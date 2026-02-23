hamburger-icon

Kliker.info

Kraj jedne industrijske ere : Koksara u Lukavcu počela proces obustave rada, stotine radnika ostaju bez posla

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Kraj jedne industrijske ere : Koksara u Lukavcu počela proces obustave rada, stotine radnika ostaju bez posla

23 Februara
15:04 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Koksara u Lukavcu jutros je počela proces nepovratne obustave rada, a stotine radnika ostaju bez posla.

Glavni proces gašenja koksne baterije je završen i trenutno se vrši kontrolisano ispuštanje gasova, a to bi trebalo da bude okončano u narednih nekoliko dana. Cijeli postupak odvija se uz pojačane mjere bezbjednosti.

Stečaj je otvoren 10. novembra prošle godine, kada je bez posla ostalo oko 200 radnika, dok je više od 500 zaposlenih privremeno nastavilo rad na tehničkim i sigurnosnim poslovima.

Nakon što Skupština povjerilaca u stečajnom postupku nije dobila nijednu ponudu za nastavak proizvodnje koksa, donesena je odluka o zvaničnom gašenju koksne baterije u lukavačkoj Koksari.

Za nastavak rada Koksare nije zainteresovana ni kompanija “Pavgord” iz Foče, koja je bila privremeni partner Koksare.

Paralelno s procesom gašenja definisan je i model za izmirenje obaveza prema radnicima. Prioritetno će biti rješavana potraživanja nastala prije otvaranja stečaja, uključujući neisplaćene plate za oktobar i dio novembarske zarade.

(Kliker.ingo-BHRT)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku