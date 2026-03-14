Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kritikovao je odluku da BiH bude kosponzor rezolucije u Ujedinjenim nacijama kojom se osuđuju iranski napadi, dok je stalni predstavnik BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija odbacio njegove tvrdnje i poručio da je BiH stala uz EU i NATO zemlje. U raspravu se ranije uključio i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković koji je pozdravio podršku rezoluciji.

U intervjuu za Slobodnu Bosnu, Komšić je kazao kako smatra da je Bosna i Hercegovina time napravila političku grešku.

“Bojim se da smo kao država, pridruživanjem kosponzorstvu pomenutoj Rezoluciji, kako to kaže naš ambasador bježeći od ‘ruske liste’, dotrčali pravo na ‘listu Benjamina Netanyahua’. Ja sam mislio, a i dalje mislim, da je to vrlo nečasno”, rekao je Komšić.

Dodao je da je rasprava o toj odluci sada bespredmetna jer je proces već završen.

“Ali, glupo je da se nastavimo raspravljati oko ovoga. Svakako je to već završena stvar, to je ‘voda ispod mosta’. Svako od nas je radio u skladu sa svojim uvjerenjima. Po meni, šteta je pričinjena i valja nam nastaviti živjeti sa tim”, poručio je.

Na Komšićeve izjave reagovao je stalni predstavnik BiH pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija, koji je istakao da Komšićeve tvrdnje nisu tačne.

“Istine radi, pošto me Predsjedavajući opet prozvao: na ruskoj je i Netanyahov Izrael, a mi na EU, NATO… listi. To piše u UN dokumentima koje je dobio on i njegovi savjetnici. Ili nije pročitao ili mu je neko opet podmetnuo”, naveo je Lagumdžija.

U objavi je dodao i poslovicu: “Nije majka Đokicu karala što je kockao, nego što se vadio.”

Ranije se oglasio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji je pozdravio odluku o podršci rezoluciji u UN-u.

On je naveo da je rezoluciju podržao veliki broj država, uključujući sve članice Evropske unije i NATO saveza.

“Rezoluciju su podržale svih 27 država EU, 32 članice NATO-a, sve države kandidati za članstvo u EU, sve zemlje našeg regiona, 21 od 22 države članice Lige arapskih država, ogromna većina OIC država i u konačnici oko 90% država koje su bile u inicijalnoj Grupi prijatelja za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici kao i sličan procenat onih koje su u konačnici glasale za našu Rezoluciju 23. maja 2024. godine u Generalnoj skupštini UN-a”, naveo je Konaković.

Dodao je da je među prvim državama koje su podržale rezoluciju bila i Španija.

“Među prvim je rezoluciju podržala i Španija sa Pedrom Sanchezom koji hrabro iznosi stavove o ovom ratu”, naveo je.

Konaković je u objavi kritikovao političke protivnike, poručivši da, “ako ne rade za Dodika i Cvijanović, onda su im podvalili loše vino pod skupo”.

Rasprava o podršci Bosne i Hercegovine rezoluciji u UN-u tako je otvorila novo neslaganje među bh. zvaničnicima o vanjskopolitičkom pozicioniranju države.