Aluminiju“, ali i po centru Mostara postavlja ogromne zastave Izraela, objašnjavao je uz pitanje: „Zašto ne bi mogao podići zastavu svoje zemlje“!?

No, sve se iznenada srušilo kao kula od karata. Kabirijev „Aluminij“ više nije ni među 20 najjačih kompanija u BiH, kontroverzni izraelski biznismen iznenada je nestao iz Mostara, a izvori „Slobodne Bosne“ iz Mostara tvrde da je kompanija na izdisaju te da većina novog voznog parka u „Aluminiju“ danas stoji te kako voze samo tri ili četiri kamiona i to po potrebi.

Drugi izvor „Slobodne Bosne“ otkriva da je „Aluminij“ pred kolapskom i financijski. Kabiri, prema tvrdnjama dobro upućenog izvora „SB“, planira i priželjkuje uspostavljanje Južne plinske interkonekcije kako bi proizvodnju mogao prebaciti sa struje na plin.

-On, u stvari ništa ne proizvodi, ali mu treba ta struja za izradu legura. Sve je to velika ruska laž, dvojice najboljih prijatelja Aleksandra Vučića i Dragana Čovića, koji su glavni ruski igrači, kaže naš sugovornik.

Naime, Bosna i Hercegovina opskrbljuje se isključivo ruskim plinom. Projekt južne plinske interkonekcije koji bi povezao našu zemlju s Republikom Hrvatskom i smanjio ovisnost o ruskom plinu postao je predmet političkih prijepora u Bosni i Hercegovini. HDZ BiH na čelu s Draganom Čovićem traži da se osnuje novo javno poduzeće sa sjedištem u Mostaru koje bi provodilo taj strateški projekt, a koje bi bilo pod kontrolom HDZ-a BiH.

Ako u cijelu slagalicu priče o Južnoj interkonekciji uključimo i „bjegunca“ Kabirija, sasvim je jasno zbog čega Čović želi da se tim projektom ne upravlja iz Sarajeva.

– Kako definirati upravljanje tog projekta, realizaciju tog projekta, naravno tu ne želimo biti politički naivni, šaljemo vrlo jasnu poruku svima: strateški interes, strateški projekt treba realizirati na način da budu do kraja zaštićeni interesi hrvatskog naroda, istaknuo je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a BiH Dragan Čović.

RAZOČARENJE ZA VOŽDA IZ LAKTAŠA Pouzdan izvor „Slobodne Bosne“ otkriva da je Amir Gross Kabiri posljednji put viđen s Miloradom Dodikom u Izraelu. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković zamolio je Kabirija da “pogura” i “pripazi” Milorada Dodika u Izraelu. Dodik je mislio da Kabiri može zaustaviti njegovo protjerivanje, no i on se razočarao u Čovićevog poslovnog partnera. Podsjetimo, Milorad Dodik “zamoljen” je da napusti konferenciju o antisemitizmu koja se održala u Jeruzalemu. Dodik je bio dva dana u Izraelu, i trebao je učestvovati na konferenciji o antisemitizmu no nije stigao do glavnog dijela. Naime, izraelski list na hebrejskom jeziku Israel Hayom objavio je da su izraelski dužnosnici zamolili Dodika na napusti konferenciju nakon što je objavljena vijest da je Sud BiH zatražio raspisivanje crvene potjernice za njim. “Sud u Bosni izdao je nalog za priođenje Milorada Dodika, čelnika srpske manjine u zemlji zbog njegovih separatističkih aktivnosti, koji se trenutno nalazi u Izraelu na konferenciji o antisemitizmu u Jeruzalemu koju organizira izraelski ministar za dijasporu i antisemitizam Amichai Chikli. Izraelski dužnosnici su Dodiku jasno dali do znanja da nije dobrodošao na događaj, što ga je natjeralo da napusti mjesto”, navodi list.

KRENULI PA STALI

No, nisu to jedini problemi s kojima se susreće Čović i HDZ BiH. Nakon što je Kabiri napustio Bosnu i Hercegovinu obustavljena je gradnja tribine na stdionu Pod Bijelim Brijegom kojeg je HDZ-ova vlast na 99 godina ustupila na korištenje HŠK Zrinjskom.

Naime, najavljivan kao najveći infrastrukturni projekt u novijoj povijesti HŠK Zrinjski, srušena je istočna tribina stadiona Pod Bijelim Brijegom, poznatija pod nazivom ”Stajanje”.

Sukladno uvjetima iz javnog poziva rok izvršenja radova rušenja bio je 60 dana, a izvođač radova bila je tvrtka “ES-BI-EM” d.o.o. Mostar.

Prema planu, na ovom mjestu bi trebala biti izgrađena moderna tribina pa bi i funkcionalnost trebala biti povećana na veću razinu.

Vlada Federacije BiH je donijela odluku o raspodjeli sredstava, prema kojima će za rekonstrukciju tribine HŠK Zrinjski dobiti milijun i pol konvertibilnih maraka.

Denis Lasić predsjednik HŠK Zrinjski ranije je kazao kako će se krenuti s prvom fazom izgradnje, rekavši kako radovi neće stajati ali ni utjecati na događanja koja će tu biti.

Projekt, navodno, vrijedi ukupno 11 milijuna KM, a sredstva po njegovim riječima će ”namicati koliko bude trebalo za faze koje budu pravovremene”.

No, kako otkrivaju izvori „Slobodne Bosne“, izgradnja istočne tribine je obustavljena prije gotovo pola godine, a sve se poklapa s odlaskom Kabirija iz Mostara. Naš izvor tvrdi da su i oko izgradnje novog „Stajanja“ mutni poslovi te kako se u kuloarima priča o izgradnji devet stubova koji su dosada podignuti i mjesecima vire iz zemlje a koji „koštaju“ devet milijuna maraka, što je svakako slučaj za Tužiteljstvo BiH.

Također, kao i slučaj „Aluminij“ koji je pred gašenje imao 800 zaposlenih i više od 400 kooperanata s plaćama znatno višim od prosjeka u Bosni i Hercegovini, u koji je do kapije struja dolazila po cijeni od 30 eura, a od prolaska kapije „Aluminija“ ta cijena narastala na 75 eura, kako to slikovito objašnjava izvor „Slobodne Bosne“.

Financijska policija Federacije BiH je utvrdila da je Uprava Aluminija dan prije nego što im je isključena električna energija i obustavljena proizvodnja, bivšim direktorima isplatila 536.000 maraka po osnovu sudskih presuda.

Tada, kako je utvrđeno, najviši iznos od čak 300.000 maraka isplaćen je direktoru Ivi Bradvici, zakođer bliskom Draganu Čoviću.

Njegova plaća je u aprilu 2013. iznosila čak 20.036 maraka, a tokom godine je samo za plaće uzeo 137.196 maraka, dok mu je na ruke, u vidu otpremnine isplaćeno 161.024 maraka, navedeno je u nalazu Federalne financijske policije.

Slučaj „Kabiri“ očigledan je primjer nastavka priče o korupciji, nepotizmu i sumnjivim radnjama u koji se do sada moralo uključiti Tužiteljstvo BiH i SIPA, koji još uvijek šute.

(Slobodna Bosna)