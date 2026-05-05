Američki admiral Brad Cooper, komandant CENTCOM-a, stoji pred novinarima i suhoparno opisuje šta se dogodilo prethodne noći u Hormuškom moreuzu: šest iranskih glisera je potopljeno, krstareće rakete i dronovi su presretnuti, dva američka razarača su operativna u zaljevu, dva trgovačka broda u pratnji uspješno su prošla moreuz…

Istovremeno, vlasti Emirata izvještavaju da je iranski dron udario u naftno postrojenje u Fujairi, povrijedivši tri indijska radnika i zapalivši “veliki požar”. Južnokorejski teretni brod u plamenu usidren u moreuzu, Trump poziva Korejce da se pridruže “Projektu Sloboda”; u osnovi, preuzimanje kontrole nad Hormuzom. Iran na državnoj televiziji tvrdi da ništa od ovoga nije istina.

Sve je ovo samo prvi dan operacije “Projekt Sloboda”, odnosno američkog pokušaja da vojnom pratnjom probiju iransku blokadu i izvedu stotine brodova zarobljenih u Perzijskom zaljevu od kraja februara, piše Jutarnji.

Sedmicu ranije, Trump je napisao Kongresu da su „neprijateljstva s Iranom završena“, a od jučer Washington nije u stanju odgovoriti na jednostavno pitanje: da li je primirje još uvijek na snazi? Istovremeno, informacije iz Narodne Republike Kine odjekuju u diplomatskim krugovima poput supersonične rakete velike razorne moći: KPK je prvi put zvanično rekla NE američkim sankcijama.

Dva dana prije nego što su američki i iranski brodovi počeli pucati jedni na druge, 2. maja 2026. godine, Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine objavilo je „Naredbu o zabrani br. 21“, dokument od nekoliko paragrafa koji sadrži tri zakonske zabrane protiv svih kineskih građana, kompanija i organizacija: ne priznavati, ne provoditi, ne poštovati američke sankcije nametnute kineskim rafinerijama nafte. Na prvi pogled, to je tehnički čin, ali i neviđen presedan u poslijeratnoj historiji međunarodnih odnosa.

Kraj jedne ere

Kina je decenijama javno kritikovala američki sistem jednostranih sankcija. Proglasila ih je kršenjem međunarodnog prava, “ekstrateritorijalnošću” i “jurisdikcijom dugog dometa”, ali je uvijek tiho dozvoljavala kompanijama da ih poštuju.

Razlog je bio pragmatičan: pristup dolarskom sistemu, izloženost američkim finansijskim tržištima, strah od sekundarnih sankcija koje bi mogle pogoditi kineske banke. Tiha saradnja bila je cijena pristupa globalnom finansijskom poretku kojim upravljaju SAD.

Čini se da je za Kinesku Komunističku partiju ta era završena i da su spremni za drugačiji odnos snaga sa Sjedinjenim Državama od onog koji smo slijedili kroz različite faze njihovih odnosa od Drugog svjetskog rata do danas.

Radi se, naravno, o činjenici da rafinerije koje Kineska Komunistička partija sada zvanično štiti od američke hegemonije uvoze naftu iz Irana. Američko Ministarstvo finansija nazvalo je kompaniju Hengli Petrochemical sa sjedištem u Dalienu “jednim od najvrijednijih klijenata Teherana” koji je donio stotine miliona dolara iranskim vojnim strukturama. Sankcije su ih stavile na SDN listu, zamrznule im imovinu i de facto ih isključile iz finansijskog sistema denominiranog u dolarima.

Kineska zabrana poništava taj pravni učinak na kineskom tlu. Svaka kineska banka, osiguravatelj ili poslovni partner koji obustavi saradnju s ovim rafinerijama zbog američkih sankcija može i sam biti tužen na kineskim sudovima, a rafinerije imaju pravo tražiti odštetu. Mehanizam nije improviziran: zakon o blokiranju stranih mjera postoji od 2021. godine, ali nikada nije aktiviran. Ovo je njegova prva upotreba.

Komentar na aplikaciji Narodnog dnevnika, novina Komunističke partije, nazvao je ovaj potez “ključnim korakom u prelasku kineskog stranog legalnog oružja iz institucionalnih rezervi u praktičnu primjenu”.

Profesor Ji Wenhua, savjetnik Ministarstva trgovine, objasnio je u komentaru za Ekonomski dnevnik da se zabrana “prvenstveno odnosi na specifične američke sankcije nametnute određenim kineskim firmama” i da je njen “centralni cilj poništiti njihov pravni učinak na kineskoj teritoriji”, ali, dodaje, bez pribjegavanja “agresivnijim mjerama odmazde”. Poruka je precizno kalibrirana: prešli smo granicu, ali mi nismo ti koji traže eskalaciju.

Da bismo razumjeli zašto kineska “naredba o blokiranju” i bitka u Hormuškom moreuzu nisu dvije odvojene priče, potrebno je pogledati finansijsku arhitekturu iranskog “sistema naplate cestarine”.

Od sredine marta, iranska IRGC naplaćuje brodovima do 2 miliona dolara po prolazu kroz moreuz. Prihvata plaćanje u tri oblika: bitcoin, USDT stablecoini i kineski juani, usmjereni preko kineske Kunlun banke putem CIPS sistema, izvan SWIFT-a i izvan dolara.

