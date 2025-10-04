Konaković kontra reisa Kavazovića : fadil Novalić nije sin ove zemlje, već presuđeni kriminalac

“Kad su počela medijska pisanja o aferi “Respiratori” bivši premijer i presuđeni kriminalac Fadil Novalić otišao je u Dnevnik D na FTV, udarni i najgledaniji program u to vrijeme da se pravda i da objasni da ništa od navedenog nije tačno. Kazao je tad da ne poznaje i da nije nikad komunicirao sa Fikretom Hodžićem, vlasnikom firme koja je dobila posao za uvoz respiratora, a ranije se tim poslovima nikad nije bavila. To gostovanje se dešavalo u mjesecu ramazana, posta i oprosta, u zadnjoj trećini, kad se postaći “uposte” i najviše uživaju u ibadetu. Izvođenjem dokaza u tom procesu dokazano je da je svaka riječ koju je Novalić rekao bila laž. Šest od sedam sudija u dva stepena odlučivanja osudilo je Novalića, a samo je Branko Perić izdvojio mišljenje i od tog mišljenja napravio političku kampanju znajući da odlazi u penziju i da neće snositi posljedice”, poručio je Konaković.