Mohamed Salah odigrao je posljednju utakmicu u dresu Liverpoola i tako zvanično zaključio jednu od najblistavijih era u historiji slavnog engleskog kluba.

Egipatski superstar zamijenjen je tokom susreta protiv Brentforda, a trenutak njegovog izlaska s terena izazvao je emotivne reakcije na Anfieldu.

U svom oproštajnom nastupu Salah je još jednom pokazao klasu, upisavši asistenciju za Curtisa Jonesa i pomogavši Liverpoolu da rano stigne do prednosti.

Tokom godina provedenih na Anfieldu, Salah je postao jedan od najvećih igrača u historiji kluba. Osvajao je trofeje, rušio rekorde i bio ključna figura u najvećim uspjesima Redsa posljednjih sezona.

Njegov odlazak predstavlja veliki udarac za Liverpool, ali i kraj jedne nezaboravne ere koju će navijači dugo pamtiti.

