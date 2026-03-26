Konaković je kazao da ako Izetbegović ima takve informacije, opasne po državu, a neće da ih kaže – čini krivično djelo.”Danas je Bakir Izetbegović izjavio da zna da će se u Banjoj Luci desiti nešto loše za državu, da ima neke informacije, ali neće da kaže, i neće da kaže o čemu se radi jer hoće da pokaže da Denis Bećirović i ja ne znamo šta se može desiti u Banjoj Luci. Prvo mislim da čini krivično djelo, jer bi ta saznanja, ako ih on ima, mogla pomoći da se ne desi nešto loše za državu. Ali ovo je još jedna potvrda da on lično i njegova ekipa više mrze Trojku nego što vole svoju zemlju. Ja da imam takve informacije, a da je on u mojoj poziciji, odmah bi ga nazvao i rekao mu”, rekao je Konaković.

Osvrnuo se i na najave da će SDA u slučaju pobjede na izborima praviti vlast sa SNSD-om i HDZ-om.

“Vidim da najavljuje i povratak stare koalicije pa je spreman i na krivično djelo da ne bi poremetio te odnose pa neće reći šta se to loše, a dobro za dodika, može desiti. Mi stvarno nismo isti, nikada nećemo biti isti. To su suštinske razlike među nama, ali nije loše da s vremena na vrijeme svi pokažemo svoje pravo lice”, zaključio je.

