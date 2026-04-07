“Imate jednu nevjerovatnu stvar u Mostaru. Novcem Evropske unije, kojoj i Hrvatska pripada, finansira izgradnja nelegalnog objekta kulture. To je apsurdno samo po sebi”, poručio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić.

Govoreći na 13. rođendanu DF-a u Hercegovini on je dalje kazao da se pojedinci bune protiv tog divljeg objekta, ali da nema jedinstvene političke akcije, javlja Slobodna Bosna.

“Ne samo da nema jedinstvene akcije uperene protiv te gradnje. Nema ni jedinstvene akcije prema Briselu! Da se kaže – stanite ljudi! Pa vi svojim novcem finansirate nelegalnu gradnju! A ona je u F BiH krivično djelo! Za to se ide u zatvor!”, naveo je Komšić.

Slaven Kovačević, kandidat DF-a za člana Predsjedništva BiH, pak, posebno je istakao primjer situacije oko Lakišića-harema.

“Meni je to primjer kako se Mostar u koracima izručuje HDZ-u”, rekao je.

Kovačević je i upitao zašto se tolerira nelegalna gradnja u centralnoj jezgri Mostara.

“Je li to neko iz međunarodnih krugova spreman finansirati nešto nezakonito u Bosni i Hercegovini? Do koje mjere? Je li to korupcija?”, rekao je on dalje.

Za njega, sve što se dešava i oko Hrvatskog narodnog kazališta je utvrđivanje ratnih teritorija.

“Ko to ne vidi, slijep je pored očiju”, poručio je.