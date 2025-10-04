hamburger-icon

Konaković kontra reisa Kavazovića : fadil Novalić nije sin ove zemlje, već presuđeni kriminalac

04 Oktobra
21:06 2025
Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik NiP-a reagirao je na društvenim mrežama na izjavu reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina-ef. Kavazovića koji je tokom otavranja džamije u Gradačcu ponovo komentarisao osuđenog bivšeg premijera FBiH Fadila Novalića.

“Kad su počela medijska pisanja o aferi “Respiratori” bivši premijer i presuđeni kriminalac Fadil Novalić otišao je u Dnevnik D na FTV, udarni i najgledaniji program u to vrijeme da se pravda i da objasni da ništa od navedenog nije tačno. Kazao je tad da ne poznaje i da nije nikad komunicirao sa Fikretom Hodžićem, vlasnikom firme koja je dobila posao za uvoz respiratora, a ranije se tim poslovima nikad nije bavila. To gostovanje se dešavalo u mjesecu ramazana, posta i oprosta, u zadnjoj trećini, kad se postaći “uposte” i najviše uživaju u ibadetu. Izvođenjem dokaza u tom procesu dokazano je da je svaka riječ koju je Novalić rekao bila laž. Šest od sedam sudija u dva stepena odlučivanja osudilo je Novalića, a samo je Branko Perić izdvojio mišljenje i od tog mišljenja napravio političku kampanju znajući da odlazi u penziju i da neće snositi posljedice”, poručio je Konaković.

Konaković tvrdi da je Novalić sve slagao.

“Usred ramazana, baš onako kako je vjernicima zabranjeno. Zabranjeno je vjernicima lagati i ostalim mjesecima, al’ u ramazanu je poseban grijeh. Novalić nije nikakav sin ove zemlje, on je politička štetočina koja je slušala naloge šefice i šefa, a i drugih uticajnih političara. Prije afere “Respiratori” u FIA-u je pokušao zaposliti kćerku pa je nakon reakcije javnosti odustao, pokušao je prodati zgradu koja je u vlasništvu firme njegove kćerke i ministra Džindića pa je nakon rekcije javnosti odustao i objasnio da je kćerka samo “imalac dokumentacijepsa firmom Pretis njegova i firma ministra Džindića uredno su poslovale iako to nije dozvoljeno, od toga ni nakon reakcija javnosti nije odustao.

Pokušala je Vlada FBiH nabaviti prave i kvalitetne respiratore, izdvojila za to novac. Kad je takvih respiratora nestalo otvorila se mogućnost da kupe mnogo lošije i opasne respiratore. Odlučili su da kupe po istoj cijeni iako su mnogo, mnogo jeftiniji. Još gore, odlučili su da na njih priključe ljude kako bi dokazali da respiratori rade i da vrijede tog novca. Status respiratora nakon afere, gurnutih duboko u neko mračno skladište i nikad kasnije korištenih još jednom potvrdjuje da nisu dobri.

Vještaci su tokom suđenja dokazali da su opasni po zdravlje i život ljudi. Dokazi izvedeni na stotinama kucanih stranica presude potvrđuju da je Novalić poznavao vlasnika “Maline”, da se sa njim sastajao i razgovarao, da je dogovarao, da je intervenisao da “Malina” dobije dozvole za uvoz respiratora koje je već uvezla, da su plaćeni mnogo više od stvarne i realne cijene, da nisu invazivni i da ne mogu “po dva pacijenta” na njih kako je Novalić govorio. Obećali smo i hoćemo dijeliti sve objavljene dokaze iz presude. Štampaćemo, a na mrežama dijeliti digitalnu verziju.

Jer nije ovo politika, ovo je borba za zdravu i snažnu zajednicu, snažno društvo. U takvom društvu presuđeni kriminalci ne smiju i nikad neće biti heroji i sinovi naše zemlje, a diploma nikad neće biti akademski uzori. Reis efendija Kavazoviću, Fadil Novalić je presuđeni kriminalac i mnogo je više onih koji ga pravim imenom zovu”, naglasio je Konaković.

Dodao je i da će sve “sve uvredljive komentare na račun naše Islamske zajednice i reisa ću brisati i blokirati”, jer se ta institucija mora poštovati.

Inače Kavazović je tokom svog obraćanja u Gradačcu rekao da je tu trebao biti i Novalić.

“Danas je ovdje trebao biti naš sin. Borio se za ovaj narod i ovu zemlju. Fadil Novalić. To mi u Gradačcu nećemo zaboraviti. Ovaj grad zna pamtiti”, rekao je.

Podsjetimo, Fadil Novalić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine, osuđen je na četiri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja pri nabavci kineskih respiratora tokom pandemije COVID-19.

Petogodišnju kaznu Firket Hodžić je počeo služiti u martu 2024. godine. Ustavni sud BiH naknadno je utvrdio da je Hodžiću uskraćeno pravo na pravično suđene te je oslobođen.

(Kliker.info-N1)

