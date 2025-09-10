hamburger-icon

Kliker.info

“Krizni ambasador” : John Ginkel imenovan na mjesto otpravnika poslova Ambasade SAD-a u BiH, preuzima dužnost od Koskija

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

“Krizni ambasador” : John Ginkel imenovan na mjesto otpravnika poslova Ambasade SAD-a u BiH, preuzima dužnost od Koskija

10 Septembra
05:59 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

John Ginkel imenovan je za privremenog voditelja Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini na mandat od godinu dana, neslužbeno je objavljeno.

Navodno je već stigao u Sarajevo i uskoro će službeno preuzeti dužnost od dosadašnjeg privremenog voditelja Danijela Koskija.

Inače, John Ginkel je bio i politički savjetnik za pitanja Kosova, zamjenik političkog savjetnika u Misiji SAD pri Organizaciji za evropsku sigurnost i saradnju, a obavljao je i dužnosti u američkim ambasadama u Rigi i Sarajevu.

Obrazovanje je stjecao na Univerzitetu u Pensilvaniji, a doktorat je završio na Washington University u St. Louisu.

Informaciju koji su objavili pojedini mediji, u našem programu neizravno je potvrdila i visoka dužnosnica SDS-a Aleksandra Pandurević.

(Kliker.info-N1)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku