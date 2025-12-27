Kriminal, korupcija i lažne diplome: Zašto građani gube povjerenje u institucije BiH

Bosna i Hercegovina se već godinama suočava sa duboko ukorijenjenim problemima kriminala i korupcije, koji su postali gotovo sastavni dio političkog i institucionalnog sistema. Brojne afere koje uključuju visoke političke funkcionere, pravosuđe, policijske strukture i javna preduzeća redovno pune medijske stupce, ali rijetko dobiju pravosnažan sudski epilog.

Takva praksa stvara snažan osjećaj da institucije ne služe zaštiti građana, već zaštiti vlastitih interesa i političkih elita. Kada se postupci razvlače godinama, dokazi nestaju, a odgovorni ostaju na funkcijama ili napreduju u karijeri, poruka javnosti je jasna – zakon ne važi jednako za sve.

Poseban udar na povjerenje građana predstavljaju afere sa lažnim i sumnjivim diplomama. Javnost je više puta svjedočila slučajevima u kojima su nosioci važnih javnih funkcija posjedovali falsifikovane ili sporne diplome, bez ozbiljnih posljedica. Kada građani vide da neko sa lažnom diplomom može biti direktor, ministar ili savjetnik, dok se obrazovani i kvalifikovani ljudi bore za posao ili masovno napuštaju zemlju, povjerenje u državu dodatno se urušava.

Umjesto da budu korektiv društva i garant zakonitosti, institucije često djeluju kao produžena ruka političkih i interesnih grupa. Time se produbljuje jaz između vlasti i građana, a osjećaj nepravde postaje svakodnevnica.

U takvom ambijentu postavlja se ključno pitanje: kako očekivati povjerenje građana u institucije kada se kriminal relativizuje, korupcija opravdava, a odgovornost gotovo nikada ne individualizuje?

(Kliker.info-Buka)