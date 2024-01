Konaković nakon sastanka Trojke : Sutra ili prekosutra sastanak oko tehničkih izmjena, svjesni smo da će Schmidt reagovati

Kako je kazao, lideri Trojke sastat će se sa HDZ-om i SNSD-om “sutra ili prekosutra” u pokušaju da se dogovore tehničke izmjene izbornog zakona. Dodao je da će partnere na državnom nivou pokušati uvjeriti da donesu ove izmjene jer su svi svjesni da će ih Schmidt u protivnom nametnuti. Objasnio je da je, po njegovom mišljenju, to realno, moguće i lako ostvarivo, ali da ipak on nije optimista.

Vezano za to, kazao je da postoje zahtjevi da se uz tehničke izvrše i druge izmjene, ali da bi onda, prema mišljenju Trojke, trebalo krenuti sa Ustavnim sudom. Za Trojku je, kako je pojasnio, u tom pogledu najvažnije da se implementiraju međunarodne presude.

“Kakvo je raspoloženje oko toga, vidjet ćemo do kraja sedmice”, rekao je Konaković i dodao da Ustavni sud nastavlja raditi.

Vezano za popunjavanje Ustavnog suda, optužio je Demokratsku frontu da radi usklađeno sa SNSD-om i da nastoji zaustaviti imenovanje novih sudija.

Kada je u pitanju budžet Federacije, kazao je da će se o tome odlučivati na sjednici Predstavničkog doma koja je zakazana za sljedeću srijedu.

“Nadamo se da ćemo usvojiti budžet, to nam je cilj, a ako to ne uspijemo onda ćemo ići na to da donesemo odluku o privremenom finansiranju. Ako se to ne desi onda će stati život u Federaciji, ali siguran sam da do toga neće doći”, pojasnio je Konaković.