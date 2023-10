Komentar najuticajnijeg izraelskog i lista: ‘Netanyahu, ostavka!‘

Izraelski dnevni list Ha’aretz objavio je u utorak tekst koji potpisuje Nehemia Shtrasler. Naslov je politički vrhunac, traži se da Netanyahu podnese ostavku (Netanyahu: Resign Now!). Razmišljanje je to koje dijele mnogi u Izraelu, iako ne smatraju da bi to trebao učiniti odmah nego kad se kriza smiri.

Izraelski premijer, najdugovječniji, našao se pod nizom kritika nakon što je palestinski militantni pokret Hamas izveo brutalan napad na Izrael prošle subote. Iako se odgovornost pokušava prebaciti na obavještajne službe i vojsku, sve se više aktera slaže da je pogreška politička.

“Stanovnici zajednica u području Gaze bili su napušteni. Vojni bataljuni koji su ih čuvali prebačeni su na druge teritorije da čuvaju doseljenike, a oni su ostali bez zaštite. Čak i nakon što su nehumani teroristi upali u njihove domove, nisu dobili nikakvu pomoć nego su bili prepušteni strašnoj smrti, barbarskom zlostavljanju i užasnom zatočeništvu u koje su odvedeni “kao ovce na klanje”. Tako piše Shtrasler.

Sve je više informacija u javnosti koje pokazuju da se vlada primarno bavila Zapadno obalom u potpunosti zanemarujući pojas Gaze jer je premijer Netanyahu smatrao da je se njima uspostavio razumijevanje, da su odvraćeni zbog niza ranijih poraza te da ne žele rat.

“Da. Šokantni videi koje su teroristi snimili podsjećaju na holokaust. Za takav propust nema oprosta. Za tako masovni neuspjeh nema oprosta. Jedna je osoba kriva za ovu strašnu katastrofu: Benjamin Netanyahu”, piše kolumnist Ha’aretza. Koji se otvoreno protivi formiranju vlade nacionalnog jedinstva i proziva sve lidere opozicije zbog pregovara s Netanyahuom tvrdeći da mu ne smiju dati podršku kad ga već ne kritiziraju otvoreno. “Da je situacija obrnuta i da je Netanyahu u oporbi, već bi trčao u televizijske studije optuživati premijera za strahoviti neuspjeh i smrt više od 700 civila i vojnika”, piše Shtrasler. Dodajući da bi opozicija, ako stvarno želi spasiti Izrael, treba detronirati premijera jer je “očito da će i unutar vlade jedinstva nastaviti brinuti samo o sebi te ih napraviti budalama”.

Završna rečenica je sverazumljiva: “Zbog svih ovih zločina, a kako bi spasio državu Izrael, Netanyahu mora dati ostavku, danas.”

Izraelskom premijeru to ne pada na pamet jer ima parlamentarnu većinu koju mu jamče radikalno desne stranke koje s njim dijele odgovornost jer je došlo do stravičnog krvoprolića, masakra civila, žena i djece, beba. Otvorio je zato pregovore s opozicijom o formiranju vlade nacionalnog jedinstva, ali pregovori teku sporo. Ha’aretz u srijedu negdje oko tri sata poslije podne donosi vijest koja sjajno ocrtava odnose u vrhu izraelske politike.

“Brojni izvori iz Likuda (najveća stranka u koaliciji, na čelu joj je Netanyahu) rekli su da Sara Netanyahu, premijerova supruga, nije zainteresirana za uspostavu vlade nacionalnog jedinstva. “Postoji jedna osoba u Izraelu koja nije zainteresirana za uspostavu izvanredne vlade – Sara Netanyahu”, rekli su izvori. Na ovo je glasnogovornik Likuda odgovorio u ime Sare Netanyahu: “Jedinstvo je na dnevnom redu.”

