Kompletan politički vrh BiH ide u Brisel: Hoće li propasti još jedna prilika?

Kompletan politički vrh Bosne i Hercegovine, entiteta, Distrikta Brško i kantona sutra će biti u Briselu na drugom političkom forumu pod predsjedavanjem evropskog komesara za proširenje Olivera Varheljija. Čelni ljudi Evropske unije još jednom će pokušati uvjeriti bh. političare da ova zemlja nema drugu alternativu, ali će pitati za reforme. Hoće li propasti još jedna prilika za dogovor?

Možda razgovor neće biti ugodan, ali će zato biti gužva. U Brisel idu svi. Tri člana Vijeća ministara. 15 članova Parlamentarne skupštine. Entitetski premijeri, ali i 10 kantonalnih premijera. Premijer Brčko Distrikta. Direkcija za EU integracije. I Milorad Dodik. Dakle, Bosna i Hercegovina će govoriti s preko 30 različitih glasova.

Nedžma Džananović Miraščija, profesorica međunarodnih odnosa kazala je:

“Mi smo od činjenice da je početkom 2000. Vijeće ministara bilo isključivi i jedini sagovornik EU sa druge strane stola, došli upravo do ove činjenice da danas nekih 40 ako ne i više ljudi iz BiH ide na neki politički forum i da je upitno za većinu njih da li uopće znaju zašto su tu, šta treba da rade, i zašto će ih neko pitati”.

Lejla Mesihović Dinarević, profesorica međunarodnih odnosa (Burch):

“U Brisel se ne smije otići ako ne znate koja vam je uloga i ako ne znate ništa o procesu, tu ću stati”.

Ipak, posljednji sastanak lidera Trojke s HDZ-om, rezulitrao je, tvrde učesnici, jasnim prioritetima iz Federacije. Oni su spremni raditi na reformama.

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH kazao je:

“Ukoliko nastavimo recimo u onome što smo ili kako smo večeras mi razgovarali mogli potaknuti i sve druge partnere koji će biti s nama u Briselu da stvorimo jednu realnu sliku, da BiH iz onog prethodnog izviješća one manjkavosti otkloni.”

Nermin Nikšić, predsjednik SDP BiH:

“Naravno neke stvari smo svjesni da se ne odlučuju samo između nas četvorice, ne odlučujemo samo mi, imamo i partnere u Republici Srpskoj i s njima ćemo razgovarati.”

Partneri iz Republike Srpske imaju pak drugačije planove. Ministar Staša Košarac će, prije odlaska u Brisel poručiti, fokus Republike Srpske, i preduslov za evropski put je odlazak OHR-a, stranaca iz Ustavnog suda, te u konačnici integralno, a ne parcijalno usvajanje 14 prioriteta.

Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (SNSD):

“Da nema apsolutno nikakvog nametanja, da prepoznajemo različite vrste pritisaka inih ambasadora i drugih zvaničnika koji ovih dana dolaze na institucije Republike Srpske, na predsjednika Dodika, i vrlo jasno ćemo ponoviti stav da ne postoji visoki predstavnik u BiH.

Glavnu riječ će, i ovoga puta, po svim prilikama da vodi čovjek s američke i britanske crne liste, više puta i od evropskih zvaničnika označen kao destabilizirajući faktor za cijeli region. Ipak, evropski zvaničnici nemaju problem susresti se s njim, čak ni par dana nakon što je otvoreno najavio da ukoliko Donald Trump osvoji još jedan mandat na čelu SAD, definitivno će ići u proces otcjeplljenja entiteta, jer i danas žali što to nije ranije učinio.

Sead Turčalo, dekan FPN:

“Ne treba zanemariti da je BiH kakva god da je, koliko god teško da funkcioniše, je najveći posthladnoratovski vanjskopolitički uspjeh SAD i da politika SAD kakva god u nekim trenucima jeste, ima neki svoj kontinuitet u institucionalnom smislu i vrlo je teško može promijeniti jedna administracija, na kraju krajeva, niti jedna administracija neće nagraditi genocid”.

Ako se pak postavi pitanje, gdje smo, u kojoj fazi odnosa s Evropskom unijom ? Interpretacije su različite. Jedni tvrde, do sada se jako mnogo učinilo, otvaranje pregovora trebalo je biti davno, no Evropska unija nema razumijevanja za BiH. Drugi pak tvrde, do nas je, propustili smo sve šanse, tako ćemo i ovu.

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA:

“Prije mjesec dana smo imali posljednji izvještaj Evropske komisije, nakon toga vlasti ama baš ništa nisu učinile na ispunjavanju uvjeta za otvaranje pregovora. Evropska komisija je spustila ljestvicu zahtjeva, nisu u stanju ni taj sniženi prag da pređu, niti pokušavaju.

Dakle, 40-ak bh. političara već sutra će imati susrete s komesarom za proširenje, Mađarem, Oliverom Varhelyiem. Treba napomenuti kako se Nizozemska otvoreno protivi otvaranju pregovora s Bosnom i Hercegovinom u martu.

