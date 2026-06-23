Požar koji je u ponedjeljak izbio na mostarskoj deponiji Uborak lokaliziran je i nema prijetnje širenja požara izvan prostora deponije. Ovu informacija potvrđena je iz Operativnog centra civilne zaštite HNK. Trenutno se radi na zasipanju požarišta-deponije šljunkom, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa šest vozila.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić poručio je da nema opasnosti od eksplozije metana te pozvao građane da ne nasjedaju na neprovjerene informacije koje se posljednjih dana šire u javnosti.

Nakon sjednice Štaba civilne zaštite Grada Mostara, posvećene saniranju posljedica požara koji je izbio početkom sedmice, Kordić je kazao kako stručnjaci ne vide nikakav rizik od eksplozije plina na lokaciji zahvaćenoj vatrom.

„Konsultovali smo stručne osobe koje tvrde da ne postoji opasnost od eksplozije metana jer požar nije zahvatio staro deponijsko polje, gdje bi eventualno moglo doći do stvaranja većih količina plina. Vatra je zahvatila takozvano ‘sedlo’, odnosno najnoviji dio deponije, gdje ne postoje uslovi za formiranje takvih plinskih džepova“, izjavio je Kordić.

Dodao je da je neophodno izbjeći širenje panike među građanima te da se treba oslanjati isključivo na informacije nadležnih institucija i stručnih službi.

Zasipanje deponijskih polja jedino rješenje

Prema riječima gradonačelnika, nakon konsultacija s vatrogasnim ekipama zaključeno je da je zasipanje deponijskih polja trenutno jedina efikasna metoda za potpuno gašenje požara.

„U saradnji s vatrogascima procijenjeno je da je potrebno pristupiti zasipanju zahvaćenih površina kako bi se vatra stavila pod kontrolu i spriječilo njeno ponovno aktiviranje. Angažovana je kompanija koja će odmah započeti izvođenje tih radova“, rekao je Kordić.

Požar na Uborku izbio je u ponedjeljak ujutro, a na terenu su od tada angažovane vatrogasne jedinice, pripadnici civilne zaštite, Oružanih snaga BiH i druge nadležne službe.

Nezadovoljstvo zbog lokacije za pretovar otpada

Dok traje sanacija požarišta, nova odluka Kriznog štaba izazvala je nezadovoljstvo dijela građana i pojedinih gradskih vijećnika.

Naime, predviđeno je da se u blizini Mostarskog jezera uspostavi privremena lokacija za pretovar komunalnog otpada, odakle bi se smeće dalje transportovalo prema deponijama u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.

Takvo rješenje izazvalo je negodovanje stanovnika okolnih naselja koji upozoravaju na moguće posljedice po okoliš i kvalitet života, dok su pojedini vijećnici zatražili da se pronađe alternativna lokacija.

Istraga o uzrocima požara i dalje traje

Iako su se u javnosti pojavile različite tvrdnje o tome kako je došlo do požara, gradonačelnik Mostara ističe da je još rano donositi zaključke.

„Ne želim spekulirati o tome ko je odgovoran i šta se tačno dogodilo. Naš prioritet trenutno je saniranje posljedica i stabilizacija situacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi istragu i javnost će biti upoznata s rezultatima čim budu dostupni službeni podaci“, kazao je Kordić.

U međuvremenu su iz Udruženja građana „Jer me se tiče“ iznijeli tvrdnje da je požar izazvan tokom radova na popravci mašine koja se koristila na deponiji.

Predstavnik udruženja Nijaz Hodžić izjavio je kako raspolažu informacijama da je požar izbio prilikom servisiranja mašine za ravnanje otpada.

„Prema informacijama koje imamo, požar je nastao dok su radnici popravljali mašinu za ravnanje otpada. Ta mašina je potpuno izgorjela, kao i veliki broj drugih radnih mašina koje su se nalazile na deponiji“, rekao je Hodžić.

Zvanične potvrde o uzrocima požara za sada nema, a konačne odgovore trebala bi dati istraga koju provode nadležni organi.

Požar na Uborku prouzrokovao je veliku materijalnu štetu, a nadležne službe nastavljaju aktivnosti na njegovom potpunom gašenju i sanaciji posljedica koje je ostavio iza sebe.

(Kliker.info-FTV)