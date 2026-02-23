Kraj jedne industrijske ere : Koksara u Lukavcu počela proces obustave rada, stotine radnika ostaju bez posla

Koksara u Lukavcu jutros je počela proces nepovratne obustave rada, a stotine radnika ostaju bez posla.

Glavni proces gašenja koksne baterije je završen i trenutno se vrši kontrolisano ispuštanje gasova, a to bi trebalo da bude okončano u narednih nekoliko dana. Cijeli postupak odvija se uz pojačane mjere bezbjednosti.

Stečaj je otvoren 10. novembra prošle godine, kada je bez posla ostalo oko 200 radnika, dok je više od 500 zaposlenih privremeno nastavilo rad na tehničkim i sigurnosnim poslovima.

Nakon što Skupština povjerilaca u stečajnom postupku nije dobila nijednu ponudu za nastavak proizvodnje koksa, donesena je odluka o zvaničnom gašenju koksne baterije u lukavačkoj Koksari.

Za nastavak rada Koksare nije zainteresovana ni kompanija “Pavgord” iz Foče, koja je bila privremeni partner Koksare.

Paralelno s procesom gašenja definisan je i model za izmirenje obaveza prema radnicima. Prioritetno će biti rješavana potraživanja nastala prije otvaranja stečaja, uključujući neisplaćene plate za oktobar i dio novembarske zarade.

