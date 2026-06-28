Reprezentacije Austrije i Alžira remizirale su u posljednjoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva. Utakmica je završila rezultatom 3:3, a golove su za Austriju postigli Marko Arnautović, Marcel Sabitzer i Saša Kalajdžić, dok su strijelci za Alžir bili Rafik Belghali i Riyad Mahrez.

Obje reprezentacije su ovim rezultatom osigurale svoje mjesto u nokaut fazi. Austrija je završila takmičenje na drugom mjestu u grupi, dok je Alžir osigurao mjesto među osam najboljih trećeplasiranih ekipa sa četiri boda.

Ekipa koja je direktno stradala od ovog ishoda bio je Iran. Trebala im je pobjeda jedne od ove dvije reprezentacije da bi prošli dalje i zauzeli posljednje mjesto među najboljim trećeplasiranim ekipama, ali ih je ovaj rezultat ostavio bez plasmana.

U drugoj utakmici grupne faze, Argentina je pobijedila Jordan rezultatom 3:1. Golove za Argentinu postigli su Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez i Leo Messi, dok je strijelac za Jordan bio Mousa Tamari. Ta utakmica nije imala značaj jer je Argentina već osigurala svoje mjesto, dok je Jordan eliminisan.

KOMPLETIRANA je grupna faza Svjetskog prvenstva.

Ovo su parovi šesnaestine finala:

Njemačka – Paragvaj (29.6., 22:30)

Francuska – Švedska (30.6., 23:00)

Južna Afrika – Kanada (28.6., 21:00)

Nizozemska – Maroko (30.6., 3:00)

Portugal – Hrvatska (3.7., 1:00)

Španjolska – Austrija (2.7., 21:00)

SAD – Bosna i Hercegovina (2.7., 2:00)

Belgija – Senegal (1.7., 22:00)

(Kliker.info-agencije)