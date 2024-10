Konaković: Vidio sam dokaze da su ljudi u ime Ruske Federacije obučavali moldavske timove u BiH

Nakon što se prije nekoliko dana pojavila informacija da su u Bosni i Hercegovini boravile sumnjive osobe, a koje su imale za cilj obuku ljudi da djeluju tokom izbora o Moldaviji, a koje bi mogle u nekom trenutku djelovati elementima protiv javnog okupljanja, to pitanje je komentarisao i Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.

Podsjećanja radi, Ilija Cvitanović, član Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini (OSA) za N1 je nedavno potvrdio te navode , ali je demantovao navode u pojedinim medijima da su postojali kampovi za obučavanje.

“Nismo dobili detalje budući da je riječ o operativnim stvarima, ali ne postoje nikakvi kampovi. U jednom trenutku u BiH su boravili sumnjivi državljani s istoka, ali nije riječ ni o kakvim kampovima. Utvrđuju su razlozi njihovog boravka u BiH”, rekao je tada Cvitanović.

Konaković također nije pominjao kampove, ali jeste potvrdio da su postojali ljudi koji su obučavali moldavske timove u BiH.

“Tačno je, imali smo ljude koji su dolazili u ime i na račun Ruske Federacije i obučavali su pripadnike moldavskih timova. Nemam tačne dokaze ili primjere da su to bile neke vrste vojnih obuka, ali neke vrste obuka koje se tiču čak i organizacije nekih protesta ili izlazaka na ulicu sigurno jesu. I za to postoje dokazi koje sam lično vidio da su takve grupe operisale po BiH”, naveo je Konaković.

Zatim je ustvrdio da “to još jednom potvrđuje ono što stalno ponavljam, a to je taj negativni ruski utjecaj u srcu Evrope”.

“A protiv kojeg se BiH ne može boriti sama. Ona mora imati podršku svojih evropskih partnera i neka nas EU podrži barem upola onoliko koliko Rusija podržava svoje proksije na zapadu Evrope i mislim da ćemo tada lako izaći na kraj s onima koji destabilizuju i BiH i region, a samim time i Evropu”, poručio je Konaković.

I Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH se oglasio po tom pitanju navodeći da sigurnosne agencije u našoj državi ne raspolažu podacima da su postojali bilo kakvi kampovi za obuku osoba iz Moldavije.

“Kamp nije igla da se može sakriti. Da tako nešto zaista postoji, valjda bi nas Moldavija obavijestila, zatražila informacije, upozorila ili uputila protestnu notu. Nikada ni slova od njih nismo zvanično dobili. Takav problem kada postoji, bilo gdje u civilizovanom svijetu, on se rješava međudržavnom policijskom saradnjom, a ne fabrikovanim medijskim naslovima koji služe isključivo za unutrašnje političke obračune u Moldaviji”, rekao je Nešić, komentarišući jučerašnje saopštenje Američke ambasade u BiH.

Kako se navodi u saopćenju iz Ministarstva, Nešić je ponovo pozvao policijske i obavještajne strukturama iz Moldavije, ali i cijelog svijeta, da dostave BiH dokaze o tome što se tvrdi.

On je istakao da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj su prisutne međunarodne snage, uključujući EUFOR i NATO, koje su tu da zajedno sa domaćim snagama garantuju sigurnost i stabilnost.

Uvjeren je da bilo kakvi kampovi postoje u BiH, pa i Republici Srpskoj, takve informacije bi mnogo ranije imale policijske i obavještajne agencije SAD-a kao najmoćnije sile.

“Ne bi o tome slušali i čitali po moldavskim medijima, nego bi to dobili od State Departmenta, kao što smo u ranijem periodu dobijali podatke o radikalnim grupama u BiH i opasnostima od terorizma. I to treba da brine sve. Kakva je to zemlja koja treba da uđe u EU, koja je kao ispred nas, a u kojoj se dešavaju takve igrarije?”, zaključio je na kraju Nešić.

