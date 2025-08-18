Konačna odluka suda: Milorad Dodik više nije predsjednik Republike Srpske

Žalbeno vijeće Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. Time, kako navode sarajevski mediji, Dodik i službeno više nije na toj funkciji, a CIK je dužan raspisati prijevremene izbore za predsjednika entiteta.

Podsjetimo, CIK je ranije donio odluku o prestanku njegovog mandata, ali ona je mogla stupiti na snagu tek nakon pravomoćnosti, odnosno potvrde Apelacijskog vijeća Suda BiH. Današnjom odlukom pravomoćno je utvrđeno da Dodik više ne obavlja funkciju predsjednika RS-a.

Obrazloženje Suda

U obrazloženju presude Sud je naveo da mandat izabranog dužnosnika prestaje danom pravomoćnosti presude kojom je osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, što je u Dodikovom slučaju bio 12. jula 2025., kada je donesena drugostepena presuda. Sud je odbio i tvrdnje o retroaktivnoj primjeni zakona, naglasivši da pravomoćnost presude nastupa danom donošenja, dok je njezina izvršnost vezana uz dostavu strankama, što ne mijenja pravne posljedice za mandat.

Sud se osvrnuo i na Dodikove tvrdnje o sukobu interesa članice CIK-a Vanje Bjelice-Prutine. Utvrdio je da parnični postupak koji vodi s Dodikom ne predstavlja poslovni odnos u smislu zakona te da to nije osnova za izuzeće. Dodik je, ako je smatrao da postoji sukob interesa, takvo izuzeće mogao tražiti u samom postupku, ali to nije učinio. Sud je dodao da bi i u slučaju da je došlo do povrede postupka, to bilo bez utjecaja na odluku, jer je odluka donesena jednoglasno svih sedam članova CIK-a, a zakon predviđa donošenje dvotrećinskom većinom.

Također je naglašeno da CIK nije nadležan ocjenjivati ustavnost zakona Republike Srpske, nego primjenjuje isključivo Izborni zakon BiH, koji je u ovom slučaju lex specialis.

Iako su Dodikovi advokati tvrdili da postoje pravni razlozi za poništenje odluke, sud je odbacio njihovu žalbu. Time je otklonjena i posljednja prepreka da se raspišu prijevremeni izbori u entitetu Republika Srpska.

Dodik najavio referendum i sprječavanje izbora u RS

Dodik je, međutim, ranije danas iz Banje Luke najavio održavanje referenduma krajem septembra, na kojem bi građani RS-a trebali odgovoriti prihvaćaju li da visoki predstavnik u BiH donosi odluke te priznaju li presudu kojom je on smijenjen.

U istom obraćanju Dodik je poručio da u RS-u neće biti prijevremenih izbora, iako je sada jasno da će ih CIK morati raspisati.

“Stavljam se na čelo narodnog pokreta za oslobađanje RS od BiH”, izjavio je Dodik u ponedjeljak ponovo zaprijetivši kako neće dopustiti da se na teritoriju RS otvore biračka mjesta na kojima bi se glasao o novom predsjedniku entiteta.

Poduzme li doista takve korake Dodik će ponovo prekršiti zakone BiH zbog čega mu opet prijeti zatvorska kazna.

Osim toga, najavio je i drugi referendum u roku od 90 dana od prvog – ovoga puta o secesiji entiteta, što Dodik ponavlja godinama, ali do sada nikada nije proveo.

Opozicione stranke u RS-u iskazale su spremnost sudjelovati na prijevremenim izborima a koleba se jedino predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke za kojega analitičari tvrde kako je zapravo rezervni igrač predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji bi ga rado vidio kao Dodikova nasljednika na čelu RS.

(Kliker.info-Hina)