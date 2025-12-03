Komšić u britanskom parlamentu: Obnova državnosti Bosne i Hercegovine nije se desila 1992.
“Ovih dana mi u Bosni i Hercegovini obilježavamo dva historijska događaja koji su obilježili i oblikovali živote i sudbine generacija građana Bosne i Hercegovine. To su događaji čiji će se uticaj zasigurno osjećati i u budućnosti, te na sličan način odraziti na buduće generacije”, kazao je u srijedu predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić tokom govora u Domu parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva, na prijemu povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine
U svom obraćanju, Komšić je naglasio značaj Dana državnosti za historijski kontinuitet i identitet Bosne i Hercegovine, te istakao snažne veze dvije zemlje i stalnu podršku Ujedinjenog Kraljevstva Bosni i Hercegovini.
Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a
“Bosna i Hercegovina je zemlja koja postoji preko hiljadu godina. Prvi put se pominje u historijskim dokumentima u 10. vijeku, a pisani dokazi o postojanju bosanske države datiraju iz 12. vijeka. Dosad je Bosna i Hercegovina bila kraljevina, država pod vlašću Osmanskog Carstva i Austro-Ugarskog Carstva kao corpus separatum, bila je dio Kraljevine Jugoslavije, ravnopravna republika sa ostalim republikama u socijalističkoj Jugoslaviji, a od marta 1992. godine Bosna i Hercegovina je ponovo postala nezavisna država”, podsjetio je Komšić.
Domaćin prijema bila je Međuparlamentarna grupa za Bosnu i Hercegovinu (APPG for BiH), koju su predvodili predsjedavajuća Alicia Kearns i BiH–UK Network.
Prijemu su prisustvovali brojni britanski parlamentarci, članovi All-Party Parliamentary Group for Bosnia and Herzegovina, predstavnici diplomatskog kora, predstavnici bosansko-britanske zajednice, te organizacije koje djeluju na jačanju odnosa Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva.
Predsjedavajući državnog predsjedništva naglasio je kako se obnova državnosti Bosne i Hercegovine nije desila 1992. godine, nego je to bilo 25. novembra 1943. godine, u Drugom svjetskom ratu, usred okupirane Evrope, tokom borbe protiv nacista i kvislinga.
“Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a, koji je imao sve elemente parlamenta Bosne i Hercegovine, prisustvovalo je rukovodstvo i članovi Narodnooslobodilačkog pokreta, koji su činili pripadnici svih naroda Bosne i Hercegovine, kao i pripadnici različitih političkih opcija.
Na tom prvom zasjedanju, a potom i na drugom, donesene su odluke kojima je Bosna i Hercegovina definisana kao ravnopravna republika u okviru Jugoslavije, ali je, što je još važnije, definisana suština unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Prvim zasjedanjem Bosna i Hercegovina je definisana kao republika ravnopravnih naroda, a drugim su definisana jednaka politička prava svih građana, kao pojedinaca, u budućoj republici”, kazao je Komšić, te dodao:
Drugo zasjedanje o ravnopravnosti građana
“Kada bismo ušli u detaljniju analizu sadržaja odluka donesenih na ta dva zasjedanja, mogli bismo doći do vrlo interesantnih zaključaka da su odluke prvog zasjedanja imale ideološki osnov u sovjetskom komunističkom modelu uređenja odnosa različitih naroda i etničkih grupa u multietničkim državama, dok odluke drugog zasjedanja o ravnopravnosti građana imaju svoj osnov u demokratskim tradicijama zapadnih zemalja. Slični principi uređenja odnosa u Bosni i Hercegovini zadržani su i u Dejtonskom mirovnom sporazumu, posebno u Aneksu IV, koji je, zapravo, važeći Ustav Bosne i Hercegovine”.
Zašto su takva rješenja nekada funkcionisala u Bosni i Hercegovini, a danas funkcionišu slabo ili nikako, posebno je pitanje, naveo je Komšić.
Tih dana, kada se Dejtonski mirovni sporazum pregovarao i potpisivao, ja sam, kao pripadnik Armije RBiH, bio u snijegu koji je bio toliko dubok da se kroz njega gotovo nije moglo kretati, na položajima na jedinoj planini u Bosni i Hercegovini na kojoj nikada nije bilo ljudskih naselja.
Kada je do nas stigla vijest o završetku rata, prva emocija koju sam osjetio bila je da to nije istina. Nisam mogao vjerovati da je rat završen”, otkrio je predsjedavajući.
Nesavršeni Dayton
“Taj sporazum nije savršen, čak nije ni pravedan, ali je ipak ostavio otvorenom mogućnost da se može unaprijediti ili čak promijeniti, u skladu s demokratskim principima organizacije država, naročito u oblasti osnovnih ljudskih prava.
Na kraju, moram zahvaliti svim našim saveznicima i prijateljima koji su nam pomagali i u Drugom svjetskom ratu i u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini krajem prošlog vijeka.
Također, želim zahvaliti svima koji su i danas zainteresovani za Bosnu i Hercegovinu i na taj način nam pomažu da se čuje istina o našoj zemlji, da Bosna i Hercegovina zaista postane demokratska država i društvo, da postane punopravna članica evroatlantskih integracija. Vi ste zasigurno među njima, među našim prijateljima”, kazao je Komšić prisutnima u u Domu parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva i tom prilikom, još jednom, čestitao svim građanima Bosne i Hercegovine – sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine!
(Kliker.info-N1)
