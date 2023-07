Kongresmenka Wagner pitala u Kongresu Gabriela Escobara: Kako SAD planiraju spriječiti Dodikov referendum ?

Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar svjedočio je večeras pred Pododborom Komiteta za vanjske poslove SAD-a u Washingtonu.

Nakon što je završio s uvodnim izlaganjem, u kojem je govorio i o situaciji u Bosni i Hercegovini, uslijedila su pitanja kongresmena.

Republikanska kongresmenka iz Missourija Ann Wagner podsjetila je Escobara da je, kada je posljednji put svjedočio pred ovim Komitetom prije godinu i po, razgovarano o ozbiljnoj krizi u BiH.

– Danas država doživljava napad na Ustav i demokratske institucije. Secesioniste poput Milorada Dodika, predsjednika Rs-a, i oni koji ga podržavaju iz Rusije – svi oni očekuju da će se Amerika povući i da će se time ugroziti stabilnost i mir.

Mi smo garant Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je zaustavio onaj strašni rat u BiH. SAD moraju imati za prioritet da se bore protiv ovakvih aktera. Jutros sam još jedanput pozvala na Dejtonski mirovni sporazum i da se djeluje sankcijama.

Potrebno je poslati nepogrešivu poruku svima onima koji prijete stabilnosti ili teritorijalnom integritetu BiH. Takvo destabilizirajuće ponašanje ne može se tolerisati, onaj ko to radi bit će sankcionisan. Tačka. Mir u Bosni je skup. A oni koji prijete moraju odgovarati – kazala je Wagner.

Prema njenim riječima, Dodikovo jednostrano ponašanje i povlačenje iz Ustavnog suda BiH od prije nekoliko dana ozbiljan su znak eskalacije i njegove borbe protiv suvereniteta BiH.

– On također prijeti da će održati referendum o nezavisnosti do kraja godine. To će zaista da uništi temelje mira na Zapadnom Balkanu – navela je Wagner.

Potom je upitala Escobara kako će to State Department spriječiti i na koji način planira zaustaviti Dodikove stalne napade na Dejtonski mirovni sporazum?

– Slažem se apsolutno sa svime što ste rekli, da njegovi napadi na Dejton i ustavni poredak BiH predstavljaju ne samo prijetnju državi, već i regionu. SAD su posvećene teritorijalnom integritetu, suverentetu i multietničkom karakteru BiH. Dakle, mi želimo koristiti sva moguća sredstva da spriječimo takvo nešto. Svi oni koji bi nanijeli štetu državi moraju odgovarati – naglasio je Escobar.

Također je naveo kako SAD podržavaju jačanje snaga EUFOR Althea, te iskazao punu podršku visokom predstavniku i bonskim ovlaštenjima.

– Radimo zajedno s EU, Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i drugim akterima da zaustave novac prema onima koji nanose štetu državi. Mi smo tek na početku pokazivanja kakve će biti posljedice. Računajte na američku reakciju za sve one koji destabiliziraju situaciju – uvjeravao je kongresmenku Escobar.

Prekinula ga je Wagner, podsjetivši da su SAD već uvele sankcije onima koji potkopavaju Dejtonski mirovni sporazum, te ga upitala smatra li da su te sankcije dobro korištene, te da li možda treba biti još nekih osoba koje moraju biti podvrgnute sankcijama u BiH?

– Sankcije djeluju, učinkovite su. Ali imamo dvije matrice. U privatnim razgovorima ono što zvanični Rs traži od nas – molim vas ne više sankcija – odgovorio je Escobar.

Na pitanje zašto Evropska unija ne uvede sankcije Dodiku, odgovorio je kako su mu rekli da ima 27 članica EU, među kojima je i Mađarska, koje moraju biti saglasne. A kongresmenka Wagner poentirala je da se na Mađarsku treba izvršiti pritisak.

