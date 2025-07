Komemoracija i dženaza žrtvama genocida u Srebrenici : Hiljade ljudi klanjalo dženazu žrtvama genocida u Srebrenici (Video+Foto)

U Memorijalnom centru u Potočarima održana je komemoracija povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Nakon komemoracije počela je dženaza i ukop sedam žrtava genocida u Srebrenici, najtežeg zločina počinjenog u Evropi od Drugog svjetskog rata, u kojem su snage Vojske Republike Srpske u nekoliko dana ubile 8.372 muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti. U programima BHRT možete pratiti specijalni program.

Bećirović na komemoraciji pozvao rukovodstvo Srbije da prihvati presudu Međunarodnog suda pravde

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kazao je na komemoraciji povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici kako će se nakon Rezolucije Ujedinjenih nacija iz maja 2024, Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, 11. juli, obilježavati “sve dok postoji ljudska civilizacija”.

“Prije tri dana, u Njujorku, prvi put u organizaciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obilježen je Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici”, kazao je zahvalivši svim državama koje su pomogle usvajanje Rezolucije.

Dodao je kako su tri decenije prošle od “zločinačkih udruženih poduhvata presuđenih međunarodnim presudama, deportacija, prisilnog preseljenja, kršenja zakona i običaja ratovanja, terora nad civilima…” kao i “suočavanja sa zastrašujućim posljedicama genocida”, te “30 godina borbe za istinu i pravdu i borbe protiv negiranja i relativiziranja genocida”.

“Mir nije siguran ako ga ne branimo. Istina nije neuništiva ako je ne pamtimo i ne čuvamo. Pravde nema ako se za nju ne borimo”, poručio je Bećirović.

Bećirović je pozvao rukovodstvo Srbije da prihvati presudu Međunarodnog suda pravde kojom je ta država osuđena za kršenje Konvencije o sprječavanju genocida.

Plenković: Srebrenica ostaje simbol opomene

Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas je na komemoraciji u Memorijalnom centru Potočari izrazio duboko suosjećanje s obiteljima žrtava genocida te poručio da Srebrenica ostaje simbol opomene i obavezuje sve da njeguju istinu, pravdu i sjećanje na žrtve.

“Obraćam vam se s dubokim poštovanjem, tugom i suosjećanjem povodom 30. obljetnice genocida u Srebrenici. Najstrašniji zločin počinjen na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Već je 30 godina prošlo od dana kada je više od 8.000 muškaraca i dječaka brutalno ubijeno samo zato što su bili Bošnjaci”, kazao je Plenković.

U ime Vlade Republike Hrvatske izrazio je iskrenu sućut i suosjećanje, posebno obiteljima žrtava, naglašavajući da je njihova bol nemjerljiva.

Košta: Nema mjesta negiranju genocida, revizionizmu ili veličanju zločinaca

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta poručio je na komemorativnoj sjednici u Fabrici akumulatora u Potočarima povodom 30. godišnjice obilježavanja genocida, da ni u Evropi ni bilo gdje drugo nema mjesta negiranju genocida, revizionizmu ili veličanju zločinaca.

Istakao je da negiranje ovakvih strahota truje budućnost te da je dužnost svih da uvaže i suoče se sa istinom u cjelosti. Tvrdi da je to prvi korak kako bi osigurali da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.

Poruka Macrona: Srebrenica ostaje trajna mrlja u sjećanju Evrope, nema mjesta revizionizmu

Ministar za evropska pitanja Francuske Benjamin Haddad pročitao je zvaničnu poruku predsjednika Republike Francuske Emmanuela Macrona na centralnoj komemoraciji u Potočarima, u kojoj je istaknuto da Srebrenica ostaje trajna mrlja u sjećanju Evrope i svijeta, koja nas obavezuje na istinu i pravdu.

U poruci je naglašeno da istina “podrazumijeva priznanje razmjera zločina koji je bio motivisan etničkom mržnjom, te priznanje da međunarodna zajednica u julu 1995. godine nije uspjela zaštititi civile”.

Kako je istaknuto, pravda je potvrda da se sudske presude moraju poštivati i da nema mjesta revizionizmu i negiranju na prostoru koji želi da se priključi Evropskoj uniji.

Subašić: Ubijali su našu djecu i uspomene, a svijet i Evropa nijemo su posmatrali

Predsjednica Udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa Munira Subašić podsjetila je na komemorativnoj sjednici u Potočarima da su joj prije 30 godina u genocidu u Srebrenici ubijena 22 člana uže porodice.

