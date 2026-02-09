hamburger-icon

Konaković nakon usvajanja Programa reformi: Želim pohvaliti naše nove pro-NATO kolege iz SNSD-a. Slat ćemo ih svaki mjesec u SAD

09 Februara
21:43 2026
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se medijima nakon današnje sjednice Vijeće ministara BiH te objavio kako je usvojen Program reformi koji se šalje u sjedište NATO-a.

Konaković je pohvalio današnju sjednicu te pozdravio, kako je rekao, nove pro-NATO kolege iz SNSD-a.

“Odlična sjednica Vijeća ministara. To obično biva kad ovi puno galame, onda se obično nešto konkretno uradi. Danas smo usvojili program reformi i šaljemo ga u sjedište NATO-a. Želim da pohvalim naše nove pro-NATO kolege iz SNSD-a koji potpuno drugačije nakon povratka iz Amerike izgledaju. Predložit ću da ih tamo šaljemo svaki mjesec.

Ne pecam se i ne komentarišem ove ludosti koje Dodik svaki dan ispaljuje i on to obično radi kada podržava i glasa suprotno onome što govori. Danas je ovo velika stvar. Čini mi se, ovo je zaista krupno, ali zaista to osjetim da se stvaraju uslovi da mnogo hrabrije i ozbiljnije krenemo ili se vreatimo ka punopravnom članstvu u NATO-u jer ovaj utjecaj politike SAD na Dodika i Cvijanović upravo tako izgleda”, rekao je Konaković.

Podsjetio je da su prethodnih mjeseci vođene iscrpljujuće rasprave o Programu reformi, da su odluke često donošenje uz velike napore i sa zakašnjenjima, dok je ovaj put proces protekao bez zastoja.

Dakle ovo je danas super stvar. Prošlo je lakše nego ikad i zaista ćemo intenzivirati primjene zakona u BiH koji govore u punopravnom članstvu u NATO-u i danas je ova tačka bez ikakve rasprave prošla”, dodao je Konaković.

Podsjetimo, slanje Programa reformi je obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u NATO savezu, tačnije u okviru Akcionog plana za članstvo (MAP).

(Kliker.info-Raport)

