Komesar Fatmir Hajdarević objavio detalje: Policajac Amar Turčalo imao seksualni odnos sa maloljetnicom, drugi neprimjerenu komunikaciju

“Dana prvog novembra u 23:25 sati u službene prostorije MUP-a KS pristupila je službena osoba ustanove za socijalno zbrinjavanje na području KS i saopćila da su došli do informacija da maloljetna štićenica ima neprimjereni kontakt sa odraslim punoljetnim muškarcima i da se u jednom dijelu tih informacija spominju policijski službenici. Odmah je obaviještena dežurna tužiteljica Kantonalnog tužiaštva u Sarajevu nakon ćega je od slućbenih lica socijalne ustanove zaprimljena usmena krivična prijava i formirani su timovi za preduzimanje svih mjera i radnji kako bi se u najkraćem roku sa najvežim stepenom zaštite oštećene osobe sve zakonom propisane mjere i radnje koje će rezultirati utvrđivanjem činjeničnog stanja i relevantih činejnica za relevantne događaje”, rekao je on.