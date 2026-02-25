Kompanija Amira Grossa Kabirija će biti uvoznik američkog plina u Bosni i Hercegovini

U Washingtonu je u utorak održan Transatlantski samit o sigurnosti opskrbe plinom, u organizaciji predsjednika Nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju i ministra unutarnjih poslova, Douga Burguma, te potpredsjednika Vijeća i ministra energetike, Chrisa Wrighta.

Na samitu su Memorandum o razumijevanju potpisali predsjednik izraelske M.T. Abraham Grupe, Amir Gross Kabiri i predsjednik Atlantic-See LNG Tradea, Alexandros Exarchou, kojim se utvrđuje okvir za dugoročni ugovor o opskrbi ukapljenim prirodnim plinom (LNG).

Ovim sporazumom osigurava se stabilna isporuka američkog ukapljenog prirodnog plina za Aluminij Industriju, podružnicu M.T. Abraham Grupe i jednog od najvećih proizvođača aluminija u jugoistočnoj Europi.

Kako je priopćeno, potpisani Memorandum o razumijevanju postavlja temelje za 20-godišnji ugovor o opskrbi ukapljenim prirodnim plinom između M.T. Abraham Grupe i Atlantic-See LNG Tradea, koji će biti finaliziran i potpisan do kraja 2026. godine.

Ukapljeni prirodni plin isporučivat će kompanija Venture Global Commodities, putem plinovoda Južne plinske interkonekcije, a koristit će se u planiranoj kombiniranoj plinsko-parnoj elektrani (CCGT) Aluminij Industrije.

Kombinirana plinsko-parna elektrana osigurat će stabilnu opskrbu električnom energijom za primarnu proizvodnju aluminija u Aluminijevoj talionici. Ovaj projekt predstavlja najznačajniji projekt opskrbe američkim ukapljenim prirodnim plinom Bosni i Hercegovini i regiji.

Spomenuta transakcija dio je strateških ciljeva predsjednika Donalda J. Trumpa usmjerenih na jačanje transatlantske suradnje u području sigurne i diversificirane opskrbe prirodnim plinom za Europu, uključujući povećane isporuke američkog ukapljenog prirodnog plina prema istočnoj Europi i zapadnom Balkanu.

Amir Gross Kabiri, predsjednik M.T. Abraham Grupe izjavio je kako je zahvalan na povjerenju koje je američka administracija ukazala M.T. Abraham Grupi odabravši je za glavnog uvoznika američkog LNG-a u BiH.

Time će se, kaže, osigurati stabilna opskrba energijom u Hercegovini, što će podržati razvoj industrije, otvoriti nova radna mjesta i potaknuti gospodarstvo da ostvari svoj puni potencijal, prenosi FENA.

– Želim izraziti zahvalnost veleposlanici Kimberly Guilfoyle na njezinoj odlučnosti i predanosti u pripremi terena za daljnji razvoj energetskog sektora u regiji Balkana. Aktivna prisutnost Sjedinjenih Američkih Država u BiH potiče priljev novih investicija, čime se osiguravaju daljnji rast i sigurnost, rekao je Kabiri.

(Kliker.info-Oslobođenje)