“Među njima su bili moj muž i moj najmlađi sin, kojeg sam najviše na svijetu voljela. Danas vam se obraćam u moje ime, uime hiljada majki čija su djeca ubijena u genocidu u zaštićenoj zoni Srebrenica. S ovoga mjesta želim da zahvalim svim zemljama ambasadorima koji su glasali za Rezoluciju. Oni koji nisu, neka žive u mraku”, izjavila je Subašić.

Kazala je da majke zločincima nikada neće oprostiti niti zaboraviti, jer 30 godina je prošlo otkako nose bol u svojim srcima, slušaju laži, gledaju mržnju, veličanje ratnih zločinaca i slušaju kako nisu oni uradili ništa.

Subašić navodi da su svijet i Evropa tolerisali, pomagali i pljeskali ubijanju Srebreničana, koje su ubijali samo zato što su imali drugo ime i drugo prezime.

Erdogan: Turska odbacuje izjave koje negiraju genocid u Srebrenici uprkos presudama međunarodnih sudova

Turska odbacuje sve izjave kojima se negira genocid u Srebrenici ili veličaju ratni zločinci uprkos presudama međunarodnog suda, rekao je predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan.

Izjava turskog predsjednika stigla je putem videoporuke povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici 1995. godine.

Erdogan je ponovio kontinuiranu i bezuvjetnu podršku Ankare teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine.

Ibrahimović u Srebrenici: O genocidu moramo govoriti istrajno i nedvosmisleno

Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova Crne Gore, kazao je kako je dug prema prošlosti i zalog budućnosti svih istrajno i nedvosmisleno govoriti o genocidu u Srebrenici i tražiti kažnjavanje počinitelja i odgovornih, na komemoraciji povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

“Nije mi lako ni kao predstavniku Crne Gore ni kao čovjeku da nađem riječi koje su dovoljne da osude strahotu koja se prije 30 godina dogodila na tlu Srebrenice niti da izrazim dubinu pijeteta prema žrtvama i saosjećanja s članovima porodica”, kazao je dodavši kako i o “genocidu u Srebrenici moramo govoriti istrajno i nedvosmisleno”.

“To je naš dug prema prošlosti i zalog prema budućnosti”, dodao je Ibrahimović.

Rasmusen: Bol Srebrenice nije ograničena na prošlost, odjekuje u sadašnjosti, čut će se u budućnosti

Ministar vanjskih poslova Kraljevine Danske Lars Loke Rasmusen naglasio je, na komemorativnoj sjednici obilježavanja 30. godišnice genocida u Srebrenici, važnost sjećanja na žrtve genocida ali i zajedničke posvećenosti istini i pravdi.

“Vjerovali smo da se takav zločin više nikada ne može ponoviti, nakon strahota Drugog svjetskog rata, a ipak se desio. U julu 1995. godine svijet je još jednom svjedočio dubinama okrutnosti, koje svjedočanstvo može da ispolji. Danas stojim pred vama da bih odao počast žrtvama i preživjelima genocida u Srebrenici. Životi pun obećanja i nade, brutalno su prekinuti”, kazao je.

Kako je naveo, bol Srebrenice nije ograničena na prošlost, odjekuje u sadašnjosti a čut će se i u budućnosti. Upozorio je da, kao međunarodna zajednica, imaju zajedničku odgovornost očuvati sjećanje na te zločine i osigurati da se takve strahote nikad ne ponove.

Stenergard: Odajmo počast žrtvama boreći se za budućnost obilježenu mirom

“Trideset godina nakon ovog strašnog genocida jasno nam je da je mir dragocjen i da se nikada ne može uzimati zdravo za gotovo. Mir nije puko odsustvo sukoba, već prisustvo pravde, jednakosti i međusobnog uvažavanja”, kazala je ministrica vanjskih poslova Švedske Maria Malmer Stenergard na komemoraciji u Potočarima.

Istakla je da se nastavlja rad na identifikaciji preostalih žrtava, osiguravanje nulte tolerancije za negiranje genocida i privođenje počinilaca pravdi.

“Za napredak su ključni odgovornost za priznavanje patnje žrtava i njihovih porodica te podrška preživjelima, iz tog razloga je današnje obilježavanje toliko važno. I zato je Švedska prošle godine bila kosponzor Rezolucije UN-a kojom se ovaj dan obilježava kao Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine”, istaknula je Malmer Stenergard.

