Konaković i Forto: Nastavimo raditi na EU integracijama

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je danas u Sarajevu izjavio novinarima da je skup stranaka koje čine većinu na nivou države na „staklenim nogama“ od samog početka te da ih veže zajednički interes, a to su EU integracije.

– Veže nas taj zajednički interes koji se, prije svega, zove EU integracije. Moja osnovna poruka je da s tim nastavimo. Došli smo preblizu, bilo bi glupo da sada stanemo, bilo bi neozbiljno, zbog svih ljudi koji u BiH čekaju da im poboljšamo uslove života – naveo je Konaković.

Vidjet ćemo u narednim danima, kazao je on, da li ima ozbiljosti ili je populizam ponovo postao popularan kao što je ranije uvijek bio.

– Ono što je sada zaista drugačije, jeste što na drugoj strani stoje mjerljive šanse, prilike i što zahvaljujući medijima danas ljudi u BiH znaju kako u njihove džepove vrlo brzo može doći potencijalno ozbiljna podrška. S druge strane, ako to ne radimo, političari zavlače ruku u džep građana u cijeloj BiH, na svakom njenom pedlju – istaknuo je Konaković.

Dodao je kako bi preporučio svojim kolegama da nastave nešto po čemu su postali šampioni integracija u EU.

– Ovih dana ćemo poslati poziv za naredni sastanak – najavio je Konaković.

Što se tiče izmjena Izbornog zakona BiH, rekao je da imaju prijedloge koji su već dugo na stolu u smislu dodatnog poboljšanja dijela zakona koji se tiče izbornog integriteta.

Pozvao je sve, opoziciju posebno, da rade na izmjenama Ustava i na implementaciji presuda međunarodnih sudova.

– To je pretpostavka za evropski put, on je također dio obaveze za BiH, i da u okviru toga rješavamo i druga pitanja, recimo ovo što traži HDZ. Nikako odvojeno od ustavnih reformi. Vidjet ćemo naredne sedmice kako će izgledati, hoće li se desiti uopće taj sastanak. Mi smo i dalje više nego raspoloženi da u teškim okolnostima nastavimo politički dijalog i da isporučimo još neke važne dokumente za put BiH u EU – kazao je Konaković.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao je kako mu se čini da su se “ozbiljno zaigrali” političari u RS-u sa idejom i s planom da provedu neke paraizbore, suprotno Ustavu i zakonima ove zemlje i dovedu se u još veći ćorsokak nego što su danas.

Naveo je da će sredstva za lokalne izbore u BiH sigurno biti osigurana u punom iznosu.

– Ako to ne uradi ministar Amidžić, uradit će to njegov zamjenik, u skladu s odlukom visokog predstavnika koja je riješila to pitanje trajno i ne može više niko blokirati implementaciju izbora. Toga se uopšte ne plašim, izbora će u BiH biti – naveo je Konaković.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto smatra da je potrebno da predstavnici vladajućih stranaka nastave raditi i naprave iskorake koje su dokazali da su mogući. Naveo je kako bilo kakve prijetnje neće uroditi plodom.

– Država ne može naprijed ako nema dogovora, BiH ne može naprijed ako nema dogovora. Ovim ritmom i ovakvom patnjom za donošenje svakog zakona nikada nećemo ući u EU. Prema tome, jako je bitno da odlučimo ko hoće u EU ko neće, jer ovakvim ritmom nećemo nikada ući – smatra Forto.

Po njegovim riječima, bilo koja država da bi ušla u EU, a to pokazuje prethodno iskustvo, mora biti jaka centralna administracija koja može izgurati proces, da se usvoji, uskladi, 100 hiljada stranica gusto kucanog teksta pravnih akata.

– Sve drugo je iluzuja. Ne možete reći da ste za EU, a da ne date da se rade ovi procesi i da pričate o nekakvim blokadama – istaknuo je Forto.

(Kliker.info-Fena)