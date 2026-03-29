Američki potpredsjednik J.D. Vance prvi je izbor učesnika ovogodišnje Konferencije konzervativnog političkog djelovanja (CPAC) za idućeg republikanskog kandidata za predsjednika SAD, prema rezultatima neslužbenog glasanja objavljenima u subotu.

Oko 53 posto od više od 1.600 učesnika skupa glasalo je za Vancea, dok je državni tajnik Marco Rubio zauzeo drugo mjesto s 35 posto glasova. CPAC, koji se ove godine održava u Grapevineu u Teksasu, okuplja uglavnom konzervativno krilo Republikanske stranke.

Iako godišnje neslužbeno glasanje CPAC-a ne garantuje konačnog kandidata, anketa pokazuje raspoloženje među ključnim pristalicama pokreta Make America Great Again (MAGA) bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Trump, koji trenutno služi svoj drugi mandat, neće imati pravo kandidature 2028. godine.

Na prošlogodišnjem CPAC-u u Marylandu, Vance je također vodio s 61 posto glasova, dok su ga pratili Steve Bannon sa 12 posto i guverner Floride Ron DeSantis sa sedam posto. Rubio je prošle godine osvojio tek tri posto, ali je u ovoj anketi značajno povećao podršku, dijelom zahvaljujući svojoj ulozi u visokorizičnim inostranim operacijama.

Rezultati sugerišu da se podrška konzervativaca ove godine konsoliduje oko Vancea i Rubija, dok nijedan drugi kandidat nije premašio dva posto glasova.

