Konferencijska liga : Remi Zrinjskog i Crystal Palacea, odluka pada u Londonu

Nogometaši Zrinjskog u četvrtak su u prvoj utakmici 1/16 finala Konferencijske lige u Mostaru remizirali sa Kristal Palasom (1:1).

Što se pogodka tiče, meč na rasprodanom stadionu HŠK Zrinjski, koji je pohodilo oko 700 navijača londonske momčadi, u 44. minuti otvorio je Ismail Sarr, a u 55. zaključio ga Karlo Abramović.

Igor Štimac u startnu je postavu uvrstio Karačića, Vranjkovića, Barišića, Dujmovića, Mamića, Đuraseka, Savića, Abramovića, Ivančića, Mikića i Ćužu, a kolega mu na klupi londonskog kluba, Oliver Glasner, izveo je Hedersona, Richardsa, Lacroixa, Riada, Munoza, Whartona, Kamadu, Sosu, Sarra, Johnsona i Larsena.

Činjenica da je ovo za Zrinjski 19. europska kampanja, a za Palace europska premijera, nije bila toliko očita na terenu, posebno u prvom dijelu u kojem su gosti imali posjed i vršili pritisak.

U 7. minuti opasno su zaprijetili, kada se brzonogi Ismaila Sarr ubacio iza zadnje linije Mostaraca i ‘zagrijao dlanove’ Gorana Karačića, dok je najbolja prilika za Mostarce viđena u 22. minuti kada je Marko Vranjković probio desni bok i iz izgledne pozicije centrirao u peterac Engleza koji su ipak bili pribrani izbiti loptu.

Još bolju priliku Zrinjski je imao u 39. minuti, kada je iz ‘mat pozicije’ nedovoljno precizno šutirao Antonio Ivančić, a to se Mostarcima osvetilo u 44. minuti, kada je nakon proigravanja Borne Sose s lijeve strane vrlo precizan bio Sarr.

Mostarce to nije obeshrabrilo pa su u 55. minuti izjednačili i to nakon asistencije Lea Mikića za Karla Abramovića koji je lijepo pogodio za 1:1.

Imali su gosti iz Londona nekoliko prilika nakon toga, Adam Wharton je u 71. minuti zatresao gredu, no situacija iz 78. minute arhivirana je kao ona u kojoj je Zrinjski mogao do jedanaesterca, no litvanski sudac Manfredas Lukjančukas pri VAR analizi nije dosudio igranje rukom gostiju, nego je vidio prekršaj Mostaraca u napadu na Danielu Munozu.

Bilo je drugo gostovanje engleskog premijerligaša u Mostaru u roku kraćem od tri godine, budući da je u prosincu 2023. Zrinjski ugostio Aston Villu s kojom je remizirao 1:1, a jedan od sigurno najdražih mu golova karijere, postigao je bivši ‘plemić’ Matija Malekinušić.

Uzvrat ovog susreta 1/16 finala Konferencijske lige, dosad najvećeg europskog dosega Zrinjskog, igra se idućeg četvrtka od 21 sat igra na Selhurst Parku u južnom Londonu, a prije toga i jedne i druge očekuju prvenstveni izazovi.

Zrinjski, koji nakon 21. kola WWin lige BiH za vodećim Borcem zaostaje četiri boda, u nedjelju će dočekati Široki Brijeg, u Prermiershipu trinaesto plasirani Crystal Palace bit će domaćinom Wolverhamptonu.

