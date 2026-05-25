Kraj blistave ere : Oproštaj u suzama Salaha od Anfielda i Liverpoola (Video)
25 Maja
00:06 2026
Mohamed Salah odigrao je posljednju utakmicu u dresu Liverpoola i tako zvanično zaključio jednu od najblistavijih era u historiji slavnog engleskog kluba.
U svom oproštajnom nastupu Salah je još jednom pokazao klasu, upisavši asistenciju za Curtisa Jonesa i pomogavši Liverpoolu da rano stigne do prednosti.
Tokom godina provedenih na Anfieldu, Salah je postao jedan od najvećih igrača u historiji kluba. Osvajao je trofeje, rušio rekorde i bio ključna figura u najvećim uspjesima Redsa posljednjih sezona.
Njegov odlazak predstavlja veliki udarac za Liverpool, ali i kraj jedne nezaboravne ere koju će navijači dugo pamtiti.
