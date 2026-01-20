Kontra Ujeinjenim narodima : Trump će u Davosu potpisati osnivanje “Odbora za mir”

Bijela kuća je saopštila da će američki predsjednik Donald Trump u četvrtak u Davosu utemeljiti svoj Odbor za mir, izvorno osmišljen kao dio provedbe primirja u Gazi koje je postignuto uz posredovanje SAD-a.

Trump će potpisati Povelju Odbora za mir u četvrtak u 10:30 sati na marginama Svjetskog ekonomskog foruma.

Trumpovo obraćanje na forumu, koji se održava svake godine u tom švicarskom alpskom odmaralištu, predviđeno je za srijedu poslijepodne.

U Trumpov odbor, po dosad poznatim informacijama, pozvano je pedesetak zemalja, uključujući Francusku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo, pozvani su i ruski predsjednik Vladimir Putin i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Među pozvanima su i Hrvatska i Europska komisija.

Europske zemlje dosad su s oprezom reagirale na ideju Trumpova Odbora za mir.

“Postoji bojazan da je Trumpova namjera zapravo osnivanje konkurentske organizacije Ujedinjenim narodima”

Tijelo bi se, između ostalog, usredotočilo na obnovu razorenog Pojasa Gaze, nadzor nad primirjem između Izraela i Hamasa, kao i nad radom odbora palestinskih tehnokrata zaduženih za upravljanje javnim uslugama.

Odbor za mir izvorno je bio dio druge faze Trumpova mirovnog plana za Gazu.

Sada pak postoje naznake da Sjedinjene Države žele znatno proširiti svoje ovlasti na promicanje stabilnosti i rješavanje sukoba diljem svijeta.

No postoji i bojazan da je Trumpova namjera zapravo osnivanje konkurentske organizacije Ujedinjenim narodima, koje je više puta opisao kao nefunkcionalne.

(Klker.info-Hina)