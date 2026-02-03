Kontra odluke Schmidta : Sud u Strazburu presudio da je Zlatan Begić diskriminisan u vezi s kandidaturom za entitetski i državni nivo

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da je Zlatan Begić, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, diskriminisan, jer mu je uskraćeno pravo da se kandiduje za predsjednika, odnosno potpredsjednika bh. entiteta Federacija BiH.

Kako se navodi u saopštenju suda 3. februara, presudom je utvrđeno da su povrijeđene odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima koje garantuju opštu zabranu diskriminacije.

Evropski sud je presudio da je takva praksa protivna evropskim standardima, a Bosni i Hercegovini je naloženo da Begiću isplati 10.000 eura na ime troškova i izdataka u oba slučaja.

Sud je donio i odluku da su Begiću po istom osnovu povrijeđena i prava za izbor u rukovodstvo Parlamentarne skupštine BiH. I u ovom slučaju mu je BiH dužna isplatiti 10.000 eura.

Presuda još nije konačna.

Šta je prethodilo presudi?

Centralna izborna komisija (CIK) BiH je odbila 2023. godine ovjeriti Begićevu kandidaturu iz reda “Ostalih”, pozivajući se na odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Schmidt je 2. oktobra 2022. godine donio odluku o izmjenama Izbornog zakona BiH i Ustava Federacije koje se, između ostalog, odnose na to da se na ove funkcije mogu birati predstavnici iz reda konstitutivnih naroda.

Konstitutivni narodi (Bošnjaci, Hrvati i Srbi) su ustavna kategorija uvedena Daytonskim sporazumom. Oni imaju posebna politička prava, uključujući pravo kandidature za najviše funkcije u državi.

Građani koji se izjašnjavaju kao “Ostali”, ne pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda i nemaju pravo kandidature za predsjednika/potpredsjednika Federacije BiH niti za članove Predsjedništva BiH.

I Sud BiH je u februaru 2023. odbio Begićevu žalbu, navodeći da nema ustavotvornu ni zakonodavnu nadležnost da mijenja izborna pravila.

Istovremeno, Begić je nakon opštih izbora 2022. bio nominovan za poziciju jednog od čelnih ljudi Predstavničkog doma Parlamenta BiH, ali se dom o tome nije izjašnjavao, jer nije u skladu sa Poslovnikom koji predviđa da u rukovodstvu doma budu samo predstavnici konstitutivnih naroda.

Nakon toga, u aprilu 2023. godine Begić je zajedno s delegatima Demokratske fronte iz reda Ostalih uputio predstavke Sudu u Strazburu, tvrdeći da je etnički zasnovani izborni sistem diskriminirajući i da građanima koji ne pripadaju Bošnjacima, Srbima ili Hrvatima uskraćuje pravo kandidature.

Šta nakon presude?

U skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, strane u postupku imaju rok od tri mjeseca da zatraže upućivanje predmeta Velikom vijeću Evropskog suda za ljudska prava.

Ukoliko takav zahtjev ne bude podnesen ili bude odbijen, presuda će postati konačna i biti proslijeđena Komitetu ministara Vijeća Evrope na nadzor izvršenja.

Ova presuda se nadovezuje na ranije odluke Evropskog suda za ljudska prava koje su ukazale na diskriminaciju u izbornom sistemu BiH.

Još 2009. u slučaju Sejdić i Finci Sud je presudio da je zabrana kandidature za Predsjedništvo i Dom naroda na osnovu etničke pripadnosti diskriminatorna.

Presude Zornić iz 2014. i Pilav iz 2016. godine dodatno su potvrdile da građani koji ne pripadaju konstitutivnim narodima ili koji žive u “pogrešnom” entitetu nemaju jednaka politička prava.

(Kliker.info-RSE)