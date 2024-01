Košarac kontrira Konakoviću: “U Laktašima je postignut dogovor, Trojka je na testu u srijedu”

U Sarajevu je danas održan susret predstavnika stranaka vladajuće koalicije sa državnog nivoa. U obraćanju medijima ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković, poručio je kako se samo razgovaralo o postojanju eventualne političke volje za potrebnim reformama na evropskom putu, te da ni na ranijem sastanku koalicije u Laktašima nije postignut dogovor, nego da se radilo “samo o razgovoru”. Potom je istupio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Straša Košarac sa drugačijim stavom, poručivši kako je danas “najvažnija tema implementirati dogovor iz Laktaša”.

“Napominjem da je on postignut 18. januara 2024. godine. To je ozbiljna, kredibilna šansa za kretanje BiH ka EU, naravno, ako on bude implementiran. Vidjeli smo da je ambasador Murphy naprasno reagovao na dogovor. U srijedu ćemo znati da li će Trojka implementirati dogovor, a to bi podrazumijevalo odbijanje zakona koje su napisali SDA, i neki drugi”, naveo je, misleći na predstojeću sjednicu Doma naroda PSBiH.

Poručuje da se o ovome pitanju danas nije kredibilno govorilo, kao ni da struktura okupljenih nije bila te vrste.

“Već ulazimo u implementaciju određenih elemenata, dogovorenih stvari u Laktašima. A onda neko, onako kako Murphy hoće otvori pitanje Izbornog zakona”, naveo je.

Tvrdi kako postoji “ozbiljan teret odnosa između Trojke i SDA”.

Podsjetimo, pregovori vladajuće koalicije na državnom nivou o reformi Izbornog zakona BiH i navodni dogovor izazvali su brojne reakcije kako opozicije, tako i nekih međunarodnih faktora. Iz Ambasade SAD-a u BiH poručili su kakoje provođenje odluka Europskog suda za ljudska prava ključni korak, a jedini legalni način njihovog provođenja su ustavne promjene.