Dana 1. aprila, Bloomberg je izvijestio da su najmanje dva broda već platila u juanima, uz pomoć kineske brokerske kompanije za brodarstvo. Analitička firma TRM Labs potvrdila je da je sistem operativan od sredine marta, s potencijalnim prihodima od 600 do 800 miliona dolara mjesečno u punom kapacitetu. Iran, naravno, s američkom blokadom na snazi, može samo sanjati o tako visokim prihodima.

Trostruki stres test

Dana 30. i 31. marta, Iran je kodificirao ovaj sistem kao “Plan upravljanja Hormuškim moreuzom” putem parlamentarne procedure. Klasificirao je nacije u pet nivoa “prijateljstva”, pri čemu su prijatelji imali popust, a neprijatelji (Sjedinjene Američke Države, Izrael) uopće nisu imali dozvolu za prolaz. Radio emisija upozorila je kapetane brodova: “Ako bilo koji brod pokuša proći bez dozvole, bit će uništen.”

Nije slučajno da je sedmicu dana prije kineske “naredbe o blokiranju”, američki ministar finansija Scott Bessent poslao pisma kineskim bankama upozoravajući ih na sekundarne sankcije ako nastave poslovati s iranskim subjektima.

Drugim riječima, ono što se događa u Hormuškom moreuzu od 4. maja nije samo američki pokušaj oslobađanja zarobljenih brodova. Pratimo trostruki stres test američke moći koji Peking prati s izuzetnom pažnjom.

Prva dimenzija: mogu li SAD upravljati globalnom ekonomijom sankcijama? Kineska „naredba o blokiranju“ direktno testira hoće li SAD odgovoriti sankcioniranjem kineskih banaka koje rade sa pogođenim rafinerijama. Ako reaguje, ulazi u finansijski sukob sa drugom najvećom ekonomijom svijeta, baš kada Trump ide u Peking na samit sa Xijem, planiran za sredinu maja. Ako ne reaguje, sistem sankcija gubi snagu, a presedan koji je Kina upravo postavila postaje model koji drugi mogu kopirati.

Druga dimenzija: mogu li SAD kontrolisati Hormuz vojnom silom?

Projekat slobode je odgovor na to strateško pitanje. Ali već prvog dana operacije, jasno je da dva američka razarača ne mogu pratiti stotinu brodova dnevno, što je bila norma prije rata. General događaja Irving Gibson iz Lowy instituta rekao je: „Iran samo treba da održi percepciju rizika visokom kako bi saobraćaj sveo na minimum.“ Kina dobija trećinu svoje nafte preko Hormuza, ali također zna da su sve nacije Perzijskog zaliva, uključujući Saudijsku Arabiju i UAE, također blokirane. Svaki dan zatvorenog moreuza vrši pritisak i na Rijad i na Abu Dhabi.

Treća dimenzija: može li Trump istovremeno ratovati s Iranom i pregovarati s Kinom? Dolazak u Peking s još uvijek neriješenim Hormuškim moreuzom stavlja Trumpa u slabiju pregovaračku poziciju. Bessent je u ponedjeljak za Fox News rekao da Kina “može učiniti više da uvjeri Iran da pusti brodove”, zanimljiva formulacija: SAD de facto traže kinesku pomoć u vlastitoj vojnoj operaciji.

Ministarstvo finansija nije izdalo novo saopštenje. Bijela kuća je u nedjelju, uoči pokretanja Projekta Sloboda, saopštila da prekid vatre zavisi od otvaranja moreuza “bez ograničenja, uključujući optužbe”. Ako Washington sankcioniše kineske banke koje rade s pogođenim rafinerijama, ulazi u neviđenu finansijsku konfrontaciju s drugom najvećom svjetskom ekonomijom, prekidajući samit koji se priprema već sedmicama i rizikujući kaskadne posljedice za globalni finansijski sistem koji nije izgrađen da apsorbuje takav šok.

Ako ne sankcioniše, potvrđuje da kineski “nalog o blokiranju” funkcioniše i da se sve buduće sankcije protiv kineskih subjekata mogu poništiti istim mehanizmom. Kredibilitet se ne vraća lako.

Vrhunac, a ne improvizacija

Postoji jedan širi sloj koji analitičari koji prate kinesku strategiju ističu kao možda najvažniji: Ono što se dešava ove sedmice nije improvizacija, već kulminacija godina izgradnje alternativne infrastrukture.

Kina je 2021. godine usvojila zakon o blokiranju stranih mjera. U aprilu 2026. godine usvojila je nova pravila o protivljenju eksteritorijalnoj jurisdikciji. Razvija CIPS kao alternativu SWIFT-u. Kunlun Banka je specijalizirana za transakcije s iranskim subjektima u juanima. IRGC-ov sistem naplate u juanu i kriptovalutama nije stvoren za sedmicu dana. TRM Labs dokumentira IRGC-ovu sofisticiranu mrežu kriptovalutnih novčanika vrijednu preko 3 milijarde dolara godišnje.

Peking godinama tiho gradi ovu infrastrukturu. Sada je, prvi put, pozvao kompanije da je koriste u vrijeme kada se američka vojna sila direktno takmiči s iranskom u prolazu koji Kina smatra vitalnim za vlastitu energetsku sigurnost.

Profesor Ja Ian Chong sa Univerziteta Nanyang u Singapuru opisao je 2. maj na sljedeći način: „Žele imati što više poluga utjecaja. Ovo treba posmatrati u kontekstu jačanja kontrolnih mehanizama. Ovo nije jednokratni potez.“

Gojko Drljača (Jutarnji list)