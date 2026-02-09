Konaković nakon usvajanja Programa reformi: Želim pohvaliti naše nove pro-NATO kolege iz SNSD-a. Slat ćemo ih svaki mjesec u SAD

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se medijima nakon današnje sjednice Vijeće ministara BiH te objavio kako je usvojen Program reformi koji se šalje u sjedište NATO-a.

Konaković je pohvalio današnju sjednicu te pozdravio, kako je rekao, nove pro-NATO kolege iz SNSD-a.

“Odlična sjednica Vijeća ministara. To obično biva kad ovi puno galame, onda se obično nešto konkretno uradi. Danas smo usvojili program reformi i šaljemo ga u sjedište NATO-a. Želim da pohvalim naše nove pro-NATO kolege iz SNSD-a koji potpuno drugačije nakon povratka iz Amerike izgledaju. Predložit ću da ih tamo šaljemo svaki mjesec.