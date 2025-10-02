Krug 99 o presudi ESLJP u slučaju Kovačević:Ova bitka je trenutno izgubljena,ali rat za modernu demokratsku, evropsku bosansku državu nije i ne može biti !

Krug 99 oglasio se saopštenjem povodom drugostepene presude Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Kovačević”.

“Da se kojim slučajem ponovila slična situacija u pogledu zakonitosti zastupanja pred Internacionalnim sudom pravde (ICJ) u postupku revizije u predmetu ‘Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore’, odnosno da je agent za zastupanje stekao legalitet mimo Predsjedništva BiH i pozitivnih zakonskih propisa, kao što je to postupljeno od Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u slučaju ‘Kovačević’ i prihvatanja nelegitimnih zastupnika u postupku, ishod one prve a vjerovatno i druge bio bi očito drugačiji.

Tim prije što je ‘treća samopozvana strana’, visoki predstavnik, neosporno bio u sukobu interesa, stavljajući se na stranu političke opcije koja po svaku cijenu hoće Bosnu i Hercegovinu zadržati u hegemonijskoj podređenosti susjednih država, a nemogući etnopolitički sistem, podređenu i nefunkcionalnu državu učiniti trajnim stanjem.

Ili, možda, do novih pokušaja dalje destrukcije, federalizacije sa konačnim ishodom podjele teritorija susjednim državama.

Tragovi pravnog nasilja i prepoznatljivog političkog rukopisa u procesu pred ESLJP-om najočitiji je u nedopuštenoj eliminatornoj argumentaciji ‘ad hominem‘, na čovjeka Slavena Kovačevića, a ne na sami meritum za koji se zalažu milioni obespravljenih građana u zahtjevima za jednakim i ravnopravnim političkim pravima na cijeloj teritoriji BiH i prilikom kandidovanja i prilikom korištenja aktivnog biračkog prava na izborima.

Argument da Kovačević ne posjeduje status žrtve nema nikakav valjani pravni argument ni po zdravom razumu niti po standardima svih prethodnih presuda i slučajeva iste vrste.

S indignacijom odbijamo sve neutemeljene tvrdnje ESLJP-a da je dugogodišnji član Kruga 99 Slaven Kovačević prijetio bilo kome ili da je bilo koga zastrašivao, što služi na čast onima koji su posezali za takvom nepravnom argumentacijom.

Krug 99 je inicijator principa ustavne reforme, a ne aplikant Kovačević, tako da argumentacija ESLJP-a da je legitimni cilj njegove aplikacije postizanje ustavnih promjena, naprosto neodrživ.

Isto tako, zar nije legitiman cilj u presudama ‘Sejdić-Finci’, ‘Zornić’, ‘Pilav’, ‘Šlaku’ i ‘Pudarić’ uvijek bio iniciranje ustavnih promjena radi eliminacije diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine? Po našem mišljenju – jeste.

Nužno je u sadašnjim okolnostima suočiti se sa činjenicom da se cjelokupnim ovim postupkom, treba sasvim jasno reći, stavlja embargo na demokratiju u jednoj članici Ujedinjenih nacija i aspirantu na evropske integracije i demokratske standarde”, ističu iz Kruga 99.

Apeluju na cjelokupnu javnost, medije, a posebno državotvorne političke subjekte da izdvojeno mišljenje na procesu pred Velikim vijećem ESLJP-a sudije Farisa Vehabovića prihvate kao najvažniju i pouzdanu elaboraciju ovog postupka.

Pravna nauka i u zemlji i u inostranstvu će se neosporno baviti još dugo ovim presedanom.

Pozivamo našu javnost u zemlji da se upozna sa izvornim tekstom sudije Vehabovića, namjesto pristrasnih i manipulativnih interpretacija. Građani u dijaspori imaju najvažniju ulogu u širenju izdvojenog mišljenja sudije Vehabovića, a posebno na mjestima inostranog utjecaja i odlučivanja o budućnosti naše zemlje.

Ipak, ova bitka je trenutno i očito izgubljena. Ali rat za modernu demokratsku, evropsku bosansku državu nije i ne može biti. Ona će ovisiti od naše odlučnosti, upornosti i hrabrom zalaganju za novi politički sistem ravnopravnih građana i slobodnih ljudi.

Svako uzmicanje od jasnih perspektiva moderne bosanske države i nekonfliktnog društva mora biti sankcionisano demokratskim instrumentima”, poručili su u saopštenju iz Kruga 99.

(Kliker.info.agencije)