Marta Kos: Srebrenicu nismo zaboravali i nikada nećemo

Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos poručila je u Potočarima da genocid u Srebrenici ostaje dubok ožiljak u evropskoj historiji i da podsjeća da su ljudi sposobni da urade nezamislivo, a da mržnja i dehumanizacija mogu dovesti do najtežih zločina.

“Nismo zaboravili i nikada nećemo. Ovdje sam i da podijelim tugu s njihovim voljenima, uključujući i porodice sedam žrtava koje će danas biti ukopane nakon što im je 30 godina bio uskraćen dostojanstven ukop”, kazala je Kos i dodala:

“Srebrenica se desila za mog života u državi u kojoj sam rođena, u državi koja danas ne postoji. Podsjeća nas da su ljudi sposobni da urade nezamislivo i da mržnja i dehumanizacija mogu dovesti do najtežih zločina”, kazala je Kos.

Naglasila je da je naša dužnost da se sjećamo i suprotstavimo podjelama i negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca.

“Učimo iz prošlosti i gradimo zajedničku budućnost jedinstvene Evrope temeljene na poštovanju, poštovanju različitih uvjerenja, vjerske i nacionalne pripadnosti, identiteta i jezika. Stvarajmo budućnost u kojoj smo definisani prvenstveno onim što nas čini ljudima”, kazala je Kos.

Šmit u Srebrenici: Hvala vam što ste pozvali nas koji 1995. nismo intervenisali

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit odao je počast žrtvama genocida u Srebrenici u obraćanju na komemoraciji povodom 30. godišnjice genocida.

“Preživjelima i porodicama žrtava genocida odajem počast zbog njihove humanosti koja je za primjer svima nama. Hvala vam na hrabrosti, hvala na odlučnosti da gradite bolju budućnost. Hvala vam što nikada ne odustajete”, rekao je Šmit.

Istakao je zahvalnost što su međunarodni zvaničnici pozvani u Srebrenicu.

“Hvala vam što ste nas pozvali nas koji 1995. nismo intervenisali protiv Mladića i njegovih saučesnika u ovim užasnim gašenjima tolikog broja života”, poručio je Šmit.

“Mi koji smo danas ovdje razumijemo da zajednički moramo raditi kako bismo dali doprinos izgradnji budućnosti mira. Srebrenica ne može biti zaboravljena”, dodao je.

Naglasio je da je i dalje nepoznata sudbina više od 7.000 žrtava iz cijele zemlje, uključujući više od 1.000 ljudi s područja Srebrenice.

“To je mrlja na savjesti čovječanstva i moralna obaveza u duhu Dejtona. Moramo se pobrinuti za one koji žele da se vrate, a suočavaju se s prijetnjama umjesto dobrodošlice. To dugujemo Bosni i Hercegovini i njenoj tranziciji ka modernoj i mirnoj demokratiji”, rekao je Šmit.

Bramerc: U Srebrenici se desio smišljeni zločinački poduhvat koji potresa savjest cijelog svijeta

Glavni tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramerc kazao je na današnjoj komemorativnoj sjednici povodom obilježavanja 30. godišnice genocida u Srebrenici da je više od osam hiljada Srebreničana prije trideset godina, na području koje je trebalo biti sigurna zona, progonjeno, zarobljeno, mučeno i potom pogubljeno.

“Bio je to smišljeni zločinački poduhvat koji danas potresa savjest cijelog svijeta. Trideset godina kasnije pitamo se kako da im odamo počast. To činimo tako što kažemo istinu – ovo je bio genocid. Da bi uništili narod Srebrenice ti nevini dječaci i muškarci su ubijeni, dok je 30.000 žena, djece, djevojčica i starijih osoba protjerano iz svojih domova”, izjavio je Bramerc.

Kazao je da počast žrtvama odajemo i tako što imenujemo počinioce zločina poput Karadžića i Mladića.

“Ti okrutni ljudi zloupotrijebili su svoju moć i autoritet, a njihova djela su donijela patnju ne samo njihovim žrtvama, već i cijelim zajednicama. Ipak, izvedeni su pred međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i uz ogromnu hrabrost, žrtve su svjedočile o njihovim zločinima. Danas su oni osuđeni i zabilježeni u historiji kao jedni od najgorih ratnih zločinaca”, rekao je Bramerc.

