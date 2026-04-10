Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Rusmira Mahmutćehajića, koju je danas organizovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, održana je u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Komemoraciji su prisustvovali brojni prijatelji, kolege i saradnici akademika Mahmutćehajića, kao i predstavnici aktuelne izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini, uz druge istaknute ličnosti iz političkog i društvenog života.

Na komemoraciji je istaknuta ključna uloga Rusmira Mahmutćehajića u najosjetljivijim trenucima savremene historije Bosne i Hercegovine. Njegov dugogodišnji prijatelj Sefer Halilović podsjetio je da je Mahmutćehajić bio među onima koji su pravovremeno prepoznali potrebu organizovanja odbrane države u periodu kada su mnogi još uvijek negirali mogućnost rata.

„Otišao je i izgubili smo najboljeg. Takvog čovjeka više nemamo. Trebat će vjerovatno cijelo stoljeće da se ponovo pojavi neko poput njega“, kazao je Halilović, naglašavajući da bi bez njegovog angažmana odbrambeni kapaciteti Bosne i Hercegovine bili znatno slabiji ili upitni.

Posebno je izdvojio njegov doprinos razvoju namjenske industrije tokom ratnih godina, ističući da je proizvodnja bila organizovana na čak 98 lokacija, što je, kako je rekao, imalo presudnu ulogu u opstanku države.

O Mahmutćehajiću je govorila i Sonja Biserko, koja je njegov život opisala kao trajnu poruku posvećenosti Bosni i Hercegovini i njenom identitetu. Istakla je da za njega Bosna i Hercegovina nije bila samo država, već duboka vrijednost i okvir života.

„Za njega Bosna i Hercegovina nije bila samo ime – bila je majka, svetinja, okvir života“, kazala je Biserko, dodajući da je dosljedno zagovarao ideju bosanstva kao građanskog principa zasnovanog na zajedništvu različitih identiteta.

Fra Mile Babić podsjetio je na njegov intelektualni opus, naglašavajući da je spajao nauku i vjeru te se dosljedno suprotstavljao ideologijama podjela i mržnje. „Bio je veliki umnik i veliki vjernik“, rekao je Babić, ističući njegovu posvećenost miru i dijalogu.

Krsto Mijanović naglasio je da je Mahmutćehajić ostavio dubok trag kroz ideje i odnose koje je gradio sa ljudima. „Izgubili smo zvijezdu na horizontu koja je grijala biće Bosne“, kazao je Mijanović.

Fra Ivo Marković opisao ga je kao izuzetno svestranu ličnost – naučnika, filozofa, teologa i političkog djelatnika – ističući da je u središtu njegovog djelovanja uvijek bio čovjek. „Za njega je ime Boga bilo mir“, rekao je Marković.

Njegov dugogodišnji saradnik Rasim Gačanović poručio je da se radi o izuzetnoj ličnosti koja se rijetko rađa, naglašavajući njegovu ulogu u tumačenju i afirmaciji bosanstva.

„Ako šutimo, odgovorni smo. Ako se bojimo, bit ćemo poraženi“, citirala je Erma Ramić Kunić, podsjećajući na njegovo zalaganje za očuvanje bosanske pisane tradicije i kulturnog naslijeđa.

Govornici su se složili da Mahmutćehajićevo djelo nadilazi vrijeme i ostaje živo kroz institucije, ideje i ljude koje je inspirisao, te da njegova vizija Bosne i Hercegovine kao zajednice ravnopravnih ljudi ostaje trajna obaveza budućim generacijama.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić istakao je da se njegov život ne može odvojiti od sudbine države kojoj je posvetio rad i djelovanje.

„Danas u tišini koja govori više od riječi opraštamo se od čovjeka čiji je život bio duboko utkan u sudbinu naše države“, kazao je Nikšić, podsjećajući na njegovu ulogu u periodu odbrane Bosne i Hercegovine.

Dodao je da je Mahmutćehajićeva misija nastavljena i nakon rata kroz intelektualni rad i zalaganje za razumijevanje Bosne i Hercegovine kao zajednice različitosti. Kao osnivača Međunarodnog foruma Bosna, opisao ga je kao neumornog zagovornika dijaloga među kulturama, religijama i idejama.

Na kraju obraćanja, Nikšić je posebno naglasio simboliku punog naziva države na kojoj je Mahmutćehajić insistirao.

„Svjesno danas ni ja nisam izgovorio skraćeni naziv države. To je amanet koji nam je ostavio“, rekao je Nikšić, ističući da svako izgovaranje punog imena Bosne i Hercegovine nosi poštovanje prema njenoj historiji i integritetu.

Mahmutćehajić je preminuo 5. aprila u Sarajevu u 78. godini, ostavljajući iza sebe bogatu akademsku i političku karijeru.

