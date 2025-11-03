Komesar Fatmir Hajdarević objavio detalje: Policajac Amar Turčalo imao seksualni odnos sa maloljetnicom, drugi neprimjerenu komunikaciju
Fatmir Hajdarević, policijski komesar MUP-a Kantona Sarajevo objavio je detalje hapšenja dvojice policijskih službenika. Amar Turčalo je osumnjičen da je imao seksualni odnos sa maloljetnicom, dok je drugi uhapšeni policajac imao neprimjerenu komunikaciju sa maloljetnom osobom.
Informacije su, kaže Hajdarević, dobili od ustanove za socijalno zbrinjavanje i odmah po njoj su postupili.
“Dana prvog novembra u 23:25 sati u službene prostorije MUP-a KS pristupila je službena osoba ustanove za socijalno zbrinjavanje na području KS i saopćila da su došli do informacija da maloljetna štićenica ima neprimjereni kontakt sa odraslim punoljetnim muškarcima i da se u jednom dijelu tih informacija spominju policijski službenici. Odmah je obaviještena dežurna tužiteljica Kantonalnog tužiaštva u Sarajevu nakon ćega je od slućbenih lica socijalne ustanove zaprimljena usmena krivična prijava i formirani su timovi za preduzimanje svih mjera i radnji kako bi se u najkraćem roku sa najvežim stepenom zaštite oštećene osobe sve zakonom propisane mjere i radnje koje će rezultirati utvrđivanjem činjeničnog stanja i relevantih činejnica za relevantne događaje”, rekao je on.
Potom su, navodi, uhapsili dvojicu policijskih službenika.
“Dana drugog novembra u 00:05 slobode je lišen policijski službenik zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina. Istog dana u dva sata i 50 minuta slobode je lišen drugi policjski službenik zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo spolno uznemiravanje. Prvi uspolenik je lišen slobode u prostorijama PU gdje se nalazio na dužnosti dok je drugi policijski službenik lišen kući. Njega je lišila Specijalna jedinica MUP-s KS“, istakao je Hajdarević.
Kod policajca Amara Turčala utvrđeno je postojanje osnovane sumnje na krivično djelo.
“U konkretnom slučaju nije riječ o organizovanom postupanju niti je utvrđena ili svjedočena prisila zlostavljanje te u tom postupanju je bio samo pojedinac koji je krivično odgovoran i on će krivično odgovarati pred zakonom”, kazao je Hajdarević.
Kod drugog koji je pušten nema elemenata krivičnog već disciplinskog prekršaja.
“Drugi policijski službenik je imao komunikaciju sa maloljetnom osobom te uvidom u materijal utvrđeno je da nije bilo inkriminirajućih radnji što nije predmet krivičnog gonjenja već će biti predmet internih postupaka”, istakao je Hajdarević.
Obojica policijskih službenika su suspendovana.