Santana: Negiranje genocida vodi ka još većoj boli i sukobima

Predsjednica MICT-a Graciela Gati Santana poručila je na komemoraciji u Potočarima kako je potrebno kroz otvoreno prihvatanje presuda za genocid “uvjeriti zajednice da negiranje genocida vodi ka još većoj boli i sukobima”.

“S ovim tužnim događajem na površinu isplivaju emocije. Ovo su tužni trenuci za porodice stradalih. Tri decenije kasnije još uvijek nisu pronađene sve žrtve, a dok neki od osuđenih zločinaca nisu ni privedeni pravdi, drugi zločinci se veličaju”, kazala je Santana.

Fejzić: Trideset godina živimo s istinom, ali pravda još nije došla

Predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici 2025. godine Hamdija Fejzić govorio je na otvaranju komemoracije u Potočarima.

“Tačno prije 30 godina civilizacija je pala na ispitu čovječnosti. Stojimo danas ovdje među nišanima naših najmilijih, stojimo na svetoj zemlji, natopljenoj krvlju nevinih ljudi. U tišini koja odzvanja jače od bilo kakvog govora. Stojimo sa bolom, ali i s ponosom. Jer istinu niko nije uspio zakopati. Trideset godina živimo sa istinom o genocidu. Trideset godina slušamo laži, poricanja i poniženja. Ali nismo zaboravili. Nismo pokleknuli i nećemo to uraditi”, kazao je Fejzić otvarajući komemorativnu sjednicu u Fabrici akumulatora u Memorijalnom centru Potočari.

Istakao je da su ovdje ubijeni dječaci od 12, 13 i 14 godina i više od 600 maloljetnih žrtava, od ukupno više od 8.000 imena.

“Ubijeni su samo iz jednog razloga, bili su Bošnjaci. Nije to samo genocid, to je generacijski zločin. Pokušaj je to da nestanemo, ali nestali nismo. Danas, 30 godina poslije, u Srebrenici rastu njihova djeca, njihovi unuci”, kazao je Fejzić.

U Memorijalni centar Potočari pristižu građani iz cijelog svijeta kako bi na dostojanstven način odali počast nevino ubijenim žrtvama genocida. Članice Udruženja pokret “Majke enklava Srebrenica i Žepa” u Memorijalnom centru Potočari podijelile su bijele marame majkama, sestrama i gošćama, koji su došli da odaju poštu ili klanjaju dženazu žrtvama genocida u Srebrenici.

Danas će biti ukopani posmrtni ostaci sedam žrtava ubijenih u julu 1995. godine.

U Potočarima će biti ukopani Senajid (Husein) Avdić, rođen 1976. godine; Hariz (Ramiz) Mujić, rođen 1976. godine; Fata (Huso) Bektić, rođena 1928. godine; Hasib (Adem) Omerović, rođen 1961. godine; Sejdalija (Alija) Alić, rođen 1961. godine; Rifet (Mustafa) Gabeljić, rođen 1964. godine; Amir (Ibrahim) Mujčić, rođen 1964. godine.

Pronađeni su u proteklim godinama u različitim masovnim i sekundarnim grobnicama na lokalitetima Liplje, Baljkovica, Suljići i Kameničko brdo. Većina pronađenih tijela su nekompletna, što znači da će porodice, zbog okolnosti i okolinskog stanja posmrtnih ostataka, moći položiti u zemlju i po jednu ili dvije kosti svojih najmilijih.

U Memorijalnom centru Potočari do sad je ukopana 6.751 žrtva genocida.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku kojom se 11. juli 2025. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji BiH.

Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN, počinila genocid.

Pred različitim sudovima, do sada su za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđene 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta Vojske RS Ratka Mladića.

Bivši komandant Vojske Republike Srpske (VRS) Ratko Mladić osuđen je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti tokom rata u BiH 1992-1995.

Sud u Hagu pravosnažno je osudio i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića na doživotni zatvor 2019. godine.

Osim Karadžiću i Mladiću, u Hagu su izrečene još tri pravosnažne doživotne kazne za genocid u Srebrenici.

U maju 2024. godine, Generalna skupština UN-a je usvojila rezoluciju kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Rezolucijom se, između ostalog, osuđuju negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine.

(Kliker.info-BHRT)