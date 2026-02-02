Kubi prijeti velika katastrofa : Trump prijeti, Meksiko najavio pomoć

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum najavila je nove pošiljke humanitarne pomoći Kubi nakon američke prijetnje carinama dobavljačima nafte tom socijalističkom karipskom otoku.

“Ove sedmice planiramo humanitarnu pomoć za Kubu… u obliku hrane i drugih proizvoda, dok diplomatskim kanalima dogovaramo povezano s isporukom nafte iz humanitarnih razloga”, rekla je Sheinbaum na događaju u Guaymasu u sjeverozapadnoj državi Sonori.

Šefica države dodala je da su pripreme za otpremu pomoći i osnovnih potrepština za kubansko stanovništvo već u tijeku.

Sheinbaum je rekla da nije razgovarala o situaciji na Kubi s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je zemljama koje šalju naftu na Kubu zaprijetio dodatnim carinama. Meksiko je jedan od najvećih dobavljača nafte toj državi, kojom vlada Komunistička partija, ali je i veoma važan trgovinski partner Sjedinjenih Država.

Teška kriza

Sheinbaum je u petak upozorila na veliku humanitarnu krizu na Kubi. Prema medijskim izvještajima , Meksiko je već smanjio isporuke nafte Kubi posljednjih dana pod pritiskom SAD-a, iako o tome nije bilo službene potvrde. Dok se ne postigne diplomatsko rješenje, Meksiko će isporučivati ​​druge proizvode od životne važnosti, najavila je Sheinbaum.

Papa Lav XIV. također je izrazio zabrinutost zbog rastućih napetosti između Kube i SAD-a. Pozvao je sve odgovorne da se uključe u “iskren i učinkovit dijalog” kako bi se izbjeglo nasilje i spriječila daljnja patnja kubanskog naroda.

Kubu redovito pogađaju nestanci struje zbog dotrajale elektroenergetske mreže i nestašice nafte. Struje često nema i po 12 ili više sati dnevno. Taj je karipski otok trenutačno u jednoj od najgorih ekonomskih kriza otkako je 1959. osnovan režim nakon revolucije pod Fidelom Castrom.

(Kliker.info-Hina)