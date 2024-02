Komšić o mogućem “nasljedniku” : Mislim da sam pronašao pogodnu osobu za Predsjedništvo BiH, samo da je još ubijedim

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić obratio se povodom Dana nezavisnosti BiH. On je govorio da su za nezavisnost BiH u velikoj mjeri zaslužni i komunisti, a odgovorio je i na pitanje da li ima plan koga će “poslati” u Predsjedništvo umjesto sebe.

Na samom početku se Komšić osvrnuo na formiranje ustava u BiH zaključivši da se i danas na isti način priča o tome kakva će BiH biti i kakva treba da bude – odnosno, kako navodi, hoće li ostati na dejtonskim postavkama ili će se kretati ka liberalnoj demokratiji.

“Moglo bi se govoriti i o tome kako je došlo do Washingtonskog sporazuma, kako je došlo do Dejtonskog sporazuma, šta su oni koji su posredovali u sporazumu uzeli za osnov da bi danas imali Ustav kakav imamo u kojem je primat dat etničkim elementima, a ostavljena su mala vrata za građane. Pored svih tranzicijskih muka nakon rata, prije svega nakon razaranja u ratu, zločina poput genocida, etničkih čišćenja BiH, se nakon zaključenja Dejtonskog, čini mi se da se vrti oko istih stvari, istih koncepata koji su vladali i ‘91 i ‘92 i značajno doprinijeli razaranju BiH, ubijanju i proganjanju njihovih građana, dominantno Bošnjaka”, rekao je Komšić.

Dotaknuo se značaja građanskog u BiH i uloge međunarodne zajednice u funkcionisanju BiH.

“Ne smijemo biti nezahvalni i ne priznati zaslugu međunarodne zajednice, posebno SAD-a i pokojnog predsjednika Chiraca, ali imamo biti pravi kritični prema njihovom gledanju sada i današnjem pristupu kada je riječ o BiH. Kad kažem građanski želim odmah da kažem da to ne znači da se bilo čiji nacionalni identitet negira. To govorim zbog zlonamjernih intepretacija da kad kažemo građanski znači dominaciju jednog naroda. Nema JNA, nema te sile koja prijeti BiH. Ovaj put ne postoji prijetnja od konflikta kakva je postojala ‘92, ali postoje interesi kako od naših susjeda, kako od evropskih zemalja, SAD-a, Velike Britanije, postoje njihovi interesi kada je riječ o stanju i statusu BiH u ovom trenutku i u budućnosti”, poručio je.

Komšić: Da nije bilo poteza komunista, ne bi bili u prilici glasati za našu nezavisnost

Govoreći o potrebi za više građanskog u BiH i građenju nacije, istaknuo je da se ne slaže sa jednim od tvoraca AVNOJ-a Edvardom Kardeljom o tome šta je nacija, ali smatra da su komunisti uradili dobre stvari za BiH.

“Ako dopustite, reći ću nešto što za neke uši zvuči ‘bogohulno’. Vrijeme je da malo razmislimo da li smo kao društvo spremni napraviti iskorak van ZAVNOBIH-a, da li smo spremni sebi priznati da pored toga što smo Srbi, Hrvati, Bošnjaci, da smo po svom nacionalnom opredjeljenju, ne etničkom ipak Bosanci ili Hercegovci, da li smo spremni raditi nešto što je davno urađeno u evropskih državama, da li smo spremni graditi naciju. Neću namjerno da ulazim u raspravu s pristalicama Kardeljeve teze šta je to nacija. Moram reći da se duboko ne slažem s njegovim gledanjem na to pitanje, ali cijenim sve ono što su Kardelj i komunistička partija uradili za BiH jer da nisu oni povlačili neke odlične poteze, mi vjerovatno ne bi bili u prilici da glasamo za svoju nezavisnost”, kazao je.

Komšić je iznio svoje mišljenje da BiH ne može ići naprijed ukoliko ne dođe do promjene paradigme.

“Non stop pričamo o standardima EU i normama koje važe u EU i svemu što želimo i mi da doživimo, da ova zemlja bude uređena kao sve normalne demokratske žemlje. Moje mišljenje je da to ne možemo postići u ovakvom ustavnom uređenju. Ne pomažu nam ni ovi iz međunarodne zajednice, Evropljani, koji su nosioci integracija, vrlo često bježe od suštine kada je riječ o nama i pregovaranju. Amerikanci i Britanci koji ih prate najčešće čuvaju svoje čedo Dejtonski sporazum. Nakon saslušane moje biografije iz koje ispada da ne znam ništa raditi u životu i baviti se politikom, nakon toliko godina iskustva mogu reci da ako ne napravimo iskorak paradigme neće biti pomak. Ostaćemo u statusu konflikta u kojem ćemo se uvijek takmičiti ko je koga više ugrozio, ko ima više prava, koga ima manje, a koga više”, rekao je.

Poslao je poruku međunarodnoj zajednici kritikujući neke njihove poteze.

“Zadnjih godina politika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i Crne Gore je potpuno promašena politika. Dovela je do toga politički i etnički konflikti nisu bili izraženiji. Svi su smatrali da je ključ stabilnosti na Zapadnom Balkanu Srbija i Vučić. Kad smo im govorili da to ne rade da se drže svojih vrijednosti, iskomplikovat ćete situaciju, oni nisu htjeli slušati. Uradili su tako jer su jaki, jer im se može. Sad se pitaju gdje ste pogriješili. Pogriješili ste u startu”, rekao je Komšić.

O kandidatu DF-a za Predsjedništvo 2026.

Nakon kratkog obraćanja, Komšić je odgovarao i na pitanja studenata. Pitali su ga “zašto nije spremio nasljednika za naredne izbore, kada ode iz Predsjedništva, da BiH ima koga birati”, cijeneći da je riječ o patrioti.

Komšić je, koji naredne godine nema priliku da se kandiduje, kroz šalu je pokazao da je riječ o teškom pitanju, ali je najavio da ima u planu jednu osobu.

“Nemojte biti ubijeđeni da je to tako, ali nemojte očekivati, ostalo je dvije i po godine do izbora, da sada govorim o tim stvarima, otom potom. To je jedna od stvari o kojima razmišljam, neću da kažem da me muče. Mislim da sam pronašao pogodnu osobu. Ostane mi samo da tu osobu ubijedim da krene u tom pravcu jer mislim da može da pobijedi”, poručio je.

