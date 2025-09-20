Kraj drame : Amidžić popustio pred Hasanovićem – pustio opečaćen dokument

Zamjenik ministra finansija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potvrdio je za Federalnu televiziju da je ministar finansija Srđan Amidžić pustio opečaćen dokument o transferu novca Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, koji je nužan za održavanje izbora u RS-u. Riječ je o oko 6,4 miliona maraka.

Podsjećamo, resorni ministar Amidžić nije htio potpisati ovaj dokument. Umjesto njega to je učinio njegov zamjenik, ali pečat koji bi ovjerio zamjenikov potpis pet dana bio je nedostupan.

“Ministar je na kraju dana pustio opečaćen dokument. Dalje se nije moglo reagovati jer je već bio kraj radnog vremena pa ćemo dalju proceduru završiti u ponedjeljak”, rekao je Hasanović.

(Kliker.info-FTV)