“Krizni ambasador” : John Ginkel imenovan na mjesto otpravnika poslova Ambasade SAD-a u BiH, preuzima dužnost od Koskija

John Ginkel imenovan je za privremenog voditelja Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini na mandat od godinu dana, neslužbeno je objavljeno.

Navodno je već stigao u Sarajevo i uskoro će službeno preuzeti dužnost od dosadašnjeg privremenog voditelja Danijela Koskija.

Inače, John Ginkel je bio i politički savjetnik za pitanja Kosova, zamjenik političkog savjetnika u Misiji SAD pri Organizaciji za evropsku sigurnost i saradnju, a obavljao je i dužnosti u američkim ambasadama u Rigi i Sarajevu.

Obrazovanje je stjecao na Univerzitetu u Pensilvaniji, a doktorat je završio na Washington University u St. Louisu.

Informaciju koji su objavili pojedini mediji, u našem programu neizravno je potvrdila i visoka dužnosnica SDS-a Aleksandra Pandurević.

(Kliker.info-N1)