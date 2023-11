Kopnena invazija na Gazu će biti neopisiv užas : “Najviše će stradati civili, ti ljudi nemaju kuda otići”

Iako je Izrael počeo s operacijom u sjevernoj Gazi, koja je popraćena zračnim bombardiranjem cijelog teritorija i prekidom komunikacija, još uvijek se ne zna radi li se o punom obimu dugo najavljivane ofenzive.

Je li ovo samo uvod?

Kad je Rusija 24. februara 2022. godine pokrenula masovnu invaziju na Ukrajinu, bilo je jasno što se događa. Jednako jasno je bilo i 20. marta 2003. kad je američka vojska ušla u Irak. U sukobu Izraela i Hamasa stvari su kompliciranije. Trebat će vremena dok se ne razjasni cijeli opseg napada.

U ovom slučaju, aktivnosti Izraela su vidljive, ali je nejasno je li ovo sve samo uvod koji treba dovesti do punog kopnenog napada.

“Trupe su ušle u Gazu kroz “vrata zla”, kazao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu u obraćanju naciji oko događanja u Gazi prošli petak.

“Vrhovni cilj operacije je potpuno poraziti ubojitog neprijatelja i zajamčiti naše postojanje. Postoje trenuci u kojima se država suočava s dvije mogućnosti – postojati ili prestati postojati”, dodao je. I Izraelska vojska objavila je detalje o akciji na području Gaze. “Od petka rano navečer kombinirane borbene snage djeluju na terenu u sjevernom Pojasu Gaze”, rečeno je u priopćenju IDF-a.

Ključni su tuneli

Izrael je potom objavio da su njegove snage napale naoružane pripadnike Hamasa unutar goleme mreže tunela islamista ispod Gaze.

Tuneli su ključni cilj za Izrael dok širi kopnene operacije unutar Gaze kako bi uništio vladajući pokret Hamas nakon njegovog oružanog napada prije tri tjedna u kojemu je, prema izraelskim vlastima, ubijeno više od 1400 ljudi.

Izrael je objavio i snimke tenkova na zapadnoj obali palestinske enklave, ukazujući na mogući pokušaj opkoljavanja glavnog grada Gaze, dva dana nakon što je izraelska vlada naredila proširene kopnene upade preko svoje istočne granice.

Neke objavljene fotografije prikazuju izraelske vojnike koji su izvjesili izraelsku zastavu duboko unutar teritorija Gaze. Prema analizi New York Timesa, izraelske trupe ušle su u Gazu u dva područja daleko na sjeverozapadu teritorija, kao i u središnjoj Gazi u blizini sela Juhor ad Dik, sjeverno od granice evakuacije.

U svakom slučaju, izraelska “druga faza” rata, koji je buknuo prije tri tjedna nakon prodora islamističkog Hamasa na izraelski teritorij na jugu zemlje i ubilačkog pohoda na naselja i kibuce te sudionike glazbenog festivala, uvelike se odvija daleko od očiju javnosti.

Gaza je veličine Brača, za dva miliona ljudi kopnena ofenziva bi bila katastrofalna

Da je invazija na djelu, mišljenja je izraelski novinar Jotam Confino. “Možemo zbrojiti dva i dva i vidjeti slike koje puštaju. Ovo je de facto kopnena invazija”, rekao je Confino.

Veronika Poniscjakova, izraelsko-bliskoistočna vojna i sigurnosna stručnjakinja na Sveučilištu Portsmouth u Velikoj Britaniji, rekla je za DW zašto misli da je Netanyahu bio “prilično nevoljko spreman nazvati ofenzivu od vikenda invazijom punih razmjera”.

“Iz moje perspektive, mislim da ova operacija stvara uvjete za ono što bi moglo uslijediti nakon toga”, rekla je, dodavši da je u ovom trenutku teško reći što bi to moglo biti. Ono što je jasno jest da bi taj puni obim kopnene invazije mogao dovesti do katastrofe ogromnih razmjera. Mogao bi dovesti do brojnih stradalih civila.

Pojas Gaze je skučeni teritorij od 360 četvornih kilometara (nešto manje od površine Brača), 41 kilometar dug i širok od šest do 12 kilometara. Ondje žive dva miliona Palestinaca ili gotovo 6000 stanovnika po km², što je jedna od najvećih gustoća naseljenosti na svijetu.

“Kopnena kampanja neizbježno će imati ozbiljne implikacije za civile u Gazi. U urbanom području Gaze takva operacija suočit će se sa žestokim otporom i zahtijevati masovnu upotrebu sile Izraela”, rekao je Ghaith al Omari, suradnik na Washingtonskom institutu za bliskoistočnu politiku.

Civili se koriste kao živi štit

Na tako malom prostoru trebala bi se odvijati urbana borba, u kojoj Hamas koristi civile kao živi štit, a gdje bi Izraelci trebali upasti s tenkovima i drugim oklopnim vozilima. To je ono što jamči masakr civila, hamasovaca, ali i izraelske vojske. Sve skupa djeluje beskorisno jer Hamas počiva na ideji, takvo nešto ne može se poraziti u akcijama vojnog tipa uz koje stradavaju civili.

Prema podacima Hamasa, najmanje 8306 ljudi, uključujući 3457 maloljetnika, ubijeno je u Gazi otkako je Izrael započeo bombardiranje te enklave. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bolnice u Gazi jedva funkcioniraju zbog nestašice struje i zaliha.

