Konaković kontra reisa Kavazovića : fadil Novalić nije sin ove zemlje, već presuđeni kriminalac
Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik NiP-a reagirao je na društvenim mrežama na izjavu reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina-ef. Kavazovića koji je tokom otavranja džamije u Gradačcu ponovo komentarisao osuđenog bivšeg premijera FBiH Fadila Novalića.
Konaković tvrdi da je Novalić sve slagao.
“Usred ramazana, baš onako kako je vjernicima zabranjeno. Zabranjeno je vjernicima lagati i ostalim mjesecima, al’ u ramazanu je poseban grijeh. Novalić nije nikakav sin ove zemlje, on je politička štetočina koja je slušala naloge šefice i šefa, a i drugih uticajnih političara. Prije afere “Respiratori” u FIA-u je pokušao zaposliti kćerku pa je nakon reakcije javnosti odustao, pokušao je prodati zgradu koja je u vlasništvu firme njegove kćerke i ministra Džindića pa je nakon rekcije javnosti odustao i objasnio da je kćerka samo “imalac dokumentacijepsa firmom Pretis njegova i firma ministra Džindića uredno su poslovale iako to nije dozvoljeno, od toga ni nakon reakcija javnosti nije odustao.
Pokušala je Vlada FBiH nabaviti prave i kvalitetne respiratore, izdvojila za to novac. Kad je takvih respiratora nestalo otvorila se mogućnost da kupe mnogo lošije i opasne respiratore. Odlučili su da kupe po istoj cijeni iako su mnogo, mnogo jeftiniji. Još gore, odlučili su da na njih priključe ljude kako bi dokazali da respiratori rade i da vrijede tog novca. Status respiratora nakon afere, gurnutih duboko u neko mračno skladište i nikad kasnije korištenih još jednom potvrdjuje da nisu dobri.
Vještaci su tokom suđenja dokazali da su opasni po zdravlje i život ljudi. Dokazi izvedeni na stotinama kucanih stranica presude potvrđuju da je Novalić poznavao vlasnika “Maline”, da se sa njim sastajao i razgovarao, da je dogovarao, da je intervenisao da “Malina” dobije dozvole za uvoz respiratora koje je već uvezla, da su plaćeni mnogo više od stvarne i realne cijene, da nisu invazivni i da ne mogu “po dva pacijenta” na njih kako je Novalić govorio. Obećali smo i hoćemo dijeliti sve objavljene dokaze iz presude. Štampaćemo, a na mrežama dijeliti digitalnu verziju.
Jer nije ovo politika, ovo je borba za zdravu i snažnu zajednicu, snažno društvo. U takvom društvu presuđeni kriminalci ne smiju i nikad neće biti heroji i sinovi naše zemlje, a diploma nikad neće biti akademski uzori. Reis efendija Kavazoviću, Fadil Novalić je presuđeni kriminalac i mnogo je više onih koji ga pravim imenom zovu”, naglasio je Konaković.
Dodao je i da će sve “sve uvredljive komentare na račun naše Islamske zajednice i reisa ću brisati i blokirati”, jer se ta institucija mora poštovati.
Inače Kavazović je tokom svog obraćanja u Gradačcu rekao da je tu trebao biti i Novalić.
“Danas je ovdje trebao biti naš sin. Borio se za ovaj narod i ovu zemlju. Fadil Novalić. To mi u Gradačcu nećemo zaboraviti. Ovaj grad zna pamtiti”, rekao je.
Podsjetimo, Fadil Novalić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine, osuđen je na četiri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja pri nabavci kineskih respiratora tokom pandemije COVID-19.
Petogodišnju kaznu Firket Hodžić je počeo služiti u martu 2024. godine. Ustavni sud BiH naknadno je utvrdio da je Hodžiću uskraćeno pravo na pravično suđene te je oslobođen.
(Kliker.info-N1)
