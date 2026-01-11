Kubanska kriza : Trump pojačava pritisak,Havana odgovara da će braniti domovinu do posljednje kapi krv

Venezuela je najveći opskrbljivač Kube naftom, ali otkad su američke vojne snage zarobile i odvele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, Trump je uspješno izvršio pritisak na privremenu predsjednicu države Delcy Rodriguez koja sada šalje venezuelsku naftu u Sjedinjene Države.

“VIŠE NEĆE BITI NAFTE ILI NOVCA ZA KUBU – NULA! Iskreno predlažem da postignu dogovor PRIJE NEGO ŠTO BUDE PREKASNO”. Dugi niz godina Kuba je živjela od velikih količina NAFTE i NOVCA iz Venezuele, napisao je Trump u nedjelju na svojoj platformi Truth Social.

Američke obavještajne službe prikazale su sumornu sliku kubanske ekonomske i političke situacije, ali njihove procjene ne idu posve u prilog Trumpovu predviđanju po kojemu je otok “spreman na kolaps”, izvijestio je Reuters u subotu, pozivajući se na informacije dobivene od triju izvora upoznatih s povjerljivim procjenama.

CIA smatra da su ključni sektori kubanskog gospodarstva, poput poljoprivrede i turizma, ozbiljno opterećeni čestim nestancima struje, trgovinskim sankcijama i ostalim problemima.

Potencijalni gubitak uvoza nafte i druge podrške od Venezuele, desetljećima ključnoga kubanskog saveznika, mogao bi otežati upravljanje administraciji koja vlada Kubom otkako je Fidel Castro predvodio revoluciju 1959. godine.

Za Kubu je gubitak venezuelske nafte poguban. Između januara i novembra prošle godine Venezuela je na otok slala u prosjeku 27.000 barela dnevno, pokrivajući otprilike 50 posto kubanskih potreba, pokazuju podaci venezuelske državne naftne tvrtke PDVSA i ostali dokumenti.

Uslijedio je i odgvor kubanskog predsjednika Miguel Diaz-Canela koji je odbacio Trumpovu prijetnju da više neće dobivati naftu i novac iz Venezuele, dodajući da SAD nema nikakav moralni autoritet prisiliti Kubu na bilo kakav dogovor.

“Kuba je slobodna, neovisna i suverena nacija. Nitko nam ne diktira što da radimo”, rekao je Diaz-Canel na X-u. “Kuba ne napada, SAD napada Kubu već 66 godina. Kuba ne prijeti, priprema se i spremna je braniti domovinu do posljednje kapi krvi.”

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez u odvojenoj je objavi na X-u u nedjelju napisao da Kuba ima pravo uvoziti gorivo od bilo kojeg dobavljača koji ga želi izvesti. Negirao je da je Kuba primala financijsku ili drugu “materijalnu” naknadu u zamjenu za sigurnosne usluge pružene bilo kojoj zemlji, uključujući Venezuelu.