Također nije bilo isporuka goriva u Pojas Gaze, koje je potrebno za proizvodnju električne energije za bolnice i skloništa. Unicef je izvijestio također da se djeca u Pojasu Gaze suočavaju s “katastrofalnom situacijom, a roditeljima ne preostaje ništa drugo nego da im daju slanu vodu”.

Glasnogovornik Unicefa Toby Fricker pozvao je na trenutni humanitarni prekid vatre i povećanje količine pomoći u Gazi na trajnoj osnovi. “Ono što sada vidimo na svakodnevnoj bazi je da djecu ubijaju, ranjavaju i sakate. To je prioritet broj jedan – zaštititi dječje živote i održati djecu na životu”, kazao je.

“Ovdje je riječ o neizbježnoj javnozdravstvenoj katastrofi, a ona prijeti masovnim raseljavanjem, prenapučenošću određenih dijelova, oštećenjem vodovodne i sanitarne infrastrukture”, objavila je danas Svjetska zdravstvena organizacija u jeku masovnog raseljavanja stanovništva u tom području, kao i goleme štete na infrastrukturi.

Koliko je sad teško civilima u Pojasu Gaze, toliko će se zasigurno multiplicirati jednom kad i kopnena ofenziva bude u svom punom obimu.

Ogorec za Index: Vojno pravilo jest da teren nije zauzet dok na njega ne stupi vojnička noga

Vojni analitičar Marinko Ogorec za Index govori da nigdje nije eksplicitno navedeno da je počela invazija iako je očito da su određene aktivnosti započele.

“Invazija će puno toga zakomplicirati. Donijet će veće žrtve, puno veće žrtve, a kako će se razvijati, to ne znamo. Imamo vrlo oskudne informacije s prostora Gaze, nema tu nikakvih konkretnih obavijesti, možemo zaključiti da se izvode kopnena djelovanja, očito je Izrael ušao na prostor Pojasa Gaze, a kako će završiti, to je upitno”, govori.

Rekao je da je kopnena invazija jedino logično vojno rješenje. “Staro vojno pravilo kaže da prostor, teren, nažalost, nije zauzet dok na njega ne stupi noga pješaka, svaka vojna operacija može biti riješena samo onog trenutka kad vaše snage, vaša vojska dođe na prostor. Bombardiranja i raketiranje vojno gledajući samo prethode dolasku kopnenih snaga. Tako je u povijesti ratovanja, tako će biti i ubuduće”, govori.

“Najviše će stradati civili, ti ljudi nemaju kud otići”

Takvo rješenje, ponavlja, donosi sa sobom i velike žrtve.

“Možemo očekivati pojačane žrtve s obje strane, najviše će stradati civili kao kolateralne žrtve. Tamo je gusto naseljeno područje, ti civili nemaju kud otići, a očito ih vlastiti Hamas koristi kao živi štit, skrivajući se iza vlastitih ljudi”, objasnio je.

Ističe kako je Izrael kudikamo tehnički napredniji, ali da bi uvjeti rata u podzemnoj infrastrukturi trebali biti specifični. “Tu tehnika ne pomaže, moraju se vojnici spustiti, a tu je Hamas u prednosti. Hamas zna prostor i teren, zna gdje se može kretati, zna kako se braniti. Izraelski vojnici će se naći pred jako puno izazova. Za očekivati je značajne njihove gubitke”, objašnjava.

“Moguća je eskalacija sukoba”

Napominje kako je Izrael izrazio da je cilj uništiti Hamas, dodajući kako će umjesto poginulih doći drugi Palestinci na njihova mjesta, a infrastruktura će se izgraditi.

“Potrebno je drugačije djelovanje. Lako je reći, ali dugoročno je važno izgraditi strukturu odnosa kao što je to s Fatahom na Zapadnoj obali, drugom području koje naseljavaju Palestinci, tamo je donedavno bilo relativno mirno”, ističe.

Osim velikog broja žrtava sa svih strana, Ogorec ističe i mogućnost eskalacije sukoba.

“Do toga vjerojatno može doći. Izrael je okružen arapskim svijetom, govorimo o Hezbolahu koji je na sjeveru, a moglo bi doći do uključenja još nekih zemalja u okolici. Vidimo da je Sirija involvirana u situaciju, prema tamo je Izrael ispalio nekoliko projektila. Libanon je tu kao baza za Hezbolah, nadamo se da neće doći do eskalacije. To ne bi bilo dobro u nijednom smislu za međunarodnu zajednicu”, objasnio je analitičar Ogorec.

Podsjetimo, još sredinom oktobra Iran je upozorio Izrael na regionalnu eskalaciju ako izraelska vojska uđe u Gazu radi kopnene invazije.

“Ako mjere usmjerene na trenutno zaustavljanje izraelskih napada koji ubijaju djecu u Pojasu Gaze završe u mrtvoj točki, vrlo je vjerojatno da će se otvoriti mnoge druge fronte. Ova opcija nije isključena i to postaje sve vjerojatnije”, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir-Abdollahian.

“Ako cionistički entitet odluči ući u Gazu, vođe otpora će je pretvoriti u groblje okupacijskih vojnika”, dodao je.

Vedran Salvia (Index)